Le problème du trillion de dollars : les jeux d'argent et de hasard en ligne non réglementés représentent désormais 5,9 milliards de dollars au niveau mondial

Les opérateurs non réglementés dominent les marchés mondiaux alors que l'activité des consommateurs se déplace dans un écosystème fragmenté à trois secteurs.

HENDERSON, Nev., 18 mai 2026 /PRNewswire/ -- Une nouvelle étude menée par Gaming Compliance International révèle que les jeux d'argent et de hasard en ligne non réglementés représentent désormais 5,9 milliards de dollars en 2025, confirmant ce qu'il est convenu d'appeler le « problème du trillion de dollars » (à savoir une économie mondiale de plusieurs milliards de dollars). À ce niveau, les jeux d'argent et de hasard en ligne non réglementés se placent désormais au troisième rang des économies mondiales, derrière les États-Unis et la Chine, et représentent aussi la plus grande forme de cybercriminalité au monde.

Marchés mondiaux dominés par les acteurs non réglementés

L'analyse mondiale de GCI, synthétisée dans un nouveau rapport, GCI Online Gaming 2025 : Global, fait état du déséquilibre structurel du marché moyen des jeux en ligne :

78 % du marché est non réglementé

22 % du marché est réglementé

Cette répartition reflète les parts de marché liées aux produit brut des jeux (PBJ) au niveau mondial, mettant en évidence que la majorité des revenus générés par les consommateurs l'est en dehors des environnements sous licence, taxés et contrôlés. Il ne s'agit pas d'une question marginale : le secteur non réglementé domine le marché.

Un marché, trois secteurs

Il existe un marché unique où les secteurs réglementés et non réglementés sont en concurrence : même public, même attention, mêmes dépenses. Toutefois, cette double considération sectorielle n'est plus suffisante. Une troisième catégorie (les jeux d'argent et de hasard non reconnus) a fait son apparition à grande échelle.

Ces plateformes reproduisent les mécanismes des jeux d'argent et de hasard, mais n'entrent pas dans la classification traditionnelle. Ce changement fondamental définit les marchés en ligne depuis 2025 et modifie la manière dont les consommateurs abordent les paris et les jeux.

Les marchés en ligne se fragmentent aujourd'hui en trois secteurs distincts :

Le secteur réglementé - autorisé et conforme

Le secteur non réglementé - sans licence, mais très ciblé et effectuant des transactions

Le secteur non reconnu - produits s'apparentant aux jeux d'argent et de hasard hors classification

Il ne s'agit pas simplement d'une distinction réglementaire, mais de la manière dont le public perçoit le marché.

À mesure que ces secteurs convergent, les recettes commerciales des opérateurs réglementés diminuent, les pertes fiscales augmentent et les risques pour les consommateurs s'accroissent.

White Noise Marketplace

Le résultat est ce que GCI définit comme le « White Noise Marketplace », un marché uniforme où tout est visible, tout est accessible et tout se mélange. Le public ne fait pas de différence entre ces secteurs, il ne perçoit qu'un seul marché.

Ce passage d'un marché à deux secteurs à un marché à trois secteurs définira la prochaine phase des jeux d'argent et de hasard en ligne au niveau mondial. Des solutions ne peuvent être apportées que dans le cadre du programme MPEO (Monitor, Police, Enforce, Optimize - surveiller, contrôler, appliquer, optimiser), axé sur des actions qui profitent au commerce, à la communauté et aux consommateurs de chaque juridiction.

Commentaire de la direction

Matt Holt, PDG de GCI, a déclaré :

« Avec une valeur de 5,9 milliards de dollars, les jeux d'argent et de hasard en ligne non réglementés constituent l'un des plus grands systèmes économiques au monde, fonctionnant largement en dehors de tout cadre réglementaire. Il ne s'agit pas d'un défi marginal pour les régulateurs, mais d'un défi de premier ordre, la majorité des activités se déroulant au-delà du périmètre réglementé. Notre rôle est d'assurer une transparence totale sur l'ensemble du marché, ce qui permet aux régulateurs d'agir en toute confiance. »

Ismail Vali, président de GCI, a commenté :

« Ce que nous voyons maintenant, c'est un marché des jeux à trois secteurs dans chaque juridiction (réglementé, non réglementé et non reconnu), et c'est cette troisième couche qui alimente la confusion des consommateurs, la croissance non réglementée et la complexité réglementaire à grande échelle.

Le public ne fait pas de distinction entre ces secteurs. Il perçoit un marché unique où tout est accessible et où chacun est en concurrence sur un pied d'égalité. Dans un monde où l'on peut parier sur n'importe quoi, les consommateurs ne s'en privent pas : c'est la gamification à outrance.

Si l'ensemble du marché (réglementé, non réglementé et non reconnu) est invisible, le contrôle est impossible. C'est un point de bascule. C'est précisément le problème auquel nous essayons d'apporter une réponse au sein de l'AGC. »

À propos de Gaming Compliance International (GCI)

Pour plus d'informations, visitez le site :

www.gamingcompliance.com

Relations avec la presse : Pour recevoir un exemplaire du rapport complet GCI Online Gaming 2025: Global contacter Alastair Graham, SVP Strategic Operations, Gaming Compliance International, +63 917 312 7802 | [email protected]

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