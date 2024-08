MTD Group schließt die Übernahme der Pen-Nadeln und Blutzuckermesssysteme von Ypsomed ab und kündigt einen bedeutenden Investitionsplan für ihre europäischen Produktionsstätten an

MAILAND, 2. August 2024 /PRNewswire/ -- Medical Technology and Devices (MTD) freut sich, den erfolgreichen Abschluss der Ende März angekündigten strategischen Akquisition der Geschäftsbereiche Pen-Nadeln und Blutzuckermesssysteme (BGM) von Ypsomed bekannt zu geben. Diese Übernahme ist ein wichtiger Schritt in der Mission von MTD, erstklassige Lösungen für die Behandlung von Diabetes und Adipositas auf globaler Ebene anzubieten.

Stärkung unserer Position als Nummer 2 in der Welt durch Erhöhung der Produktionskapazität auf über 2,5 Mrd. Pen-Nadeln

Mit dieser Übernahme stärkt MTD seine Position als klare Nummer zwei auf dem Weltmarkt für Pen-Nadeln. Diese strategische Akquisition festigt nicht nur unsere Führungsposition in der Diabetesversorgung, sondern unterstreicht auch unser Engagement, innovative Lösungen sowohl für die Selbstversorgung als auch für die professionelle Anwendung zu liefern. Wir werden die Pen-Nadeln von Ypsomed in unser europäisches Produktions- und Vertriebsnetz integrieren und damit unsere Gesamtproduktionskapazität auf über 2.5 Mrd. Pen-Nadeln erhöhen.

Ein exklusives Portfolio, das darauf ausgelegt ist, mehr Patienten, Verbraucher und Angehörige der Gesundheitsberufe umfassend abzudecken

Die Integration der Geschäftsbereiche von Ypsomed bringt eine Fülle von fortschrittlichen Technologien und Marken in das Diabetes- und Adipositas-Portfolio von MTD ein und ergänzt unser aktuelles Produktangebot, zu dem auch die G34, die dünnste und kürzeste Pen-Nadel auf dem Markt, gehört. Mit dieser Akquisition stärkt MTD seine einzigartige Positionierung, indem es ein komplettes Sortiment an Pen-Nadeln mit 3, 5 und 6 Schliffen, Click-Technologie für einen einfachen und sicheren Sitz sowie Einzel- und Doppelschutz bei Sicherheits-Pen-Nadeln anbieten kann. Darüber hinaus haben wir vor kurzem Systeme zur kontinuierlichen Blutzuckermessung (CGM) auf den Markt gebracht, wobei wir in Italien Ausschreibungen gewonnen haben, die unseren Einstieg in dieses Segment in diesem Jahr markieren. Dieses exklusive Portfolio für die Diabetesversorgung unterstreicht unser kontinuierliches Engagement für Innovationen im Bereich der professionellen und privaten Gesundheitspflege. Es umfasst scharfe medizinische Instrumente wie die Sicherheitsnadel zur Blutentnahme, den Tierarztkatheter und die neue passive Sicherheitsnadel, Pic Protecto. Darüber hinaus werden im Jahr 2024 neue Blutdruckmessgeräte, Inhalatoren, Fußpflegeprodukte und Insektenschutzmittel auf den Markt gebracht.

Erreichen von 3 Mrd. neuen Verbrauchern durch den Eintritt in den chinesischen und indischen Markt

Die Akquisition ermöglicht den Eintritt in strategische, wachstumsstarke Märkte wie China und Indien und stärkt gleichzeitig unsere Präsenz in etablierten Märkten wie Nordamerika, Deutschland und Frankreich. Diese Expansion ist ein entscheidender Schritt für MTD, da wir unsere globale Reichweite und unseren Einfluss in der Diabetes-Branche weiter ausbauen wollen.

Investition in eine hochmoderne Produktionsanlage auf dem neuesten Stand der Technik

Im Rahmen ihrer Strategie des Wachstums und der kontinuierlichen Verbesserung führt MTD einen umfangreichen Investitionsplan durch, um die wettbewerbsfähigsten Produktionsanlagen für Pen-Nadeln und Lanzetten in Europa zu schaffen. Diese Investitionen zielen darauf ab, die Kapazitäten zu erhöhen und die Leistung, Qualität und ESG-Bilanz unserer Produktionsbetriebe weiter zu verbessern.

„Der Abschluss dieser Akquisition ist ein entscheidender Moment für die MTD Group. Durch die Integration der Geschäftsbereiche Pen-Nadeln und Blutzuckermessgeräte von Ypsomed festigen wir unsere Position als weltweit führender Anbieter in der Diabetesversorgung und etablieren uns als zweitgrößter Hersteller von Pen-Nadeln weltweit. Dieser strategische Schritt stärkt unsere Fähigkeit, unseren Kunden innovative, qualitativ hochwertige Lösungen zu liefern, und erweitert unsere Reichweite in Schlüsselmärkten. Unsere beträchtlichen Investitionen unterstreichen unser Engagement für eine effiziente Skalierung unserer Aktivitäten unter Beibehaltung höchster Qualitätsstandards. Wir freuen uns über die Möglichkeiten, die diese Übernahme bietet, und werden uns weiterhin dafür einsetzen, die Zukunft der Diabetesversorgung voranzutreiben," sagte Charles Bouaziz, CEO der MTD Group.

MTD wurde von Studio Legale LCA für die rechtlichen Aspekte unterstützt, wobei Roberto de Bonis, Sara Consoli und Mario Niggeler tätig waren.

Informationen zur MTD Group

„Ermöglichen Sie es jedem, die Kontrolle über seine Gesundheit zu behalten, und zwar von Anfang bis Ende, durch intuitive Überwachung, schmerzfreie Verabreichung von Medikamenten und einfach zu handhabende Lösungen für alltägliche Beschwerden und Schmerzen."

Medical Technology and Devices (MTD) ist eine Unternehmensgruppe im Bereich Consumer Health, die über ein Portfolio globaler Marken verfügt, die in den Bereichen Diabetes, Medical Sharps, Wundversorgung, Herzmonitore, Thermometer und Vernebler führend sind. MTD besitzt Pic Solution in EMEA/APAC und Droplet in Nordamerika, ikonische Marken mit mehr als 40 Jahren Geschichte und 90 % Bekanntheitsgrad beim Verbraucher. Das Produktportfolio wird in mehr als 100 Märkten vertrieben – und erreicht damit die Hälfte der Weltbevölkerung – dank direkter Niederlassungen in Italien, den USA, Frankreich, Deutschland und Indien sowie über ein seit langem bestehendes Händlernetz im Rest der Welt. MTD verfügt über eine umfangreiche Forschungs- und Entwicklungsabteilung, die die innovativsten Technologien entwickelt und erforscht, um die sich schnell ändernden Bedürfnisse der Verbraucher und der Fachleute im Gesundheitswesen zu erfüllen. Die Produktion erfolgt in einem hochmodernen Produktionssystem mit 4 Produktionsstätten in ganz Europa. Die Group ist 2018 aus dem Zusammenschluss von Pikdare und HTL Strefa entstanden und hat ihren Sitz in Mailand, Italien. Das Unternehmen wird von einem internationalen Managementteam geleitet und hat rund 1.400 Mitarbeiter.

www.mtdglobal.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2469174/4829787/MTD_Logo.jpg