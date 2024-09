O PRA Group nomeia Adrian Murphy como seu Diretor Global de Dados e Análise

NORFOLK, Virgínia, 11 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- O PRA Group, Inc. (Nasdaq: PRAA), líder global em aquisição e cobrança de empréstimos inadimplentes, nomeou Adrian Murphy para o cargo de diretor global de dados e análise, com início em 16 de setembro.

Adrian Murphy, Diretor Global de Dados e Análise do PRA Group. (PRNewsfoto/PRA Group, Inc.)

Murphy será subordinado ao Presidente e CEO do PRA Group, Vik Atal, e atuará como membro da equipe de liderança sênior. Ele comandará o desenvolvimento contínuo de soluções analíticas de ponta para fomentar o crescimento dos negócios. "Adrian desempenhou funções de liderança no desenvolvimento de inovações e transformações nas principais instituições globais de serviços financeiros. Sua vasta experiência nos ajudará a incorporar ainda mais a análise de dados na otimização de nossos negócios, bem como na melhoria da experiência de nossos clientes e, por fim, no aumento do valor para nossos acionistas", disse Atal.

Entre as quase três décadas de experiência de Murphy no setor, destaca-se o fato de que, mais recentemente, ele atuou como sócio das divisões de Serviços Bancários e de Riscos da McKinsey & Company, onde chefiou o atendimento ao cliente de grandes instituições financeiras e comandou a Linha de Serviço Global de Fraude. Antes de trabalhar na McKinsey & Company, ele foi sócio da Oliver Wyman e supervisionou projetos de transformação em diversas divisões, incluindo Serviços Bancários, Risco e Dados, Tecnologia e Análise, em Nova York; Serviços Financeiros, em São Paulo; e Serviços Bancários, Finanças e Risco, em Londres. No início de sua carreira, ele também trabalhou como engenheiro na Ford Motor Company. Murphy é bacharel e mestre em engenharia de produção pela Universidade de Cambridge.

"Estou ansioso para fazer parte do PRA Group, um líder inovador e global do setor, e contribuir para o sucesso de seu programa de dados e análise", disse Murphy.

Sobre o PRA Group

Como líder global na aquisição e cobrança de empréstimos inadimplentes, o PRA Group, Inc. devolve capital aos bancos e outros credores para ajudar a expandir os serviços financeiros para consumidores nas Américas, Europa e Austrália. Com milhares de funcionários em todo o mundo, as empresas do PRA Group colaboram com os clientes para ajudá-los na resolução de suas dívidas. Para mais informações, acesse www.pragroup.com.

