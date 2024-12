印度蓬勃發展的科技樞紐推動Kimberly-Clark的數碼轉型

班加羅爾全球數碼技術中心(GDTC)在推動Kimberly-Clark技術進步的同時,亦為印度更廣泛的科技與創新生態系統作出貢獻。透過與本地初創企業、學術機構及業界夥伴合作,該中心致力於推動尖端解決方案的發展。

「我們的班加羅爾全球數碼技術中心充分體現了金佰利對創新的深厚承諾,以及印度人才的巨大潛力,」Kimberly-Clark數碼與技術總監Zack Hicks表示:「在短短五年內,該中心已發展成為我們數碼策略的重要增長引擎,提供以人工智能驅動的商業和供應鏈解決方案,並在現代製造領域開創了先進的突破。展望未來,我們將繼續專注於加大在印度的投資,利用該國卓越的人才和技術專長,塑造Kimberly-Clark的未來,並在我們的核心領域開創業界領先的創新。」

數據與先進分析的整合是班加羅爾全球數碼技術中心(GDTC)成功的核心。該團隊利用建立於「企業數據湖」上的人工智能(AI)/機器學習(ML)算法,還在優化銷售預測、精細化電子商務定價策略,並自動化日常任務,如訂單輸入和發票處理。在2024年,來自全球數碼技術中心(GDTC)的生成式人工智能(Gen AI)平台提升了員工生產力達25%,而由人工智能(AI)驅動的銷售與營收分析則推動了歐洲、中東及非洲等地區銷售執行效能提升10%。這些創新不僅簡化了營運流程並降低了成本,還提升了準確性和效率。

該中心的主要成就之一是開發了Maestro,一個以人工智能驅動的供應鏈協同平台,為Kimberly-Clark創造了超過2,000萬美元的全球節省。另一項變革性創新是倉庫自動化平台(Warehouse Automation Platform),該平台將倉庫機器人與供應鏈系統無縫整合,將新解決方案的部署時間從18個月縮短至4個月,並創造了超過5,000萬美元的節省。全球數碼技術中心(GDTC)的協作努力還促成了Procuree 3.0的創建,這是一款由生成式人工智能(Generative AI)驅動的內部源採購到付款(Source-to-Pay)聊天機器人,能夠提升Kimberly-Clark在42個國家/地區和14種語言中的採購流程。

近日,全球數碼技術中心(GDTC)舉行了第三屆數碼黑客松大賽(Digital Hackathon),主題為「UNLOKC 2024」,匯聚了Kimberly-Clark員工和技術夥伴,開發數碼解決方案,為供應鏈、營銷和財務等領域的商業機會作出貢獻。在四週內,共提交了超過130個創新想法,並在班加羅爾黑客松的最終活動中,由數碼技術全球領導團隊頒發獎項給7個項目決賽入圍者。這些決賽入圍者將在不久的將來獲得支持,進一步開發其項目。

作為Kimberly-Clark最大的技術樞紐,班加羅爾全球數碼技術中心(GDTC)將繼續在全球範圍內,成為推動增長和創新的關鍵力量。該中心計劃繼續吸引頂尖人才並擴展其技術能力,勢必在塑造公司未來及其全球技術生態系統中發揮關鍵作用。

Kimberly-Clark簡介:

Kimberly-Clark(紐約證券交易所代碼:KMB)及其受信賴的品牌,是超過175個國家/地區人民生活中不可或缺的一部分。憑藉著創新、創意以及對人們最基本需求的深刻理解,我們打造出幫助個人體驗更多重要事物的產品。我們的品牌組合,包括Huggies、Kleenex、Scott、Kotex、Cottonelle、Poise、Depend、Andrex、Pull-Ups、GoodNites、Intimus、Plenitud、Sweety、Softex、Viva和WypAll,在約70個國家/地區中均佔據了市場份額的第1或第2位。我們採用可持續的做法,支持健康的地球,建立強大的社區,並確保我們的業務在未來幾十年中持續蓬勃發展。我們自豪地連續第六年被Ethisphere評為「全球最具倫理公司(World's Most Ethical Companies®)」,並榮登2024年《財富》雜誌美國最具創新公司榜單(Fortune's Most Innovative Companies in America)。欲了解最新消息並深入認識公司150年的創新歷程,請瀏覽Kimberly-Clark網站。

