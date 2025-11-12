Un nouveau rapport de Sandvik dévoile une occasion en or d'attirer des ingénieurs dans l'industrie minière

STOCKHOLM, 12 novembre 2025 /PRNewswire/ -- L'industrie minière mondiale est confrontée à une pénurie croissante de talents en ingénierie, mais une nouvelle étude du groupe d'ingénierie Sandvik suggère que ce défi pourrait être transformé en l'une des plus grandes opportunités du secteur.

Sandvik's new installation, the eNimon, which is the first electric car ever made without metals or minerals. A dedicated Sandvik engineer walks around the eNimon, assessing the eNimon, which highlights the critical, often unseen, reliance on robust mining infrastructure to power the EV future.

Intitulé L'avenir des talents du secteur minier : ce que les diplômés en STIM pensent vraiment et ce que l'industrie peut faire à ce sujet, le rapport révèle que si les jeunes ingénieurs sont encore peu sensibilisés à l'exploitation minière, nombre d'entre eux se disent prêts à rejoindre le secteur une fois qu'ils auront compris ses réalités modernes et le rôle qu'il joue dans la transition énergétique mondiale.

Basée sur une enquête menée auprès de 824 étudiants et diplômés en STIM dans neuf pays, l'étude révèle que près de 40 % des personnes interrogées ne connaissent pas le secteur minier et qu'une proportion similaire d'entre elles citent cette raison pour ne pas envisager de carrière dans ce secteur. Cependant, la même enquête montre également qu'il existe une opportunité majeure de changement : plus de 90 % des répondants déclarent qu'ils seraient plus enclins à envisager une carrière dans l'industrie minière s'ils étaient convaincus que celle-ci contribue de manière significative à la lutte contre le changement climatique.

« Les résultats mettent en évidence une énorme opportunité inexploitée pour notre industrie », déclare Stefan Widing, président et CEO de Sandvik. « Lorsque les jeunes ingénieurs comprennent qu'aujourd'hui, l'exploitation minière ne se limite pas à l'extraction, mais qu'il s'agit de relever certains des défis les plus importants au monde en utilisant la numérisation, l'automatisation et l'électrification, ils y voient un secteur où ils peuvent appliquer leurs compétences pour avoir un impact tangible. »

Le rapport met également en évidence des facteurs de motivation importants pour les nouveaux diplômés : un potentiel de rémunération élevé, l'utilisation de technologies de pointe et des défis complexes en matière d'ingénierie. À l'inverse, les préoccupations en termes de sécurité et la perception d'incidences négatives sur l'environnement restent des facteurs dissuasifs notables.

Alors que près de la moitié de la main-d'œuvre du secteur minier américain devrait partir à la retraite d'ici 2029 et que les inscriptions en ingénierie diminuent dans de nombreuses universités à travers le monde, le rapport appelle à une plus grande collaboration entre les entreprises, les universités et les décideurs politiques afin de reconstituer le vivier de talents par l'éducation, le changement culturel et l'évolution des perceptions de l'industrie.

« L'exploitation minière représente le défi technique de toute une vie », ajoute Björn Axelsson, vice-président exécutif et responsable des RH du groupe Sandvik. « L'électrification de la société sera alimentée par les minéraux, mais elle sera menée par la prochaine génération d'esprits suffisamment audacieux pour transformer la façon dont nous exploitons les mines. »

Le rapport complet, L'avenir des talents miniers : ce que les diplômés en STIM pensent vraiment et ce que l'industrie peut faire à ce sujet, est disponible à l'adresse suivante : www.home.sandvikou https://www.fastcompany.com/91421263/shaping-the-mine-of-the-future-the-engineering-challenge-of-a-lifetime.

