El problema del billón de dólares: los juegos de azar en línea no regulados alcanzan los 5,9 billones de dólares de valor en apuestas a nivel mundial

Los operadores no regulados dominan los mercados mundiales a medida que la actividad de los consumidores cambia en un ecosistema fragmentado de tres sectores

HENDERSON, Nevada, 18 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Un nuevo análisis de Gaming Compliance International revela que los juegos de azar en línea no regulados alcanzaron un valor de apuesta a nivel mundial de 5,9 billones de dólares en 2025, lo que confirma lo que se conoce ampliamente como el "problema del billón de dólares", en realidad, una economía global multimillonaria. A este nivel, los juegos de azar en línea no regulados ahora se ubican como la tercera economía más grande del mundo, solo por detrás de Estados Unidos y China, a la vez que representa la forma más grande de delito cibernético a nivel mundial.

Los mercados mundiales están dominados por operadores no regulados

El análisis global de GCI, resumido en un nuevo informe titulado GCI Online Gaming 2025: Global, muestra que el mercado promedio de los juegos de azar en línea presentan un desequilibrio estructural:

El 78 % no está regulado

El 22 % está regulado

Este desequilibrio refleja la división de la cuota de mercado de los ingresos brutos del juego (GGR) a nivel mundial, lo que demuestra que la mayoría de los ingresos generados por los consumidores fluyen fuera de entornos autorizados, gravados y controlados. Este no es un problema marginal: el sector no regulado domina el mercado.

Un mercado, tres sectores

Hay un mercado que contiene industrias reguladas y no reguladas que compiten por la misma audiencia, atención y gasto. Sin embargo, esta doble consideración sectorial ya no es suficiente. Una tercera categoría, el juego no reconocido, ahora cobró magnitud.

Estas plataformas replican la mecánica del juego, pero quedan fuera de la clasificación tradicional. Este es el cambio fundamental que define los mercados en línea a partir de 2025, y redefine la forma en que los consumidores se involucran con las apuestas y los juegos en línea.

Los mercados en línea ahora se están fragmentando en tres sectores distintos:

Regulado: con licencia y en cumplimiento

No regulado: sin licencia, pero que se enfoca y realiza transacciones de manera activa

No reconocido: productos similares a los juegos de azar fuera de la clasificación

Esto no es solo una distinción regulatoria, es la forma en que las audiencias experimentan el mercado.

A medida que estos sectores confluyen, los ingresos comerciales a los operadores regulados disminuyen, las pérdidas fiscales aumentan y los riesgos para el consumidor aumentan.

El mercado de ruido blanco

El resultado es lo que GCI define como el "mercado de ruido blanco", donde todo es visible, accesible e indistinguible. La audiencia no diferencia entre estos sectores: experimentan un mercado.

Este cambio de un mercado de dos sectores a uno de tres sectores definirá la siguiente fase de los juegos de azar en línea a nivel mundial. Las soluciones solo se encuentran dentro del marco MPEO (monitorear, vigilar, hacer cumplir, optimizar), centrado en acciones que benefician al comercio, la comunidad y los consumidores de cada jurisdicción.

Comentario de la dirección

Matt Holt, director ejecutivo de GCI, declaró:

"Con un valor de apuestas de 5,9 billones de dólares, el juego en línea no regulado es uno de los sistemas económicos más grandes del mundo, que opera en gran medida fuera de la supervisión regulatoria. Los reguladores no se enfrentan a un desafío marginal, sino dominante: la mayoría de la actividad ocurre más allá del perímetro regulado. Nuestra función es ofrecer una transparencia total en todo el mercado, lo que permite a los reguladores actuar con confianza".

Ismail Vali, presidente de GCI, comentó:

"Lo que estamos viendo ahora es un mercado de juegos de tres sectores en todas las jurisdicciones, regulado, no regulado y no reconocido, y es esta tercera capa la que está acelerando la confusión de los consumidores, el crecimiento no regulado y la complejidad regulatoria a escala.

El público no distingue entre estos sectores. Experimentan un mercado, donde todo es accesible y todo compite por igual. En un mundo en el que se puede apostar por cualquier cosa, los consumidores apuestan cada vez más por todo: esta es la gamificación de todo.

Si no puede ver todo el mercado, regulado, no regulado y no reconocido, no puede controlarlo. Este es el cambio. Este es el problema que estamos ayudando a resolver en GCI".

Acerca de Gaming Compliance International (GCI)

Para más información, visite:

www.gamingcompliance.com

Contacto para los medios: Para recibir una copia del informe completo de GCI Online Gaming 2025: Global, comuníquese con Alastair Graham, vicepresidente sénior de Operaciones Estratégicas, Gaming Compliance International, +63 917 312 7802 | [email protected]

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FUENTE Gaming Compliance International