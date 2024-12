Le hub technologique de l'Inde alimente la transformation numérique de Kimberly-Clark

Kimberly-Clark accroît ses investissements en Inde

BANGALORE, Inde, 27 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Kimberly-Clark, un chef de file mondial des produits essentiels de soins personnels et familiaux, continue d'accroître son engagement envers l'Inde par le biais de son Global Digital Technology Center (GDTC) à Bangalore.

Kimberly-Clark's Digital Technology global leadership team and India GDTC team in Bengaluru

Créé en 2018 avec un investissement initial de 2,5 millions de dollars, le GDTC de Bengaluru a connu une croissance remarquable, multipliant sa taille par huit en seulement cinq ans. Le centre se concentre sur des domaines clés et des capacités numériques tels que les données et l'analyse, l'IA, y compris l'IA générative, l'apprentissage automatique, la transformation du cloud, les opérations numériques mondiales et l'automatisation, les ventes et le marketing numériques, et la chaîne d'approvisionnement numérique - qui contribuent tous à générer des gains d'efficacité et à améliorer l'expérience des clients. Au cours des trois prochaines années, le GDTC prévoit de poursuivre son expansion, en se concentrant sur l'avancement des capacités d'IA/ML et le développement de solutions numériques innovantes pour stimuler l'efficacité opérationnelle et l'engagement des clients. Ces capacités renforcent l'aptitude de Kimberly-Clark à mettre en œuvre sa stratégie globale « Powering Care » - partagée plus tôt cette année - et, à son tour, à renforcer son engagement de longue date en faveur d'une approche centrée sur le consommateur.

Si le GDTC de Bangalore est à l'origine des avancées technologiques de Kimberly-Clark, il contribue également à l'écosystème technologique et d'innovation plus large de l'Inde. En collaborant avec des startups locales, des institutions académiques et des partenaires industriels, le centre vise à promouvoir des solutions de pointe.

« Notre GDTC de Bangalore témoigne de l'engagement profondément ancré de Kimberly-Clark en faveur de l'innovation et de l'immense étendue des talents indiens », déclare Zack Hicks, Chief Digital and Technology Officer, Kimberly-Clark. « En seulement cinq ans, le centre est devenu un moteur de croissance clé pour nos stratégies numériques, offrant des solutions commerciales et de chaîne d'approvisionnement alimentées par l'IA, et des avancées pionnières dans la fabrication moderne. Pour l'avenir, nous restons concentrés sur la poursuite de nos investissements en Inde, en tirant parti des talents exceptionnels et de l'expertise technologique du pays pour façonner l'avenir de Kimberly-Clark et être les pionniers de l'innovation dans nos catégories de base ».

L'intégration des données et des analyses avancées est au cœur du succès du GDTC de Bangalore. En s'appuyant sur des algorithmes d'IA/ML construits sur leur lac de données d'entreprise, l'équipe optimise également les prévisions de vente, affine les stratégies de tarification pour le commerce électronique et automatise les tâches de routine telles que la saisie des commandes et le traitement des factures. En 2024, les efforts déployés dans les plateformes d'IA générative issues du GDTC ont permis d'améliorer la productivité des employés de 25 %, et le développement d'analyses des ventes et des recettes alimentées par l'IA a entraîné une amélioration de 10 % de l'exécution des ventes dans des régions telles que l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Ces innovations permettent non seulement de rationaliser les opérations et de réduire les coûts, mais aussi d'améliorer la précision et l'efficacité.

L'une des principales réalisations du centre est le développement de Maestro, une plateforme d'orchestration de la chaîne d'approvisionnement alimentée par l'IA qui a permis à Kimberly-Clark de réaliser plus de 20 millions de dollars d'économies au niveau mondial. Une autre innovation transformatrice est la plateforme d'automatisation des entrepôts, qui intègre la robotique d'entrepôt aux systèmes de la chaîne d'approvisionnement, réduisant ainsi les délais de déploiement de nouvelles solutions de 18 à quatre mois et générant des économies de plus de 50 millions de dollars. Les efforts de collaboration du GDTC ont également abouti à la création de Procuree 3.0, un chatbot Source-to-Pay interne alimenté par l'IA générative qui renforce les processus d'approvisionnement de Kimberly-Clark dans 42 pays et 14 langues.

Récemment, le GDTC a organisé son troisième hackathon sur le thème « UNLOKC 2024 », réunissant des employés de Kimberly-Clark et des partenaires technologiques pour développer des solutions numériques qui contribuent aux opportunités commerciales dans des domaines tels que la chaîne d'approvisionnement, le marketing et la finance. Plus de 130 idées innovantes ont été soumises en quatre semaines, et les sept projets finalistes ont été récompensés par l'équipe de direction mondiale de la technologie numérique lors de l'événement final du hackathon à Bangalore. Ces finalistes recevront un soutien pour développer leurs projets dans un avenir proche.

En tant que plus grand centre technologique de Kimberly-Clark, le GDTC de Bangalore est positionné pour rester un moteur essentiel de la croissance et de l'innovation à l'échelle mondiale. Avec l'intention de continuer à attirer des talents de premier plan et d'étendre ses capacités technologiques, le centre est appelé à jouer un rôle central dans la construction de l'avenir de l'entreprise et de son écosystème technologique mondial.

