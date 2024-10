O Presidente da COP28 pede às Partes que implementem o Consenso dos Emirados Árabes Unidos, o roteiro definidor para a ação climática e o desenvolvimento socioeconômico

BAKU, Azerbaijão, 10 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- O presidente da COP28, Dr. Sultan Al Jaber, pediu hoje às nações que mais uma vez "se unam, ajam e cumpram" COP29 na COP29 em Baku para aproveitar o mandato do histórico Consenso dos Emirados Árabes Unidos do ano passado, que representa o "caminho de volta a Paris".

O Consenso dos Emirados Árabes Unidos "representa o roteiro definidor para alcançar a ambição do Acordo de Paris", disse o Dr. Al Jaber em um discurso na sessão de abertura do Pré-COP. "À medida que nos reunimos em um cenário de conflito geopolítico contínuo, vamos novamente encontrar uma causa comum em todos os pilares da agenda climática. O que entregamos em Dubai, vamos aproveitar em Baku. Vamos mais uma vez nos unir, agir e entregar."

A pré-COP, que acontece esta semana em Baku, é uma reunião preparatória de ministros e negociadores antes da COP29COP29 que será realizada na capital do Azerbaijão no próximo mês. Embora o Dr. Al Jaber tenha reconhecido que muitas questões ainda não foram resolvidas, o financiamento será uma das principais prioridades, disse ele aos delegados.

"As finanças foram uma pedra angular do Consenso dos Emirados Árabes Unidos", disse ele. "Estabelecemos uma estrutura 'triplo A' para tornar o financiamento mais disponível, acessível e barato."

O Novo Objetivo Coletivo Quantificado (NCQG) sobre Finanças Climáticas, que deve ser adotado na COP29, "COP29deve fornecer os meios para implementar o Consenso dos Emirados Árabes Unidos" e "o quantum com o qual concordamos deve atender ao tamanho do desafio", disse o presidente da COP28.

"Devemos garantir que os fundos visem primeiro os mais vulneráveis para ajudá-los a construir resiliência climática e se recuperar dos impactos climáticos", disse ele aos delegados. "E todas as promessas anteriores devem ser cumpridas, todas as promessas futuras honradas."

O Dr. Al Jaber também pediu aos delegados que finalizassem as negociações sobre o Artigo 6 do Acordo de Paris – que se concentra no desenvolvimento dos mercados de carbono – sem demora. "Precisamos de mercados de carbono robustos e de alta integridade que impulsionem investimentos em mitigação e adaptação – e precisamos deles agora", disse ele.

A mitigação e a adaptação são igualmente importantes, disse o Dr. Al Jaber aos delegados, apelando às Partes para que cumpram o objetivo acordado de duplicar o financiamento da adaptação e incorporar estratégias totalmente financiadas nos seus Planos Nacionais de Adaptação (PNA). A Estrutura dos Emirados Árabes Unidos sobre Resilience Climática Global, adotada na COP28, "conecta os pontos entre os setores para proteger a natureza, as vidas e os meios de subsistência" e fornece "um plano prático que todas as Partes devem seguir", disse ele.

Sobre a mitigação, "não vamos reinventar a roda", disse o Dr. Al Jaber, pedindo às Partes "que sigam o que todos nós assinamos" na COP28. "O Consenso dos Emirados Árabes Unidos é o caminho de volta a Paris", disse ele.

A próxima rodada de Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs), que deve ser apresentada até fevereiro, "deve se alinhar a esses acordos para manter 1,5 ao alcance", disse Al Jaber. "Eles devem ser econômicos, devem cobrir todos os GEEs e devem aproveitar a oportunidade da ação climática como um motor do crescimento econômico sustentável."

O mundo poderia atingir dois terços das metas alinhadas com Paris apenas implementando a meta do Consenso dos Emirados Árabes Unidos de triplicar a capacidade de energia renovável e dobrar as melhorias de eficiência energética, disse o presidente da COP28, citando uma análise da Agência Internacional de Energia (AIE).

O mundo deve adicionar mais de 5.500 GW de capacidade de energia renovável até 2030, de acordo com um relatório divulgado esta semana pelo IAE, quase três vezes mais do que foi adicionado de 2017 a 2023. No entanto, o Dr. Al Jaber observou que a Agência Internacional de Energia Renovável (IRENA) calculou que o cumprimento da meta de triplicar a capacidade nesta década exigirá triplicar o investimento para US $ 1,5 trilhão por ano.

