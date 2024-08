Grupa MTD finalizuje transakcję przejęcia działalności Ypsomed w zakresie igieł do penów i urządzeń do pomiaru poziomu glukozy we krwi oraz przedstawia plan znacznych inwestycji w swoje zakłady produkcyjne w Europie

MEDIOLAN, 2 sierpnia 2024 r. /PRNewswire/ -- Medical Technology and Devices (MTD) ma przyjemność ogłosić pomyślne sfinalizowanie transakcji przejęcia działalności Ypsomed w zakresie igieł do penów i systemów monitorowania poziomu glukozy we krwi – strategicznego przejęcia, o którym poinformowano pod koniec marca. Transakcja ta oznacza ważny krok w realizacji misji MTD polegającej na dostarczaniu najwyższej jakości rozwiązań w zakresie opieka nad chorymi na cukrzycę i otyłość na skalę globalną.

Umocnienie się na pozycji drugiego gracza na świecie poprzez zwiększenie mocy produkcyjnych do ponad 2,5 miliarda igieł do penów.

Dzięki transakcji przejęcia MTD umacnia się na drugiej pozycji na globalnym rynku igieł do penów. To strategiczne przejęcie nie tylko umacnia firmę na pozycji lidera w dziedzinie opieki diabetologicznej, ale także podkreśla zaangażowanie MTD w dostarczanie najnowocześniejszych rozwiązań do użytku domowego i profesjonalnego. Firma zamierza zintegrować działalność Ypsomed w zakresie igieł do penów z jej europejską siecią produkcji i dystrybucji. Dzięki temu jej łączne zdolności produkcyjne przekroczą 2,5 miliarda igieł do penów.

Ekskluzywna oferta, która ma zapewnić bardziej kompleksową obsługę większej liczby pacjentów, konsumentów i pracowników służby zdrowia

Dzięki zintegrowaniu działalności Ypsomed oferta MTD dla diabetyków i osób dotkniętych otyłością zostaje wzbogacona o wiele zaawansowanych rozwiązań technologicznych i znaków towarowych. Uzupełnią one naszą dotychczasową ofertę produktów, wśród których można znaleźć najcieńszą i najkrótszą igłę do penów na rynku – G34. Transakcja przejęcia sprawia, że MTD umacnia się na pozycji wiodącego dostawcy pełnej gamy igieł do penów obejmujących 3, 5 i 6 faz, technologię Click dla łatwego i bezpiecznego dopasowania, a także pojedynczą i podwójną ochronę w ramach bezpiecznych igieł do penów. Ponadto w ostatnim czasie firma wprowadziła na rynek systemy ciągłego monitorowania poziomu glukozy, a wygrane przetargi we Włoszech pozwalają jej już w tym roku rozpocząć działalność w tym segmencie rynkowym. Ekskluzywna oferta produktów z zakresu opieki diabetologicznej wpisuje się w niezmienne zaangażowanie firmy na rzecz innowacji w obszarze zarówno profesjonalnej, jak i konsumenckiej opieki zdrowotnej. Obejmuje ona ostre narzędzia medyczne, takie jak bezpieczna igła do pobierania krwi, cewnik weterynaryjny i nowa, pasywna, bezpieczna igła Pic Protecto. Ponadto wśród premier konsumenckich w 2024 r. znajdują się nowe systemy monitorowania ciśnienia krwi, nebulizatory, produkty do pielęgnacji stóp i środki odstraszające owady.

Dotarcie do 3 miliardów NOWYCH konsumentów dzięki wejściu na rynki Chin i Indii

Transakcja przejęcia umożliwia wejście na strategiczne i szybko rozwijające się rynki, takie jak Chiny i Indie, jednocześnie wzmacniając obecność firmy na ugruntowanych rynkach, w tym w Ameryce Północnej, Niemczech i Francji. Ta ekspansja ma kluczowe znaczenie dla MTD, umożliwiając jej dalsze rozszerzanie globalnego zasięgu i zwiększanie wpływu na branżę opieki diabetologicznej.

Inwestowanie w wysokiej klasy, najnowocześniejsze obiekty produkcyjne

Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju i ciągłego doskonalenia MTD realizuje plan znacznych inwestycji, aby stworzyć najbardziej konkurencyjne obiekty produkujące igły do penów i lancetów w Europie. Inwestycje te mają na celu zwiększenie mocy produkcyjnych i dalszą poprawę wydajności, jakości i kompetencji w zakresie ESG w ramach działalności produkcyjnej firmy.

„Zakończenie procesu przejęcia oznacza istotny etap transformacji Grupy MTD. Integrując działalność Ypsomed w zakresie igieł do penów i monitorowania poziomu glukozy we krwi, umacniamy naszą pozycję globalnego lidera w dziedzinie opieki diabetologicznej i stajemy się drugim co do wielkości producentem igieł do penów na świecie. To strategiczne posunięcie zwiększa naszą zdolność do dostarczania klientom innowacyjnych, wysokiej jakości rozwiązań i rozszerza nasz zasięg na kluczowych rynkach. Znaczące inwestycje podkreślają nasze zaangażowanie w efektywne skalowanie działalności, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów jakości. Jesteśmy podekscytowani możliwościami, jakie stwarza to przejęcie, i utrzymujemy nasze zaangażowanie w rozwój opieki diabetologicznej" - powiedział Charles Bouaziz, dyrektor generalny Grupy MTD.

W kwestiach prawnych firmę MTD wspierało biuro prawne Studio Legale LCA, w tym Roberto de Bonis, Sara Consoli i Mario Niggeler.

Grupa MTD

„Zapewniamy spokój ducha, umożliwiając każdemu kompleksową kontrolę nad swoim zdrowiem poprzez intuicyjne monitorowanie, bezbolesne dostarczanie leków i łatwe w użyciu rozwiązania na codzienne dolegliwości, w tym dolegliwości bólowe".

Medical Technology and Devices (MTD) to grupa, której działalność ukierunkowana jest na zdrowie konsumentów. Portfel firmy obejmuje globalne marki o wiodącej pozycji w takich obszarach medycznych jak: leczenie cukrzycy, ostre narzędzia medyczne, leczenia ran, monitory pracy serca, termometry i nebulizatory. Firma jest właścicielem Pic Solution w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA)/Azji Pacyficznej (APAC) i Droplets w Ameryce Północnej, kultowych marek z ponad 40-letnią historią i wskaźnikami świadomości konsumenckiej na poziomie 90%. Produkty z oferty są dystrybuowane na ponad 100 rynkach, docierając do połowy światowej populacji dzięki bezpośredniej działalności we Włoszech, USA, Francji, Niemczech i Indiach, a do reszty świata za pośrednictwem stabilnej sieci dystrybutorów. MTD posiada również rozbudowany dział badawczo-rozwojowy projektujący i badający najbardziej innowacyjne technologie, aby sprostać szybko zmieniającym się potrzebom konsumentów i pracowników służby zdrowia. Produkcja odbywa się w najnowocześniejszym systemie produkcyjnym opartym na 4 zakładach produkcyjnych w różnych częściach Europy. Grupa powstała w 2018 r. z połączenia Pikdare i HTL Strefa. Jej siedziba główna znajduje się w Mediolanie we Włoszech. Firma jest kierowana przez międzynarodowy zespół i zatrudnia około 1400 pracowników.

