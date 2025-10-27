O primeiro carro elétrico do mundo sem metais ou minerais é lançado - e não funciona

O que acontece se veículos elétricos e tecnologias de energia renovável, como turbinas eólicas e painéis solares, de repente tiverem que ser produzidos inteiramente sem recursos da mineração? O eNimon, o primeiro carro elétrico já fabricado sem metais ou minerais, responde a essa pergunta.

ESTOCOLMO, 27 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- Mais de 90% de um carro elétrico médio consiste em recursos derivados da mineração. O eNimon, ou o carro Nomine, é retirado de todos esses materiais. É completamente transparente, carece de todas as características que fazem de um carro um carro e não pode se mover uma polegada. Simplificando, mostra um futuro sem acesso a metais e minerais extraídos.

The eNimon - a bold installation that highlights the importance of mining for EV production Sandvik's new installation, the eNimon, which is the first electric car ever made without metals or minerals. A dedicated Sandvik engineer walks around the eNimon, assessing the eNimon, which highlights the critical, often unseen, reliance on robust mining infrastructure to power the EV future.

"Sem mineração, não há VEs, nem turbinas eólicas, nem painéis solares", diz Mats Eriksson, presidente da área de negócios de mineração da Sandvik. "A mineração sustentável é a espinha dorsal da transição verde e fundamental para alcançar as metas globais de sustentabilidade."

O mundo está enfrentando um desafio crítico em seu impulso em direção à sustentabilidade: a produção de mineração atual não pode atender à crescente demanda pelos minerais essenciais para tecnologias de energia limpa. Veículos elétricos (EVs), turbinas eólicas e painéis solares dependem de materiais críticos como lítio, cobre e níquel, mas a oferta desses recursos está ficando perigosamente atrás da demanda.

Por exemplo:

Um veículo elétrico requer seis vezes os insumos minerais de um veículo convencional.

Uma usina eólica terrestre precisa de nove vezes mais recursos minerais do que uma usina a gás.

O cumprimento das metas líquidas zero até 2050 exigiria até cinco vezes mais produção de lítio, níquel e cobalto em comparação com os níveis atuais.

Sem ampliar as práticas de mineração sustentável, a escassez de materiais provavelmente está ameaçando não apenas as metas climáticas, mas também os esforços globais de eletrificação e descarbonização.

A Sandvik está abordando essa questão urgente, destacando o papel essencial da mineração sustentável na criação das tecnologias que definem a vida moderna e impulsionam a eletrificação do mundo. A instalação eNimon "The nomine car", agora em exibição no Museu Nacional de Ciência e Tecnologia em Estocolmo, na Suécia, oferece uma visualização instigante do que acontece se esses materiais críticos não estiverem mais disponíveis.

"O eNimon simboliza o que está em jogo se o mundo não reconhecer e expandir as contribuições essenciais da mineração para o desenvolvimento sustentável. Esta instalação desafia as percepções da mineração - não como um setor sujo e desatualizado, mas como um facilitador de alta tecnologia, inovador e essencial das tecnologias verdes que moldam nosso futuro", conclui Mats Eriksson.

Para obter mais informações sobre o eNimon e como a Sandvik está impulsionando a inovação na mineração, visite home.sandvik/nominecar

