Das Billionen-Dollar-Problem: Der weltweite Umsatz mit unregulierten Online-Glücksspielen erreicht 5,9 Billionen US-Dollar

Unregulierte Anbieter dominieren die globalen Märkte, während sich das Verbraucherverhalten in einem fragmentierten Ökosystem aus drei Sektoren verlagert

HENDERSON, Nevada, 18. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Eine neue Analyse von Gaming Compliance International zeigt, dass der weltweite Umsatz mit unregulierten Online-Glücksspielen 2025 5,9 Billionen US-Dollar erreicht hat, was das bestätigt, was gemeinhin als das „Billionen-Dollar-Problem" bezeichnet wird – in Wirklichkeit handelt es sich jedoch um eine globale Wirtschaft im Wert von mehreren Billionen Dollar. Auf dieser Ebene ist das unregulierte Online-Glücksspiel mittlerweile die drittgrößte Wirtschaftsmacht der Welt – nur hinter den Vereinigten Staaten und China – und stellt gleichzeitig weltweit die größte Form der Cyberkriminalität dar.

Globale Märkte werden von den unregulierten Anbietern dominiert

GCIs globale Analyse, zusammengefasst in einem neuen Bericht mit dem Titel GCI Online Gaming 2025: Global zeigt, dass der durchschnittliche Online-Gaming-Markt strukturell unausgewogen ist:

78% unreguliert

22% reguliert

Dies spiegelt die weltweite Aufteilung der Marktanteile am Bruttospielertrag (GGR) wider und verdeutlicht, dass der Großteil der von Verbrauchern generierten Einnahmen außerhalb lizenzierter, besteuerter und kontrollierter Umgebungen fließt. Dies ist kein Randthema – der unregulierte Sektor dominiert den Markt.

Ein Marktplatz, drei Sektoren

Es gibt einen Marktplatz, auf dem regulierte und unregulierte Branchen um dasselbe Publikum, dieselbe Aufmerksamkeit und dieselben Ausgaben konkurrieren. Diese Betrachtung als dualer Sektor reicht jedoch nicht mehr aus. Eine dritte Kategorie – nicht anerkanntes Glücksspiel – hat sich inzwischen in großem Umfang herausgebildet.

Diese Plattformen ahmen Glücksspielmechanismen nach, fallen jedoch nicht unter die traditionelle Klassifizierung. Dies ist der grundlegende Wandel, der die Online-Marktplätze ab 2025 prägt und die Art und Weise neu gestaltet, wie Verbraucher mit Wetten und Glücksspielen interagieren.

Online-Marktplätze fragmentieren sich nun in drei unterschiedliche Sektoren:

Reguliert - lizenziert und gesetzeskonform

Unreguliert - nicht lizenziert, aber aktiv auf Zielgruppen ausgerichtet und tätig

Nicht anerkannt – glücksspielähnliche Produkte außerhalb der Klassifizierung

Dies ist nicht nur eine regulatorische Unterscheidung – es ist die Art und Weise, wie Zielgruppen den Markt erleben.

Während diese Sektoren zusammenwachsen, sinken die kommerziellen Einnahmen regulierter Betreiber, steigen die Steuerausfälle und eskalieren die Risiken für Verbraucher.

Der „White Noise Marketplace"

Das Ergebnis ist das, was GCI als „White Noise Marketplace" definiert: ein Marktplatz, auf dem alles sichtbar, zugänglich und nicht zu unterscheiden ist. Das Publikum unterscheidet nicht zwischen diesen Sektoren – es erlebt einen einzigen Marktplatz.

Dieser Wandel von einem Zwei-Sektoren- zu einem Drei-Sektoren-Marktplatz wird die nächste Phase des globalen Online-Glücksspiels bestimmen. Lösungen finden sich nur innerhalb des MPEO-Rahmens – Monitor, Police, Enforce, Optimize –, der sich auf Maßnahmen konzentriert, die dem Handel, der Gemeinschaft und den Verbrauchern jeder Rechtsordnung zugutekommen.

Kommentar der Führung

Matt Holt, CEO von GCI, sagte:

„Mit einem Wettvolumen von 5,9 Billionen US-Dollar ist das unregulierte Online-Glücksspiel eines der größten Wirtschaftssysteme der Welt, das weitgehend außerhalb der behördlichen Aufsicht operiert. Die Regulierungsbehörden stehen nicht vor einer marginalen, sondern vor einer dominanten Herausforderung – der Großteil der Aktivitäten findet außerhalb des regulierten Bereichs statt. Unsere Rolle besteht darin, vollständige Transparenz über den gesamten Marktplatz hinweg zu gewährleisten, damit die Regulierungsbehörden mit Zuversicht handeln können."

Ismail Vali, Präsident von GCI, kommentierte:

„Was wir derzeit beobachten, ist ein dreiteiliger Glücksspielmarkt in jeder Gerichtsbarkeit – reguliert, unreguliert und nicht anerkannt – und es ist diese dritte Ebene, die die Verwirrung der Verbraucher, unreguliertes Wachstum und regulatorische Komplexität in großem Maßstab beschleunigt.

Das Publikum unterscheidet nicht zwischen diesen Sektoren. Es erlebt einen einzigen Markt, auf dem alles zugänglich ist und alles gleichberechtigt konkurriert. In einer Welt, in der man auf alles wetten kann, wetten die Verbraucher zunehmend auf alles – das ist die Gamifizierung von allem.

Wenn man nicht den gesamten Markt überblicken kann – reguliert, unreguliert und nicht anerkannt –, kann man ihn auch nicht kontrollieren. Das ist der Wandel. Das ist das Problem, bei dessen Lösung wir bei GCI helfen."

Informationen zu Gaming Compliance International (GCI)

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.gamingcompliance.com

Medienkontakt: Um ein Exemplar des vollständigen Berichts GCI Online Gaming 2025: Global zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Alastair Graham, SVP Strategic Operations, Gaming Compliance International, +63 917 312 7802 | [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2979874/5970168/GCI_Logo.jpg