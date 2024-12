Indiens prosperierender Tech-Hub treibt die digitale Transformation von Kimberly-Clark voran

K imberly-Clark weitet Investitionen in Indien aus

BENGALURU, Indien, 26. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Kimberly-Clark, ein weltweit führendes Unternehmen für wichtige Körperpflege- und Familienpflegeprodukte, verstärkt sein Engagement in Indien mit seinem Global Digital Technology Center (GDTC) in Bengaluru.

Kimberly-Clark's Digital Technology global leadership team and India GDTC team in Bengaluru

Das 2018 mit einer Anfangsinvestition von 2,5 Mio. US-Dollar gegründete GDTC in Bengaluru verzeichnete ein bemerkenswertes Wachstum und verachtfachte seine Größe in nur fünf Jahren. Das Zentrum konzentriert sich auf Kernbereiche und digitale Fähigkeiten wie Daten und Analytik, künstliche Intelligenz (KI), einschließlich generativer KI, maschinelles Lernen (ML), Cloud-Transformation, globale digitale Abläufe und Automatisierung, digitaler Vertrieb und Marketing sowie digitale Lieferketten, die dazu beitragen, die Effizienz zu steigern und das Kundenerlebnis zu verbessern. In den nächsten drei Jahren will GDTC seine Expansion fortsetzen und seine Anstrengungen auf die Weiterentwicklung von KI/ML-Fähigkeiten und die Entwicklung innovativer digitaler Lösungen zur Steigerung der betrieblichen Effizienz und der Kundenbindung fokussieren. Mit diesen Fähigkeiten treibt Kimberly-Clark die Umsetzung seiner globalen Powering-Care-Strategie voran, die zu Beginn des Jahres vorgestellt wurde, und verstärkt so sein langjähriges Engagement für Verbraucherorientierung.

Das GDTC in Bengaluru unterstützt nicht nur die technologischen Fortschritte von Kimberly-Clark, sondern trägt auch zu einem breiteren Technologie- und Innovations-Ökosystem in Indien bei. Durch die Zusammenarbeit mit lokalen Start-ups, akademischen Einrichtungen und Industriepartnern will das Zentrum innovative Lösungen fördern.

„Unser GDTC in Bengaluru spiegelt das tief verwurzelte Engagement von Kimberly-Clark für Innovation und die immense Bandbreite an indischen Talenten wider", erklärt Zack Hicks, Chief Digital and Technology Officer, Kimberly-Clark. „In nur fünf Jahren hat sich das Zentrum zu einem wichtigen Wachstumsmotor für unsere digitalen Strategien entwickelt, indem es KI-gestützte Handels- und Lieferkettenlösungen bereitstellt und bahnbrechende Fortschritte in der modernen Fertigung erzielt. Perspektivisch werden wir weiterhin in Indien investieren und das herausragende Talent und die technologische Expertise des Landes nutzen, um die Zukunft von Kimberly-Clark zu gestalten und branchenführende Innovationen in unseren Kernkategorien voranzutreiben."

Die Integration von Daten und fortschrittlicher Analytik ist der Grundstein des Erfolgs von GDTC Bengaluru. Durch den Einsatz von KI-/ML-Algorithmen, die auf dem proprietären Data Lake aufbauen, optimiert das Team die Umsatzprognosen, verfeinert die Preisstrategien für den E-Commerce und automatisiert Routineaufgaben wie die Auftragserfassung und die Rechnungsbearbeitung. Im Jahr 2024 haben die Anstrengungen im Bereich der GenAI-Plattformen, die vom GDTC entwickelt wurden, die Produktivität der Mitarbeiter um bis zu 25 % erhöht. Die Entwicklung von KI-gestützten Vertriebs- und Umsatzanalysen führte zu einer 10-prozentigen Verbesserung der Vertriebsabwicklung in Regionen wie Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Diese Innovationen rationalisieren nicht nur die Abläufe und senken die Kosten, sondern steigern auch die Genauigkeit und Effizienz.

Eine der wichtigsten Errungenschaften des Zentrums ist die Entwicklung von Maestro, einer KI-gestützten Plattform zur Orchestrierung der Lieferkette, die Kimberly-Clark weltweit Einsparungen in Höhe von mehr als 20 Mio. US-Dollar beschert hat. Eine weitere bahnbrechende Innovation ist die Warehouse Automation Platform, die die Lagerroboter nahtlos in die Lieferkettensysteme integriert. Auf diese Weise wurde der Zeitaufwand für die Einführung neuer Lösungen von 18 auf 4 Monate verkürzt und Einsparungen von mehr als 50 Mio. US-Dollar erzielt. Die gemeinsamen Bemühungen des GDTC haben auch zur Entwicklung von Procuree 3.0 geführt, einem intern entwickelten Source-to-Pay-Chatbot, der von generativer KI unterstützt wird und die Beschaffungsprozesse von Kimberly-Clark in 42 Ländern und 14 Sprachen verbessert.

Kürzlich richtete das GDTC seinen dritten digitalen Hackathon unter dem Motto „UNLOKC 2024" aus, bei dem Mitarbeiter von Kimberly-Clark und Technologiepartner zusammenkamen, um digitale Lösungen zu entwickeln, die neue Geschäftsmöglichkeiten in Bereichen wie Lieferkette, Marketing und Finanzen schaffen. Innerhalb von vier Wochen wurden über 130 innovative Ideen eingereicht. Die 7 Finalisten des Projekts wurden während der Abschlussveranstaltung des Hackathons in Bangalore vom globalen Führungsteam von Digital Technology ausgezeichnet. Diese Finalisten werden in naher Zukunft Unterstützung bei der Entwicklung ihrer Projekte erhalten.

Als größtes Technologiezentrum von Kimberly-Clark ist das GDTC in Bengaluru hervorragend positioniert, um auch in Zukunft als wichtiger Motor für Wachstum und Innovation auf globaler Ebene zu dienen. Mit dem Ziel, weiterhin Spitzentalente anzuziehen und seine technologischen Fähigkeiten auszubauen, wird das Zentrum eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Zukunft des Unternehmens und seines globalen Technologie-Ökosystems einnehmen.

