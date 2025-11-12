O novo relatório da Sandvik revela uma oportunidade de ouro para atrair engenheiros para a indústria de mineração

ESTOCOLMO, 12 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- O setor de mineração global enfrenta uma escassez crescente de talentos de engenharia, mas uma nova pesquisa do grupo de engenharia Sandvik sugere que esse desafio pode se transformar em uma das maiores oportunidades do setor.

Sandvik's new installation, the eNimon, which is the first electric car ever made without metals or minerals. A dedicated Sandvik engineer walks around the eNimon, assessing the eNimon, which highlights the critical, often unseen, reliance on robust mining infrastructure to power the EV future.

O relatório, The future of mining talent: What STEM graduates really think, and what the industry can do about it, revela que, embora a conscientização sobre a mineração permaneça baixa entre os jovens engenheiros, muitos estão abertos a ingressar no setor assim que entenderem suas realidades modernas e seu papel no enfrentamento da transição energética global.

Com base em uma pesquisa com 824 estudantes e graduados em STEM em nove países, o estudo descobriu que quase 40% dos entrevistados não estão familiarizados com a mineração, e uma proporção semelhante cita isso como uma razão para não considerá-la como uma carreira. No entanto, a mesma pesquisa também mostra uma grande oportunidade de mudança: mais de 90% disseram que estariam mais propensos a considerar uma carreira na mineração se convencidos de que ela contribui significativamente para o enfrentamento das mudanças climáticas.

"As descobertas destacam uma enorme oportunidade inexplorada para o nosso setor", disse Stefan Widing, presidente e CEO da Sandvik. "Quando os jovens engenheiros entendem que hoje a mineração não se trata apenas de extração, trata-se de enfrentar alguns dos desafios mais importantes do mundo usando digitalização, automação e eletrificação, eles veem um setor onde podem aplicar suas habilidades para fazer uma diferença real."

O relatório também destaca fortes motivadores para os recém-formados: alto potencial salarial, uso de tecnologias de ponta e desafios complexos de engenharia. Por outro lado, as preocupações de segurança e as percepções de impactos ambientais negativos continuam sendo os principais impedimentos.

Com quase metade da força de trabalho de mineração dos EUA prevista para se aposentar até 2029 e as matrículas de engenharia diminuindo em várias universidades em todo o mundo, o relatório pede uma maior colaboração entre empresas, academia e formuladores de políticas para reconstruir o fluxo de talentos por meio da educação, mudança cultural e evolução das percepções da indústria.

"A mineração oferece o desafio de engenharia de uma vida", acrescentou Björn Axelsson, vice-presidente executivo e chefe de RH do Sandvik Group. "A eletrificação da sociedade será alimentada por minerais, mas será liderada pela próxima geração de mentes ousadas o suficiente para transformar a forma como mineramos."

O relatório completo The future of mining talent: What STEM graduates really think, and what the industry can do about it, está disponível em www.home.sandvik ou https://www.fastcompany.com/91421263/shaping-the-mine-of-the-future-the-engineering-challenge-of-a-lifetime.

Grupo Sandvik

A Sandvik é um grupo global de engenharia de alta tecnologia que fornece soluções que aumentam a produtividade, a lucratividade e a sustentabilidade para os setores de manufatura, mineração e infraestrutura. Estamos na vanguarda da digitalização e nos concentramos em otimizar os processos de nossos clientes. Nossa oferta líder mundial inclui equipamentos, ferramentas, serviços e soluções digitais para usinagem, mineração, escavação e processamento de rochas. Em 2024, o Grupo tinha aproximadamente 41.000 funcionários e receitas de cerca de 123 bilhões de coroas suecas em mais de 150 países.

