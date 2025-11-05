Le cinquième Forum mondial de la santé met l'accent sur le changement climatique en tant que défi majeur pour la santé publique

PÉKIN, 5 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Le 5e Forum mondial de la santé s'est réuni à Pékin le 1er novembre, rassemblant près de 400 experts, universitaires et représentants de 22 pays et régions pour explorer de nouvelles voies pour la gouvernance mondiale de la santé sous le thème « Changement climatique et santé : responsabilité, gouvernance et avenir commun de l'humanité ».

Dans son discours d'ouverture, Ban Ki-moon, président du Forum de Boao pour l'Asie et ancien secrétaire général des Nations unies, a souligné que le changement climatique représente l'un des défis de santé publique les plus urgents de notre époque et a appelé la communauté internationale à faire de l'action climatique une priorité mondiale.

Li Luming, président de l'université Tsinghua, a déclaré qu'il se réjouissait de travailler avec tous les secteurs de la société pour cultiver les talents, renforcer l'innovation scientifique et technologique, approfondir la coopération internationale et garantir conjointement un meilleur avenir pour la santé humaine et le développement durable.

Shen Hongbing, vice-ministre de la Commission nationale de la santé et directeur de l'Administration nationale de contrôle et de prévention des maladies, a décrit les efforts actuellement déployés par la Chine pour promouvoir un cadre intégré de type « atténuation-adaptation-résilience », tandis que Xiong Shaoyuan, administrateur adjoint de l'Administration météorologique chinoise, a expliqué comment des services d'alerte précoce perfectionnés et une coordination intersectorielle renforcent la capacité du pays à assurer la gouvernance en matière de santé climatique.

Saia Ma'u Piukala, directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé pour le Pacifique occidental, a rappelé que « le climat va de pair avec santé », soulignant le besoin critique de réponses immédiates et coordonnées. Amakobe Sande, représentant de l'UNICEF en Chine, a exhorté les pays à renforcer les systèmes de santé publique résistants au climat afin de préserver la survie et le développement des enfants.

Margaret Chan, doyenne fondatrice de la Vanke School of Public Health de l'université de Tsinghua et ancienne directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé, a affirmé que la VSPH continuerait à soutenir la prise de décision par la recherche scientifique, à cultiver le leadership par un enseignement innovant et à rassembler la sagesse mondiale par une coopération ouverte.

Le forum comprend trois sessions plénières et un forum de la jeunesse, qui abordent des sujets tels que la gouvernance mondiale de la santé à l'ère du changement climatique, les preuves scientifiques et l'évaluation des risques, la coopération et l'innovation dans le domaine de l'éducation, ainsi que l'action des jeunes en faveur du climat.

Lancé par l'université Tsinghua en 2021, le Forum mondial de la santé vise à faciliter le dialogue, à favoriser les échanges universitaires et à renforcer les capacités en matière de gouvernance de la santé. Le forum s'aligne sur l'Agenda 2030 des Nations unies pour le développement durable et fait progresser la vision commune de construire une communauté mondiale de la santé pour tous.