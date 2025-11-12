El nuevo informe de Sandvik revela una oportunidad de oro para atraer ingenieros a la industria minera

ESTOCOLMO, 12 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La industria minera mundial se enfrenta a una creciente escasez de talento en ingeniería, pero una nueva investigación del grupo de ingeniería Sandvik sugiere que este desafío podría convertirse en una de las mayores oportunidades del sector.

Sandvik's new installation, the eNimon, which is the first electric car ever made without metals or minerals. A dedicated Sandvik engineer walks around the eNimon, assessing the eNimon, which highlights the critical, often unseen, reliance on robust mining infrastructure to power the EV future.

El informe, The future of mining talent: What STEM graduates really think, and what the industry can do about it, revela que, si bien la conciencia sobre la minería sigue siendo baja entre los jóvenes ingenieros, muchos están abiertos a unirse al sector una vez que comprendan sus realidades modernas y su papel en la lucha contra la transición energética global.

Basado en una encuesta de 824 estudiantes y graduados de STEM en nueve países, el estudio encontró que casi el 40 % de los encuestados no están familiarizados con la minería, y una proporción similar cita esto como una razón para no considerarlo como una carrera profesional. Sin embargo, la misma encuesta también muestra una gran oportunidad para el cambio: más del 90 % dijo que sería más probable que consideraran una carrera en la minería si estuvieran convencidos de que contribuye significativamente a enfrentar el cambio climático.

"Los hallazgos resaltan una gran oportunidad sin explotar para nuestra industria", dijo Stefan Widing, presidente y director ejecutivo de Sandvik. "Cuando los jóvenes ingenieros entienden que hoy en día, la minería no se trata solo de extracción, sino de abordar algunos de los desafíos más importantes del mundo mediante la digitalización, la automatización y la electrificación, ven un sector en el que pueden aplicar sus habilidades para marcar una diferencia real".

El informe también destaca los fuertes motivadores para los nuevos graduados: alto potencial salarial, uso de tecnologías de vanguardia y complejos desafíos de ingeniería. Por el contrario, las preocupaciones de seguridad y las percepciones de los impactos ambientales negativos siguen siendo elementos disuasorios clave.

Dado que se espera que casi la mitad de la fuerza laboral minera de EE. UU. se jubile para 2029 y que las inscripciones en ingeniería disminuyan en múltiples universidades a nivel mundial, el informe pide una mayor colaboración entre las empresas, el mundo académico y los responsables políticos para reconstruir la cartera de talentos a través de la educación, el cambio cultural y la evolución de las percepciones de la industria.

"La minería ofrece el desafío de ingeniería de su vida", agregó Björn Axelsson, vicepresidente ejecutivo y jefe de recursos humanos de Sandvik Group. "La electrificación de la sociedad será impulsada por minerales, pero será liderada por la próxima generación de mentes lo suficientemente audaces como para transformar la forma en que minamos".

El informe completo The future of mining talent: What STEM graduates really think, and what the industry can do about it, está disponible en www.home.sandvik o https://www.fastcompany.com/91421263/shaping-the-mine-of-the-future-the-engineering-challenge-of-a-lifetime.

Sandvik Group

Sandvik es un grupo global de ingeniería de alta tecnología que proporciona soluciones que mejoran la productividad, la rentabilidad y la sostenibilidad para las industrias de fabricación, minería e infraestructura. Estamos a la vanguardia de la digitalización y nos centramos en optimizar los procesos de nuestros clientes. Nuestra oferta líder mundial incluye equipos, herramientas, servicios y soluciones digitales para mecanizado, minería, excavación de rocas y procesamiento de rocas. En 2024, el Grupo tenía aproximadamente 41.000 empleados e ingresos de aproximadamente 123.000 millones de coronas suecas en más de 150 países.

