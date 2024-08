O MTD Group conclui a aquisição das agulhas para caneta de insulina e dos sistemas de monitoramento de glicemia da Ypsomed e anuncia um expressivo plano de investimento em suas unidades de produção na Europa

MILÃO, 2 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Medical Technology and Devices (MTD) tem a satisfação de anunciar o êxito da aquisição dos negócios de agulhas para caneta de insulina e sistemas de monitoramento de glicemia (BGM) da Ypsomed, uma operação estratégica anunciada inicialmente no final de março. Essa aquisição representa um grande avanço na missão da MTD de fornecer soluções de alto padrão para o cuidados com o diabetes e da obesidade em escala global.

Fortalecimento de nossa posição como a segunda maior empresa do mundo, aumentando a capacidade de produção para mais de 2,5 bilhões de agulhas para caneta de insulina

Com essa aquisição, o MTD consolida sua posição como a número dois no mercado global de agulhas para caneta de insulina. Essa aquisição estratégica não apenas consolida nosso status de líder no cuidados com o diabetes, mas também ressalta nosso compromisso de fornecer soluções de ponta para o autocuidado e o uso profissional. Vamos incorporar as operações de agulhas para caneta de insulina da Ypsomed à nossa rede de produção e distribuição na Europa, elevando nossa capacidade total de produção para mais de 2,5 bilhões de unidades.

Um portfólio exclusivo para atender mais pacientes/consumidores e profissionais de saúde de forma mais completa

A incorporação dos negócios da Ypsomed agrega uma grande variedade de tecnologias e marcas comerciais ao portfólio de diabetes e obesidade do MTD, complementando nossa oferta atual de produtos, que inclui a agulha para caneta de insulina mais fina e mais curta do mercado, a G34. Com esta aquisição, o MTD se torna o único fornecedor capaz de oferecer uma gama completa de agulhas para caneta de insulina com 3, 5 e 6 biséis, a Click Technology para um ajuste fácil e seguro, e proteção única e dupla em agulhas para caneta de insulina de segurança. Além disso, lançamos recentemente os Sistemas de Monitoramento Contínuo da Glicose (CGMs), com licitações vencidas na Itália, marcando nossa entrada nesse segmento este ano. Esse portfólio exclusivo de produtos para cuidados com o diabetes ressalta nosso compromisso contínuo com a inovação em saúde para profissionais e consumidores. Inclui materiais médicos perfurocortantes, como a Agulha de Segurança para Coleta de Sangue, o Cateter Vet e a nova Agulha de Segurança Passiva, Pic Protecto. Mais ainda, nossos lançamentos para o consumidor em 2024 apresentam os novos sistemas de monitoramento de pressão arterial (BPMs), nebulizadores, produtos para os pés e repelentes de insetos.

Alcançando 3 bilhões de novos consumidores ao entrar nos mercados chinês e indiano

A aquisição permite a entrada em mercados estratégicos e de alto crescimento, como China e Índia, além de aumentar nossa presença em mercados consagrados, incluindo América do Norte, Alemanha e França. Essa expansão é uma etapa fundamental para o MTD, à medida que continuamos a expandir nosso alcance e influência globais no setor de cuidados com o diabetes.

Investimento em uma instalação moderna e de última geração

Em sintonia com sua estratégia de crescimento e melhoria contínua, o MTD está implementando um plano de investimento substancial para estabelecer as instalações de produção de agulhas para canetas e lancetas mais competitivas da Europa. O objetivo desses investimentos é aumentar a capacidade e melhorar ainda mais o desempenho, a qualidade e as credenciais ESG de nossa produção.

"A conclusão desta aquisição marca um momento transformador para o MTD Group. Ao incorporar os negócios de agulhas para caneta de insulina e monitoramento de glicemia da Ypsomed, solidificamos nossa posição de líderes globais em cuidados com o diabetes e nós estabelecemos como o segundo maior produtor mundial de agulhas para caneta de insulina. Este movimento estratégico aumenta a nossa capacidade de fornecer soluções inovadoras e de alta qualidade aos nossos clientes e amplia o nosso alcance em mercados-chave. Nossos investimentos significativos ressaltam nosso compromisso de escalar nossas operações de forma eficiente, mantendo os mais altos padrões de qualidade. Estamos entusiasmados com as oportunidades que esta aquisição apresenta e continuamos dedicados a promover o futuro dos cuidados com o diabetes", disse Charles Bouaziz, CEO do MTD Group.

A MTD contou com o apoio do Studio Legale LCA para as questões jurídicas, com as operações de Roberto de Bonis, Sara Consoli e Mario Niggeler.

Sobre o MTD Group

"Traz paz de espírito ao permitir que todos tenham o controle sobre sua saúde, em todos os aspectos, por meio da monitorização intuitiva, da administração indolor de medicamentos e das soluções fáceis de usar contra dores e sofrimentos cotidianos."

O Medical Technology and Devices (MTD) é um grupo de saúde voltado para o consumidor que possui um portfólio de marcas internacionais com posição de liderança em diabetes, produtos médicos perfurocortantes, tratamento de feridas, monitores cardíacos, termômetros e nebulizadores. O MTD é proprietário da Pic Solution na região EMEA/APAC e da Droplet na América do Norte, marcas icônicas com mais de 40 anos de história e 90% de conhecimento do consumidor. O portfólio de produtos é distribuído em mais de 100 mercados - atingindo metade da população global – graças a operações diretas na Itália, EUA, França, Alemanha, Índia e alcançando o restante do mundo por meio de uma rede de distribuidores estabelecida há muito tempo. O grupo MTD tem uma extensa divisão de P&D projetando e explorando as tecnologias mais inovadoras para atender às necessidades altamente dinâmicas dos consumidores e profissionais de saúde. As fábricas trabalham num sistema de produção de última geração com 4 locais de produção em toda a Europa. O Grupo foi formado em 2018, a partir da fusão da Pikdare e da HTL Strefa e tem sua sede na cidade de Milão. Itália. A empresa é liderada por uma equipe de gestão internacional e emprega cerca de 1.400 pessoas.

www.mtdglobal.com

