O Quinto Fórum Mundial de Saúde aponta as mudanças climáticas como um desafio decisivo para a saúde pública

PEQUIM, 5 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- O 5o Fórum Mundial de Saúde reuniu-se em Pequim em 1º de novembro, com a presença de quase 400 especialistas, acadêmicos e representantes de 22 países e regiões para discutir novas formas de governança global da saúde sob o tema "Mudanças Climáticas e Saúde: Responsabilidade, Governança e um Futuro Compartilhado para a Humanidade".

Em seu discurso de abertura, Ban Ki-moon, presidente do Fórum Boao para a Ásia e ex-secretário-geral da ONU, frisou que as mudanças climáticas representam um dos desafios mais prementes da saúde pública em nossa época e pediu à comunidade internacional que priorize as ações climáticas em nível global.

Li Luming, Reitor da Universidade de Tsinghua, afirmou que espera trabalhar com todos os setores da sociedade para formar talentos, fortalecer a inovação científica e tecnológica, aprofundar a cooperação internacional e, em conjunto, garantir um futuro melhor para a saúde humana e o desenvolvimento sustentável.

Shen Hongbing, vice-ministro da Comissão Nacional de Saúde e diretor da Administração Nacional de Controle e Prevenção de Doenças, descreveu o empenho contínuo da China em promover uma estrutura integrada de "mitigação-adaptação-resiliência", enquanto Xiong Shaoyuan, vice-administrador da Administração Meteorológica da China, descreveu como serviços de alerta precoce aperfeiçoados e a coordenação intersetorial estão aumentando a capacidade do país em termos de governança climática e sanitária.

Saia Ma'u Piukala, Diretora Regional para o Pacífico Ocidental da OMS, reiterou que "clima equivale a saúde", ressaltando a necessidade fundamental de respostas imediatas e coordenadas. Amakobe Sande, representante do UNICEF na China, incentivou os países a fortalecerem os sistemas de saúde pública resilientes às mudanças climáticas com o intuito de proteger a sobrevivência e o desenvolvimento das crianças.

Margaret Chan, reitora fundadora da Escola de Saúde Pública Vanke da Universidade de Tsinghua e ex-diretora-geral da Organização Mundial da Saúde, afirmou que a VSPH continuará a apoiar a tomada de decisões com suas pesquisas científicas, a cultivar a liderança aplicando uma educação inovadora e a reunir sabedoria global por meio da cooperação aberta.

O fórum prevê três sessões plenárias e um fórum da juventude, abordando temas como a governança global da saúde na era das mudanças climáticas, evidências científicas e avaliação de riscos, cooperação e inovação educacionais, e ações climáticas conduzidas pela juventude.

Lançado pela Universidade de Tsinghua em 2021, o objetivo do Fórum Mundial de Saúde é estimular o diálogo, promover o intercâmbio acadêmico e reforçar a capacitação em governança da saúde. O fórum segue a Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável e promove a visão conjunta de construir uma comunidade global de saúde para todos.

