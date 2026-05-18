- El problema del billón de dólares: el juego online no regulado alcanza los 5,9 billones de dólares en valor global de apuestas

Los operadores no regulados dominan los mercados globales a medida que la actividad del consumidor se desplaza a través de un ecosistema fragmentado de tres sectores

HENDERSON, Nev., 18 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Un nuevo análisis de Gaming Compliance International revela que el juego online no regulado alcanzó los 5,9 billones de dólares en valor global de apuestas en 2025, lo que confirma lo que se conoce como el "problema del billón de dólares" —en realidad, una economía global multimillonaria—. A este nivel, el juego online no regulado se sitúa como la tercera economía más grande del mundo, solo por detrás de Estados Unidos y China, y representa además la mayor forma de ciberdelincuencia a nivel mundial.

Mercados globales dominados por la falta de regulación

El análisis global de GCI, resumido en un nuevo informe, GCI Online Gaming 2025: Global, muestra que el mercado promedio de juegos en línea está estructuralmente desequilibrado:

78% no regulado

22% regulado

Esto refleja la distribución global de la cuota de mercado de los ingresos brutos del juego (GGR), lo que demuestra que la mayor parte de los ingresos generados por los consumidores fluye fuera de los entornos regulados, sujetos a impuestos y controlados. No se trata de un asunto menor: el sector no regulado domina el mercado.

Un mercado, tres sectores

Existe un único mercado que engloba industrias reguladas y no reguladas que compiten por el mismo público, atención y gasto. Sin embargo, esta consideración de dos sectores ya no es suficiente. Una tercera categoría —el juego no reconocido— ha surgido ahora a gran escala.

Estas plataformas replican la mecánica de los juegos de azar, pero quedan fuera de la clasificación tradicional. Este es el cambio fundamental que definirá los mercados en línea a partir de 2025, transformando la forma en que los consumidores interactúan con las apuestas y los juegos.

Los mercados en línea se están fragmentando en tres sectores distintos:

Regulados: con licencia y que cumplen con la normativa.

No regulados: sin licencia, pero que operan activamente.

No reconocidos: productos similares a los juegos de azar que no están clasificados.

Esto no es solo una distinción regulatoria, sino la forma en que el público experimenta el mercado.

A medida que estos sectores convergen, los ingresos comerciales de los operadores regulados disminuyen, las pérdidas fiscales aumentan y los riesgos para el consumidor se incrementan.

El Mercado del Ruido Blanco

El resultado es lo que GCI define como el "Mercado del Ruido Blanco", donde todo es visible, accesible e indistinguible. El público no diferencia entre estos sectores: experimenta un único mercado.

Este cambio de un mercado de dos sectores a uno de tres sectores definirá la próxima fase del juego en línea global. Las soluciones solo se encuentran dentro del marco MPEO (monitorear, controlar, hacer cumplir, optimizar), centrado en acciones que beneficien el comercio, la comunidad y los consumidores de cada jurisdicción.

Comentario de liderazgo

Matt Holt, consejero delegado de GCI, dijo:

"Con un valor de apuestas de 5,9 billones de dólares, el juego online no regulado es uno de los sistemas económicos más grandes del mundo, que opera en gran medida al margen de la supervisión regulatoria. Los reguladores no se enfrentan a un desafío menor, sino a uno dominante: la mayor parte de la actividad se produce fuera del perímetro regulado. Nuestra función es proporcionar total transparencia en todo el mercado, permitiendo a los reguladores actuar con confianza."

Ismail Vali, presidente de GCI, comentó:

"Lo que observamos actualmente es un mercado de juegos de azar con tres sectores en cada jurisdicción: regulado, no regulado y no reconocido. Es esta tercera capa la que acelera la confusión del consumidor, el crecimiento no regulado y la complejidad regulatoria a gran escala.

El público no distingue entre estos sectores. Experimenta un único mercado, donde todo es accesible y todo compite en igualdad de condiciones. En un mundo donde se puede apostar a cualquier cosa, los consumidores apuestan cada vez más a todo: esto es la gamificación de todo.

Si no se puede visualizar el mercado en su totalidad —regulado, no regulado y no reconocido—, no se puede controlar. Este es el cambio. Este es el problema que ayudamos a resolver en GCI."

Acerca de Gaming Compliance International (GCI)

para más información, visite:

www.gamingcompliance.com

Contacto para medios: Para recibir una copia del informe completo GCI Online Gaming 2025: Global contactar con Alastair Graham, SVP Strategic Operations, Gaming Compliance International, +63 917 312 7802 | [email protected]

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