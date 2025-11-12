新的 Sandvik 報告揭示了吸引工程師進入礦業的黃金機會

根據對九個國家共 824 名 STEM 學生及畢業生的調查，研究發現近 40% 受訪者對採礦業不熟悉，而類似比例的人群將此列為不考慮以此為職業道路的原因。然而同一項調查也顯示出重大轉變契機：超過九成受訪者表示，若能確信採礦業對應對氣候變遷具有實質貢獻，將更傾向考慮投身此產業。

Sandvik 主席兼行政總裁 Stefan Widing 表示：「這項發現彰顯出我們產業中存在著巨大且未開發的機遇。當年輕工程師理解到，當今的採礦業不只是開採資源，更是在運用數碼化、自動化與電氣化科技來應對全球最關鍵的挑戰時，這些男女便會看見一個能發揮所長、創造實質改變的領域。」

該報告同時強調了吸引應屆畢業生的強大驅動力：高薪潛力、運用尖端科技的機會以及複雜的工程挑戰。反之，安全隱憂與對負面環境影響的認知仍是主要阻礙因素。

隨著美國近半數礦業勞動力預計將於 2029 年前退休，加上全球多所大學工程學科招生人數持續下滑，該報告呼籲企業、學術界與政策制定者加強合作，透過教育改革、文化轉型及重塑產業形象，共同重建人才供應鏈。

Sandvik 集團執行副主席兼人力資源部主管 Björn Axelsson 補充說：「採礦提供了一生難逢的工程挑戰，社會的電氣化將由礦物驅動，但引領這場變革的，將是下一代敢於顛覆採礦方式的創新思維。」

完整報告，《採礦人才的未來：STEM 畢業生的真正想法，以及業界可以做的事情》(The future of mining talent: What STEM graduates really think, and what the industry can do about it) ，可以在 www.home.sandvik 找到或瀏覽https://www.fastcompany.com/91421263/shaping-the-mine-of-the-future-the-engineering-challenge-of-a-lifetime

SOURCE Sandvik