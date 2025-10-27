O primeiro carro elétrico do mundo sem metais ou minerais é lançado - e não funciona
27 out, 2025, 10:00 GMT
O que acontece se veículos elétricos e tecnologias de energia renovável, como turbinas eólicas e painéis solares, de repente tiverem que ser produzidos inteiramente sem recursos da mineração? O eNimon, o primeiro carro elétrico já fabricado sem metais ou minerais, responde a essa pergunta.
ESTOCOLMO, 27 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- Mais de 90% de um carro elétrico médio consiste em recursos derivados da mineração. O eNimon, ou o carro Nomine, é retirado de todos esses materiais. É completamente transparente, carece de todas as características que fazem de um carro um carro e não pode se mover uma polegada. Simplificando, mostra um futuro sem acesso a metais e minerais extraídos.
"Sem mineração, não há VEs, nem turbinas eólicas, nem painéis solares", diz Mats Eriksson, presidente da área de negócios de mineração da Sandvik. "A mineração sustentável é a espinha dorsal da transição verde e fundamental para alcançar as metas globais de sustentabilidade."
O mundo está enfrentando um desafio crítico em seu impulso em direção à sustentabilidade: a produção de mineração atual não pode atender à crescente demanda pelos minerais essenciais para tecnologias de energia limpa. Veículos elétricos (EVs), turbinas eólicas e painéis solares dependem de materiais críticos como lítio, cobre e níquel, mas a oferta desses recursos está ficando perigosamente atrás da demanda.
- Um veículo elétrico requer seis vezes os insumos minerais de um veículo convencional.
- Uma usina eólica terrestre precisa de nove vezes mais recursos minerais do que uma usina a gás.
- O cumprimento das metas líquidas zero até 2050 exigiria até cinco vezes mais produção de lítio, níquel e cobalto em comparação com os níveis atuais.
Sem ampliar as práticas de mineração sustentável, a escassez de materiais provavelmente está ameaçando não apenas as metas climáticas, mas também os esforços globais de eletrificação e descarbonização.
A Sandvik está abordando essa questão urgente, destacando o papel essencial da mineração sustentável na criação das tecnologias que definem a vida moderna e impulsionam a eletrificação do mundo. A instalação eNimon "The nomine car", agora em exibição no Museu Nacional de Ciência e Tecnologia em Estocolmo, na Suécia, oferece uma visualização instigante do que acontece se esses materiais críticos não estiverem mais disponíveis.
"O eNimon simboliza o que está em jogo se o mundo não reconhecer e expandir as contribuições essenciais da mineração para o desenvolvimento sustentável. Esta instalação desafia as percepções da mineração - não como um setor sujo e desatualizado, mas como um facilitador de alta tecnologia, inovador e essencial das tecnologias verdes que moldam nosso futuro", conclui Mats Eriksson.
Para obter mais informações sobre o eNimon e como a Sandvik está impulsionando a inovação na mineração, visite home.sandvik/nominecar
