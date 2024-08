MTD Group finalise l'acquisition des aiguilles de stylo et des systèmes de surveillance de la glycémie d'Ypsomed et annonce un plan d'investissement important pour ses sites de production européens

MILAN, 2 août 2024 /PRNewswire/ -- Medical Technology and Devices (MTD) a le plaisir d'annoncer la finalisation de l'acquisition des activités d'Ypsomed dans le domaine des aiguilles de stylos et des systèmes de surveillance de la glycémie, une acquisition stratégique annoncée initialement à la fin du mois de mars. Cette acquisition marque une étape importante dans la mission de MTD, qui consiste à fournir des solutions de qualité supérieure pour le traitement du diabète et de l'obésité à l'échelle mondiale.

Cette opération vient renforcer notre position de deuxième acteur mondial en augmentant notre capacité de production à plus de 2,5 milliards d'aiguilles de stylo.

Avec cette acquisition, MTD renforce sa position de numéro deux sur le marché mondial des aiguilles de stylo. Cette acquisition stratégique renforce non seulement notre position de leader dans le domaine des soins du diabète, mais souligne également notre engagement à fournir des solutions de pointe tant pour les soins personnels que pour une utilisation professionnelle. Nous intégrerons les activités d'Ypsomed dans notre réseau européen de production et de distribution, ce qui portera notre capacité de production totale à plus de 2,5 milliards d'aiguilles de stylo.

Un portefeuille exclusif conçu pour couvrir de manière exhaustive un plus grand nombre de patients, de consommateurs et de professionnels de la santé

L'intégration des activités d'Ypsomed apporte une richesse de technologies avancées et de marques commerciales au portefeuille de MTD dans le domaine du diabète et de l'obésité, complétant ainsi notre offre de produits actuelle, qui comprend la G34, l'aiguille de stylo la plus fine et la plus courte du marché. Avec cette acquisition, MTD renforce son positionnement unique en étant capable de fournir une gamme complète d'aiguilles pour stylos avec 3, 5 et 6 biseaux, la technologie Click pour un ajustement facile et sûr, et une protection simple et double dans les aiguilles pour stylos de sécurité. En outre, nous avons récemment lancé des systèmes de contrôle glycémique continu (CGC), les appels d'offres remportés en Italie marquant notre entrée dans ce segment cette année. Ce portefeuille exclusif de soins du diabète souligne notre engagement permanent en faveur de l'innovation dans le domaine de la santé professionnelle et grand public. Il comprend des objets médicaux pointus tels que l'aiguille de prélèvement sanguin de sécurité, le cathéter vétérinaire et la nouvelle aiguille de sécurité passive, Pic Protecto. En outre, nos lancements grand public pour 2024 concernent les nouveaux systèmes de surveillance de la pression artérielle (BPM), les nébuliseurs, les produits de soins des pieds et les insectifuges.

Atteindre trois milliards de nouveaux consommateurs en pénétrant les marchés chinois et indien

Cette acquisition nous permet de pénétrer des marchés stratégiques à forte croissance tels que la Chine et l'Inde, tout en renforçant notre présence sur les marchés établis, notamment l'Amérique du Nord, l'Allemagne et la France. Cette expansion est une étape cruciale pour MTD, qui continue d'étendre sa portée et son influence au niveau mondial dans le secteur des soins aux diabétiques.

Investir dans une installation de production à la pointe de la technologie

Conformément à sa stratégie de croissance et d'amélioration continue, MTD met en œuvre un plan d'investissement substantiel pour mettre en place les installations de production d'aiguilles de stylo et de lancettes les plus compétitives d'Europe. Ces investissements visent à accroître la capacité et à améliorer les performances, la qualité et les critères ESG de nos opérations de production.

« La finalisation de cette acquisition marque un moment de transformation pour le groupe MTD. En intégrant les activités d'Ypsomed dans le domaine des aiguilles de stylo et de la surveillance de la glycémie, nous renforçons notre position de leader mondial dans le domaine des soins du diabète et nous nous imposons comme le deuxième producteur mondial d'aiguilles de stylo. Ce mouvement stratégique renforce notre capacité à fournir des solutions innovantes et de haute qualité à nos clients et nous permet d'étendre notre portée sur des marchés clés. Nos investissements importants soulignent notre engagement à développer efficacement nos activités tout en maintenant les normes de qualité les plus élevées. Nous sommes ravis des possibilités offertes par cette acquisition et restons déterminés à façonner l'avenir des soins du diabète », déclare Charles Bouaziz, PDG de MTD Group.

MTD a bénéficié du soutien de Studio Legale LCA pour les questions juridiques, avec Roberto de Bonis, Sara Consoli et Mario Niggeler pour les opérations.

À propos de MTD Group

« Apporter la tranquillité d'esprit en permettant à chacun de contrôler sa santé de bout en bout, grâce à un suivi intuitif, à l'administration indolore de médicaments et à des solutions faciles à utiliser pour les maux et les douleurs de tous les jours. »

Medical Technology and Devices (MTD) est un groupe de santé grand public qui possède un portefeuille de marques mondiales occupant une position de leader dans les domaines du diabète, des objets médicaux tranchants, des soins des plaies, des moniteurs cardiaques, des thermomètres et des nébuliseurs. MTD possède Pic Solution dans la région EMEA/APAC et Droplet en Amérique du Nord, des marques emblématiques ayant plus de 40 ans d'existence et 90 % de notoriété auprès des consommateurs. Le portefeuille de produits est distribué sur plus de 100 marchés, soit la moitié de la population mondiale, grâce à des opérations directes en Italie, aux États-Unis, en France, en Allemagne et en Inde, et dans le reste du monde par l'intermédiaire d'un réseau de distributeurs établi de longue date. MTD dispose d'une division R&D étendue, qui conçoit et recherche les technologies les plus innovantes pour répondre aux besoins en constante évolution des consommateurs et des professionnels de la santé. La production est réalisée dans un système de production de pointe avec 4 sites de production à travers l'Europe. Le groupe est né en 2018 de la fusion de Pikdare et de HTL Strefa et a son siège à Milan, en Italie. L'entreprise est dirigée par une équipe internationale et compte environ 1 400 employés.

www.mtdglobal.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2469174/4829787/MTD_Logo.jpg