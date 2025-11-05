El 5.º Foro Mundial de la Salud destaca el cambio climático como un desafío crucial para la salud pública

BEIJING, 5 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 5º Foro Mundial de la Salud se celebró en Beijing el 1 de noviembre, reuniendo a cerca de 400 expertos, académicos y representantes de 22 países y regiones para explorar nuevas vías para la gobernanza de la salud mundial bajo el lema "Cambio climático y salud: responsabilidad, gobernanza y un futuro compartido para la humanidad".

En su discurso de apertura, Ban Ki-moon, presidente del Foro de Boao para Asia y exsecretario general de la ONU, enfatizó que el cambio climático representa uno de los desafíos de salud pública más urgentes de nuestro tiempo y pidió a la comunidad internacional que haga de la acción climática una prioridad mundial.

Li Luming, presidente de la Universidad de Tsinghua, afirmó que esperaba con interés trabajar con todos los sectores de la sociedad para cultivar talentos, fortalecer la innovación científica y tecnológica, profundizar la cooperación internacional y salvaguardar conjuntamente un futuro mejor para la salud humana y el desarrollo sostenible.

Shen Hongbing, viceministro de la Comisión Nacional de Salud y director de la Administración Nacional de Control y Prevención de Enfermedades, describió los esfuerzos que China está realizando para promover un marco integrado de "mitigación-adaptación-resiliencia", mientras que Xiong Shaoyuan, subadministrador de la Administración Meteorológica de China, explicó cómo los servicios de alerta temprana perfeccionados y la coordinación intersectorial están mejorando la capacidad del país para la gobernanza del clima y la salud.

Saia Ma'u Piukala, directora regional para el Pacífico Occidental de la Organización Mundial de la Salud, reiteró que "el clima es igual a la salud", subrayando la necesidad imperiosa de respuestas inmediatas y coordinadas. Amakobe Sande, representante de UNICEF en China, instó a los países a fortalecer los sistemas de salud pública resilientes al clima para salvaguardar la supervivencia y el desarrollo de la infancia.

Margaret Chan, decana fundadora de la Escuela de Salud Pública Vanke de la Universidad de Tsinghua y exdirectora general de la Organización Mundial de la Salud, afirmó que la VSPH continuará apoyando la toma de decisiones a través de la investigación científica, cultivando el liderazgo a través de la educación innovadora y reuniendo la sabiduría global a través de la cooperación abierta.

El foro incluye tres sesiones plenarias y un foro juvenil, que abordan temas como la gobernanza de la salud global en la era del cambio climático, la evidencia científica y la evaluación de riesgos, la cooperación e innovación educativa y la acción climática impulsada por los jóvenes.

El Foro Mundial de la Salud, impulsado por la Universidad de Tsinghua en 2021, tiene como objetivo facilitar el diálogo, fomentar el intercambio académico y fortalecer el desarrollo de capacidades en la gobernanza de la salud. El foro se alinea con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y promueve la visión compartida de construir una comunidad global de salud para todos.