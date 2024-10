Le président de la COP28 appelle les parties à mettre en œuvre le consensus des Émirats arabes unis, feuille de route déterminante pour l'action climatique et le développement socio-économique.

BAKU, Azerbaïdjan, 10 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Le président de la COP28, le Dr Sultan Al Jaber, a appelé aujourd'hui les nations à s'unir, à agir et à tenir leurs promesses lors de la COP29 à Bakou, afin de s'appuyer sur le mandat du Consensus historique des Émirats arabes unis de l'année dernière, qui représente le "chemin du retour vers Paris".

Le consensus des Émirats arabes unis "représente la feuille de route déterminante pour réaliser l'ambition de l'Accord de Paris", a déclaré M. Al Jaber dans un discours prononcé lors de la session d'ouverture de la Pre-COP. "Alors que nous nous réunissons dans un contexte de conflits géopolitiques persistants, trouvons une nouvelle fois une cause commune à travers tous les piliers de l'agenda climatique. Ce que nous avons fait à Dubaï, poursuivons-le à Bakou. Une fois de plus, unissons-nous, agissons et agissons".

La pré-COP, qui se tient cette semaine à Bakou, est une réunion préparatoire des ministres et des négociateurs en vue de la COP29, qui se tiendra dans la capitale azerbaïdjanaise le mois prochain. M. Al Jaber a reconnu que de nombreuses questions n'étaient pas encore résolues, mais le financement sera une priorité essentielle, a-t-il déclaré aux délégués.

"La finance était la pierre angulaire du consensus des Émirats arabes unis", a-t-il déclaré. "Nous avons établi un cadre "triple A" pour rendre le financement plus disponible, plus accessible et plus abordable".

Le nouvel objectif collectif quantifié (NCQG) sur le financement du climat, qui devrait être adopté lors de la COP29, "doit fournir les moyens de mettre en œuvre le consensus des Émirats arabes unis" et "le quantum sur lequel nous nous mettons d'accord doit être à la hauteur du défi", a déclaré le président de la COP28.

"Nous devons veiller à ce que les fonds ciblent d'abord les plus vulnérables afin de les aider à renforcer leur résilience climatique et à se remettre des effets du climat", a-t-il déclaré aux délégués. "Et toutes les promesses antérieures doivent être respectées, toutes les promesses futures honorées."

M. Al Jaber a également exhorté les délégués à finaliser sans délai les négociations sur l'article 6 de l'Accord de Paris - qui porte sur le développement des marchés du carbone. "Nous avons besoin de marchés du carbone robustes et hautement intégrés qui stimulent les investissements dans l'atténuation et l'adaptation - et nous en avons besoin maintenant", a-t-il déclaré.

L'atténuation et l'adaptation sont tout aussi importantes, a déclaré M. Al Jaber aux délégués, appelant les parties à atteindre l'objectif convenu de doubler le financement de l'adaptation et à intégrer des stratégies entièrement financées dans leurs plans nationaux d'adaptation (PNA). Le cadre des Émirats arabes unis sur la résilience climatique mondiale, adopté lors de la COP28, "relie les points entre les secteurs pour protéger la nature, les vies et les moyens de subsistance" et fournit "un plan pratique que toutes les parties devraient suivre", a-t-il déclaré.

En ce qui concerne l'atténuation, "ne réinventons pas la roue", a déclaré M. Al Jaber, appelant les parties à "poursuivre ce que nous avons tous signé" lors de la COP28. "Le consensus des Émirats arabes unis est la voie du retour à Paris", a-t-il déclaré.

La prochaine série de contributions déterminées au niveau national (CDN), qui doit être soumise d'ici février, "doit s'aligner sur ces accords afin de maintenir le seuil de 1,5 à portée de main", a déclaré M. Al Jaber. "Ils doivent s'appliquer à l'ensemble de l'économie, couvrir tous les GES et saisir l'opportunité de l'action climatique en tant que moteur d'une croissance économique durable."

Le monde pourrait atteindre deux tiers des objectifs fixés à Paris simplement en mettant en œuvre l'objectif du consensus des Émirats arabes unis consistant à tripler la capacité des énergies renouvelables et à doubler les améliorations de l'efficacité énergétique, a déclaré le président de la COP28, citant une analyse de l'Agence internationale de l'énergie (AIE).

Selon un rapport publié cette semaine par l'IAE, le monde devrait ajouter plus de 5 500 GW de capacité d'énergie renouvelable d'ici 2030, soit presque trois fois plus que ce qui a été ajouté entre 2017 et 2023. Cependant, a fait remarquer M. Al Jaber, l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) a calculé que pour atteindre l'objectif de tripler la capacité au cours de cette décennie, il faudra tripler les investissements pour atteindre 1,5 billion de dollars par an.