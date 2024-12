O próspero centro tecnológico da Índia estimula a transformação digital da Kimberly-Clark

Kimberly-Clark está expandindo seus investimentos na Índia

BENGALURU, Índia, 27 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Kimberly-Clark, líder global em produtos essenciais de cuidados pessoais e familiares, continua a aumentar seu compromisso com a Índia por meio de seu Centro Global de Tecnologia Digital (GDTC) em Bengaluru.

Fundado em 2018 com um investimento inicial de US$ 2,5 milhões, o GDTC de Bengaluru teve um crescimento notável, seu tamanho aumentou em oito vezes em apenas cinco anos. O centro se concentra nas principais áreas e recursos digitais, como dados e análises, inteligência artificial (IA), incluindo IA generativa, aprendizado de máquina (machine learning, ML), transformação para nuvem, operações digitais globais e automação, vendas e marketing digitais e cadeia de suprimentos digital, que ajudam a aumentar a eficiência e melhorar as experiências dos clientes. Nos próximos três anos, o GDTC planeja continuar sua expansão, concentrando-se no avanço dos recursos de IA/ML e no desenvolvimento de soluções digitais inovadoras para aumentar a eficiência operacional e o envolvimento do cliente. Essas competências aumentam a habilidade da Kimberly-Clark de cumprir sua estratégia global, Powering Care – compartilhada no início deste ano – e, por sua vez, fortalecem seu compromisso de longa data com o foco no consumidor.

Ao mesmo tempo em que o GDTC de Bengaluru está promovendo os avanços tecnológicos da Kimberly-Clark, ele também está contribuindo para o ecossistema de tecnologia e inovação mais amplo da Índia. Ao colaborar com startups locais, instituições acadêmicas e parceiros do setor, o centro visa a promover soluções de ponta.

"Nosso GDTC de Bengaluru é uma prova do compromisso profundamente consolidado da Kimberly-Clark com a inovação e a imensa variedade de talentos indianos", afirmou Zack Hicks, Diretor Digital e de Tecnologia da Kimberly-Clark. "Em apenas cinco anos, o centro se transformou em um importante mecanismo de crescimento para nossas estratégias digitais, que oferece soluções comerciais e de cadeia de suprimentos baseadas em IA e avanços sem precedentes na produção moderna. Analisando o futuro, continuamos focados em investir ainda mais na Índia, aproveitando o talento excepcional e a experiência tecnológica do país para moldar o futuro da Kimberly-Clark e sermos pioneiros em inovações líderes do setor em nossas principais categorias".

A integração de dados e a análise avançada são no ponto central do sucesso do GDTC de Bengaluru. Ao aproveitar os algoritmos de IA/ML criados em seus data lake corporativos, a equipe também está otimizando as previsões de vendas, aperfeiçoando as estratégias de preços para o comércio eletrônico e automatizando tarefas de rotina, como a entrada de pedidos e o processamento de faturas. Em 2024, os esforços nas plataformas de IA de geração originadas do GDTC melhoraram a produtividade dos funcionários em até 25%, e o desenvolvimento de análises de receita e vendas com base em IA gerou uma melhoria de 10% na realização de vendas em regiões como Europa, Oriente Médio e África. Essas inovações não apenas simplificam as operações e reduzem os custos, mas também aumentam a precisão e a eficiência.

Uma das principais conquistas do centro é o desenvolvimento da Maestro, uma plataforma de coordenação da cadeia de suprimentos baseada em IA que gerou mais de US$ 20 milhões em economias globais para a Kimberly-Clark. Outra inovação transformadora é a Warehouse Automation Platform, que integra perfeitamente a robótica de armazém com os sistemas da cadeia de suprimentos, reduzindo os prazos de implementação de novas soluções de 18 para 4 meses e gerando economias superiores a US$ 50 milhões. Os esforços colaborativos do GDTC também resultaram na criação do Procuree 3.0, um chatbot interno de source-to-pay com tecnologia de IA generativa que aprimora os processos de aquisição da Kimberly-Clark em 42 países e 14 idiomas.

Recentemente, o GDTC realizou seu terceiro Hackathon Digital sob o tema 'UNLOKC 2024', reunindo funcionários da Kimberly-Clark e parceiros de tecnologia para desenvolver soluções digitais que contribuam para oportunidades de negócios em áreas como cadeia de suprimentos, marketing e finanças. Mais de 130 ideias inovadoras foram enviadas em quatro semanas, e os sete projetos finalistas foram premiados pela equipe de liderança global da Digital Technology durante o evento final do Hackathon em Bangalore. Esses finalistas receberão apoio para desenvolver seus projetos em um futuro próximo.

Como o maior centro de tecnologia da Kimberly-Clark, o GDTC de Bengaluru está preparado para continuar a ser um agente fundamental de crescimento e inovação em escala global. Com planos de continuar atraindo talentos de alto nível e expandir seus recursos tecnológicos, o centro está pronto para desempenhar um papel fundamental na formação do futuro da empresa e de seu ecossistema tecnológico global.

A Kimberly-Clark (NYSE: KMB) e suas marcas de confiança são componentes indispensáveis da vida de pessoas em mais de 175 países. Motivados pela engenhosidade, criatividade e compreensão das necessidades mais essenciais das pessoas, criamos produtos que ajudam os consumidores a desfrutar mais das coisas que são importantes para eles. Nosso portfólio de marcas, incluindo Huggies, Kleenex, Scott, Kotex, Cottonelle, Poise, Depend, Andrex, Pull-Ups, GoodNites, Intimus, Plenitud, Sweety, Softex, Viva e WypAll, ocupam a posição No 1 ou No 2 em aproximadamente 70 países. Adotamos práticas sustentáveis que contribuem para a saúde do planeta, constroem comunidades fortes e garantem o sucesso de nossos negócios nas próximas décadas. Temos orgulho de sermos reconhecidos como uma das World's Most Ethical Companies(R) (empresas mais éticas do mundo) pela Ethisphere pelo sexto ano consecutivo e como uma das empresas mais inovadoras da Fortune dos Estados Unidos, em 2024. Para ficar por dentro das últimas notícias e saber mais sobre os 150 anos de história de inovação da empresa, visite o site da Kimberly-Clark.

