Der Präsident der COP28 fordert die Vertragsparteien auf, den Konsens der VAE umzusetzen, der den Fahrplan für Klimamaßnahmen und sozioökonomische Entwicklung definiert

BAKU, Aserbaidschan , 10. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Der Präsident der COP28, Dr. Sultan Al Jaber, rief heute die Nationen dazu auf, sich bei der COP29 in Baku erneut "zu vereinen, zu handeln und zu liefern", um auf dem Mandat des historischen VAE-Konsenses vom letzten Jahr aufzubauen, der den "Weg zurück nach Paris" darstellt.

Der VAE-Konsens "stellt den entscheidenden Fahrplan für die Verwirklichung der Ziele des Pariser Abkommens dar", sagte Dr. Al Jaber in einer Rede auf der Eröffnungssitzung der Pre-COP. "Wir versammeln uns vor dem Hintergrund anhaltender geopolitischer Konflikte und wollen erneut in allen Bereichen der Klimaagenda gemeinsame Sache machen. Was wir in Dubai geleistet haben, wollen wir in Baku weiter ausbauen. Lasst uns noch einmal zusammenkommen, handeln und etwas erreichen."

Die diese Woche in Baku stattfindende Pre-COP ist ein Vorbereitungstreffen von Ministern und Verhandlungsführern im Vorfeld der COP29, die nächsten Monat in der aserbaidschanischen Hauptstadt stattfindet. Dr. Al Jaber räumte zwar ein, dass viele Fragen noch ungelöst seien, doch die Finanzen seien eine der wichtigsten Prioritäten, sagte er den Delegierten.

"Die Finanzen waren ein Eckpfeiler des VAE-Konsenses", sagte er. "Wir haben mit einen 'Triple-A'-Rahmen geschaffen, um Finanzierungen besser verfügbar, zugänglich und erschwinglich zu machen."

Das neue kollektive quantifizierte Ziel (New Collective Quantified Goal, NCQG) zur Klimafinanzierung, das auf der COP29 verabschiedet werden soll, "muss die Mittel zur Umsetzung des VAE-Konsenses bereitstellen", und "die Menge, auf die wir uns einigen, sollte der Größe der Herausforderung entsprechen", sagte der COP28-Präsident.

"Wir müssen dafür sorgen, dass die Mittel zuerst den am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen zugute kommen, damit sie ihre Widerstandsfähigkeit gegen die Folgen des Klimawandels ausbauen und sich davon erholen können", erklärte er den Delegierten. "Und alle früheren Versprechen müssen eingehalten werden, alle zukünftigen Versprechen müssen erfüllt werden.

Dr. Al Jaber forderte die Delegierten außerdem auf, die Verhandlungen über Artikel 6 des Pariser Abkommens - der sich auf die Entwicklung von Kohlenstoffmärkten konzentriert - unverzüglich abzuschließen. "Wir brauchen robuste, hochintegrierte Kohlenstoffmärkte, die Investitionen sowohl in den Klimaschutz als auch in die Anpassung an den Klimawandel vorantreiben - und wir brauchen sie jetzt", sagte er.

Abschwächung und Anpassung seien gleichermaßen wichtig, sagte Dr. Al Jaber vor den Delegierten und forderte die Vertragsparteien auf, das vereinbarte Ziel einer Verdoppelung der Anpassungsfinanzierung zu erreichen und vollständig finanzierte Strategien in ihre nationalen Anpassungspläne (NAPs) einzubetten. Das auf der COP28 angenommene Rahmenwerk der VAE zur globalen Klimaresilienz "verbindet die Punkte zwischen den Sektoren, um die Natur, das Leben und die Lebensgrundlagen zu schützen" und bietet "einen praktischen Plan, den alle Parteien befolgen sollten", sagte er.

Was die Abschwächung des Klimawandels anbelangt, "sollten wir das Rad nicht neu erfinden", sagte Dr. Al Jaber und forderte die Vertragsparteien auf, "das umzusetzen, wozu wir uns alle auf der COP28 verpflichtet haben". "Der UAE-Konsens ist der Weg zurück nach Paris", sagte er.

Die nächste Runde der national festgelegten Beiträge (Nationally Determined Contributions, NDCs), die bis Februar eingereicht werden müssen, "müssen sich an diesen Vereinbarungen orientieren, um 1,5 in Reichweite zu halten", so Dr. Al Jaber. "Sie müssen die gesamte Wirtschaft einbeziehen, alle Treibhausgasemissionen abdecken und die Chancen des Klimaschutzes als Motor für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum nutzen."

Die Welt könnte zwei Drittel der in Paris vereinbarten Ziele allein durch die Umsetzung des Ziels des VAE-Konsenses, die Kapazität der erneuerbaren Energien zu verdreifachen und die Energieeffizienz zu verdoppeln, erreichen, sagte der COP28-Präsident unter Berufung auf eine Analyse der Internationalen Energieagentur (IEA).

Einem in dieser Woche veröffentlichten Bericht der IAE zufolge werden bis 2030 weltweit mehr als 5.500 GW an erneuerbarer Energiekapazität hinzukommen, fast dreimal so viel wie zwischen 2017 und 2023. Die Internationale Agentur für Erneuerbare Energien (IRENA) hat jedoch berechnet, dass zur Erreichung des Ziels einer Verdreifachung der Kapazität in diesem Jahrzehnt eine Verdreifachung der Investitionen auf 1,5 Billionen Dollar pro Jahr erforderlich ist, so Dr. Al Jaber.