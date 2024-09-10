PRA Group 任命 Adrian Murphy 為全球首席數據與分析主任

新聞提供者

PRA Group, Inc.

11 9月, 2024, 02:41 CST

維吉尼亞州諾福克2024年9月11日  /美通社/ -- PRA Group, Inc.（納斯達克：PRAA）是收購和催收不良貸款的全球領導者，由 9 月 16 日起任命 Adrian Murphy 為其全球首席數據與分析主任。

Murphy 將向 PRA 集團主席兼行政總裁 Vik Atal 報告，並擔任高層領導團隊的成員。他將領導頂尖分析解決方案的持續開發，以推動業務增長。「Adrian 在推動全球頂尖金融服務機構的創新和轉型發展方面，發揮了帶頭作用。他的專業知識深厚，將有助我們進一步嵌入數據分析以優化我們的業務，增強客戶體驗，並最終為我們的股東提供更高的價值。」Atal  表示。

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PRA Group 集團全球首席數據與分析主任 Adrian Murphy 。
PRA Group 集團全球首席數據與分析主任 Adrian Murphy 。

Murphy 擁有近三十年的業界經驗，包括最近在 McKinsey & Company 的銀行和風險部門擔任合作拍檔，帶頭為主要金融機構提供客戶服務，並領導其全球詐騙服務線。在 McKinsey & Company 工作之前，他是 Oliver Wyman 的合作夥伴，並監督各個部門的轉型項目，包括紐約的銀行、風險和數據、科技和分析；聖保羅的金融服務；以及倫敦的銀行與金融和風險。在他的職業生涯早期，還是 Ford Motor Company 的工程師。Murphy 擁有劍橋大學 (University of Cambridge) 製造工程學的學士學位和碩士學位。

Murphy 表示：「我期待加入創新的全球業界領導者 PRA Group，為其數據和分析計劃的成功作出貢獻。」

PRA Group, Inc. 簡介
PRA Group, Inc.是收購和催收不良貸款的全球領導者，將資金歸還給銀行和其他債權人，協助擴展美洲、歐洲和澳洲消費者的金融服務。PRA Group 在全球擁有數千名員工，與客戶緊密合作，協助與客戶解決債務問題。詳情請瀏覽 www.pragroup.com

新聞媒體聯絡： 
Elizabeth Kersey
傳播及公共政策高級副主席
(757) 641-0558
[email protected]

投資者聯絡： 
Najim Mostamand, CFA
投資者關係副總裁
(757) 431-7913
[email protected]

SOURCE PRA Group, Inc.

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