PRA Group ernennt Adrian Murphy zum Global Chief Data and Analytics Officer

NORFOLK, Va., 9. September 2024 /PRNewswire/ – PRA Group, Inc. (Nasdaq: PRAA), ein weltweit führender Anbieter für den Erwerb und die Einziehung notleidender Kredite, hat Adrian Murphy mit Wirkung vom 16. September zum Global Chief Data and Analytics Officer ernannt.

PRA Group Global Chief Data and Analytics Officer Adrian Murphy.

Murphy wird an den President und CEO der PRA Group, Vik Atal, berichten und als Mitglied des Senior Leadership Teams fungieren. Er wird die kontinuierliche Entwicklung modernster analytischer Lösungen leiten, um das Geschäftswachstum zu fördern. „Adrian hat eine führende Rolle bei der Entwicklung von Innovationen und Transformationen bei führenden globalen Finanzdienstleistern gespielt. Sein fundiertes Fachwissen wird uns dabei helfen, die Datenanalytik weiter einzubinden, um unser Geschäft zu optimieren, das Kundenerlebnis zu verbessern und letztlich den Wert für unsere Aktionäre zu steigern", so Atal.

Murphy verfügt über fast drei Jahrzehnte Branchenerfahrung und war zuletzt als Partner in den Abteilungen Banking und Risk von McKinsey & Company tätig, wo er die Kundenbetreuung für große Finanzinstitute leitete und die Global Fraud Service Line leitete. Vor seiner Tätigkeit bei McKinsey & Company war er Partner bei Oliver Wyman und leitete Transformationsprojekte in verschiedenen Abteilungen, darunter Banking, Risk and Data, Tech and Analytics in New York, Financial Services in Sao Paulo und Banking and Finance and Risk in London. Zu Beginn seiner Karriere war er auch als Ingenieur bei der Ford Motor Company tätig. Murphy hat einen Bachelor- und einen Master-Abschluss in Fertigungstechnik von der University of Cambridge.

„Ich freue mich darauf, bei der PRA Group, einem innovativen, weltweit führenden Unternehmen der Branche, zu arbeiten und zum Erfolg des Daten- und Analyseprogramms beizutragen", sagte Murphy.

Informationen über die PRA Group, Inc.

Als weltweit führendes Unternehmen für den Erwerb und die Einziehung notleidender Kredite gibt die PRA Group, Inc. Banken und anderen Gläubigern Kapital zurück, um den Ausbau von Finanzdienstleistungen für Verbraucher in Nord- und Südamerika, Europa und Australien zu unterstützen. Die Unternehmen der PRA Group arbeiten mit Tausenden von Mitarbeitern weltweit daran, Kunden bei der Bewältigung von Schulden zu helfen. Weitere Informationen finden Sie unter www.pragroup.com.

