O problema de um trilhão de dólares: o jogo on-line não regulamentado atinge US$ 5,9 trilhões em valor global de apostas

Operadores não regulamentados dominam os mercados globais à medida que o comportamento dos consumidores se desloca por um ecossistema fragmentado em três setores

HENDERSON, Nevada, 18 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Uma nova análise da Gaming Compliance International revela que os jogos de azar on-line não regulamentados atingiram US$ 5,9 trilhões em valor de apostas globais em 2025, confirmando o que é amplamente conhecido como o "problema de um trilhão de dólares" — na realidade, uma economia global de vários trilhões de dólares. Nesse nível, o jogo online não regulamentado é hoje a terceira maior economia do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da China, além de constituir a maior forma de crime cibernético em todo o mundo.

Mercados globais dominados por entidades não regulamentadas

A análise global da GCI, resumida em um novo relatório, GCI Online Gaming 2025: Global, mostra que o mercado médio de jogos online apresenta um desequilíbrio estrutural:

78% não regulamentado

22% regulamentado

Isso reflete a distribuição da participação no mercado global da Receita Bruta de Jogos (GGR), demonstrando que a maior parte da receita gerada pelos consumidores está fluindo para fora de ambientes licenciados, tributados e controlados. Esta não é uma questão secundária — o setor não regulamentado domina o mercado.

Um mercado, três setores

Existe um único mercado no qual setores regulamentados e não regulamentados competem pelo mesmo público, atenção e gastos. No entanto, essa abordagem que abrange os dois setores já não é suficiente. Uma terceira categoria — o jogo não reconhecido — surgiu agora em grande escala.

Essas plataformas reproduzem a dinâmica dos jogos de azar, mas não se enquadram na classificação tradicional. Essa é a mudança fundamental que definirá os mercados online a partir de 2025, remodelando a forma como os consumidores interagem com as apostas e os jogos.

Os mercados online estão se fragmentando atualmente em três setores distintos:

Regulamentado — licenciado e em conformidade

Não regulamentado — não licenciado, mas ativamente direcionado e transacionado

Não reconhecido — produtos semelhantes a jogos de azar fora da classificação

Não se trata apenas de uma distinção regulatória — é assim que o público percebe o mercado.

À medida que esses setores convergem, a receita comercial das operadoras reguladas diminui, as perdas fiscais aumentam e os riscos para os consumidores se intensificam.

O Mercado do Ruído Branco

O resultado é o que a GCI define como o "Mercado do Ruído Branco", onde tudo é visível, acessível e indistinguível. O público não faz distinção entre esses setores — ele tem a impressão de estar diante de um único mercado.

Essa transição de um mercado de dois setores para um de três setores definirá a próxima fase do setor global de jogos online. As soluções só são encontradas dentro da estrutura MPEO — monitorar, fiscalizar, fazer cumprir e otimizar —, com foco em ações que beneficiem o comércio, a comunidade e os consumidores de cada jurisdição.

Comentários da Liderança

Matt Holt, CEO da GCI, afirmou:

"Com um valor de apostas de US$ 5,9 trilhões, o jogo online não regulamentado é um dos maiores sistemas econômicos do mundo, operando em grande parte fora da supervisão regulatória. Os órgãos reguladores não enfrentam um desafio secundário, mas sim um desafio dominante — a maior parte das atividades ocorre fora do âmbito regulado. Nosso papel é garantir total transparência em todo o mercado, permitindo que os órgãos reguladores ajam com confiança."

Ismail Vali, presidente da GCI, comentou:

"O que estamos vendo atualmente é um mercado de jogos composto por três setores em todas as jurisdições — regulamentado, não regulamentado e não reconhecido — e é essa terceira camada que está aumentando a confusão dos consumidores, o crescimento não regulamentado e a complexidade regulatória em grande escala.

O público não faz distinção entre esses setores. Eles percebem apenas um mercado, onde tudo é acessível e tudo compete de forma igualitária. Em um mundo onde você pode apostar em qualquer coisa, os consumidores estão apostando cada vez mais em tudo — esta é a gamificação de tudo.

Se você não consegue ter uma visão completa do mercado — regulamentado, não regulamentado e não reconhecido —, não consegue controlá-lo. Esta é a mudança. Este é o problema que estamos ajudando a resolver na GCI."

Sobre a Gaming Compliance International (GCI)

Para obter mais informações, acesse:

www.gamingcompliance.com

Contato com a mídia: para receber uma cópia completa do relatório GCI Online Gaming 2025: Global, entre em contato com Alastair Graham, vice-presidente sênior de operações estratégicas, Gaming Compliance International, +63 917 312 7802 | [email protected]

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FONTE Gaming Compliance International