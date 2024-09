PRA Group nomme Adrian Murphy au poste de responsable mondial des données et de l'analyse

NORFOLK, Virginie, 10 septembre 2024 /PRNewswire/ -- PRA Group, Inc. (Nasdaq : PRAA), leader mondial de l'acquisition et du recouvrement de prêts improductifs, a nommé Adrian Murphy au poste de responsable mondial des données et de l'analyse, à compter du 16 septembre.

PRA Group Global Chief Data and Analytics Officer Adrian Murphy.

M. Murphy travaillera sous l'autorité de Vik Atal, président et chef de la direction de PRA Group, et il fera partie de l'équipe de direction. Il dirigera le développement continu de solutions analytiques de pointe pour stimuler la croissance de l'entreprise. « Adrian compte à son actif des rôles de premier plan dans le développement de l'innovation et des transformations au sein des plus grandes institutions mondiales de services financiers. Sa grande expertise va nous aider à intégrer davantage l'analyse des données pour optimiser nos activités, améliorer l'expérience de nos clients et, à terme, offrir une valeur accrue à nos actionnaires », a déclaré M. Atal.

Au cours de ses trois décennies d'expérience dans le secteur, M. Murphy a notamment été associé au sein des divisions Banque et Risque de McKinsey & Company, où il a dirigé le service client pour les principales institutions financières et leur ligne de service Fraude mondiale. Avant de travailler chez McKinsey & Company, il était associé chez Oliver Wyman, où il a supervisé des projets de transformation dans diverses divisions, notamment à New York les divisions Banque, Risques et données, Technologie et analyse ; à Sao Paulo, la division Services financiers ; et à Londres la division Banque, finance et risque. Il a démarré sa carrière en tant qu'ingénieur chez Ford Motor Company. M. Murphy est titulaire d'une licence et d'un master en ingénierie de production de l'université de Cambridge.

« Je me réjouis de rejoindre PRA Group, un leader innovant de l'industrie mondiale, et de contribuer au succès de son programme de données et d'analyse », a déclaré M. Murphy.

À propos de PRA Group, Inc.

En tant que leader mondial dans l'acquisition et le recouvrement de prêts improductifs, PRA Group, Inc. restitue du capital aux banques et autres créanciers afin de contribuer à l'expansion des services financiers pour les consommateurs en Amérique, en Europe et en Australie. Les sociétés de PRA Group, qui comptent des milliers d'employés dans le monde entier, collaborent avec les clients pour les aider à résoudre leurs dettes. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.pragroup.com.

Contact pour la presse :

Elizabeth Kersey

Vice-présidente principale de la communication et des politiques publiques

(757) 641-0558

[email protected]

Contact pour les investisseurs :

Najim Mostamand, CFA

Vice-président des relations avec les investisseurs

(757) 431-7913

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2500577/Adrian_Murphy.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/819349/PRA_Logo.jpg