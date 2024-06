O Relatório de Sustentabilidade 2023 da ZTE destaca o avanço da inovação digital para um futuro mais sustentável

SHENZHEN, China, 6 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), fornecedora líder global de soluções integradas de tecnologia da informação e comunicação, divulgou recentemente o Relatório de Sustentabilidade 2023 da empresa, detalhando suas estratégias, ações e progresso em inovações ecológicas, contribuições sociais e governança corporativa. Como uma impulsionadora da economia digital, a ZTE tem publicado relatórios de sustentabilidade por 16 anos consecutivos, destacando seu compromisso inabalável com negócios sustentáveis.

Xu Ziyang, CEO da ZTE, afirmou no relatório: "Defendemos a filosofia centrada no ser humano e a tecnologia para o bem, e constantemente exploramos novos campos, aplicações e valores da transformação digital e inteligente. Juntamente com clientes globais, parceiros, investidores e pessoas de todos os setores, construiremos um ecossistema digital e inteligente, fazendo esforços e contribuições para promover a revolução industrial, acelerar o desenvolvimento social e melhorar o bem-estar de toda a humanidade".

Os progressos e conquistas da ZTE em sustentabilidade em 2023 incluem:

Inovações verdes

Nomeada para a Lista A do CDP, o mais alto nível de reconhecimento pela transparência e desempenho ambiental corporativo.

As metas de redução de emissões de GEE (gases de efeito estufa) de curto e longo prazo foram aprovadas pela iniciativa Science Based Targets (SBTi).

Redução de 9,7% em relação ao ano anterior nas emissões absolutas de GEE (escopos 1, 2 e 3) em toda a cadeia de valor.

Redução de 14,58% em relação ao ano anterior na intensidade física das emissões de GEE durante as fases de uso e manutenção dos produtos de telecomunicações vendidos pela empresa.

Crescimento superior a 700% em relação ao ano anterior na capacidade instalada de geração de energia fotovoltaica.

Mais de 150 fornecedores receberam auditoria de redução de carbono.

Redução de 3,26% na intensidade de emissões de carbono por meio da logística verde.

Realizadas avaliações da pegada de carbono para 101 produtos, abrangendo todas as categorias de produtos.

Contribuições sociais

Reconhecida como uma das primeiras Campeãs P2C pela União Internacional de Telecomunicações (UIT), comprometendo-se a construir infraestrutura de TIC anualmente para Países Menos Desenvolvidos (LDCs), Países em Desenvolvimento Sem Litoral (LLDCs) e Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (SIDS) até 2025 e a dedicar 50.000 horas de palestras sobre TIC globalmente para beneficiar a força de trabalho local em necessidade, impulsionando a conectividade significativa global.

A média de horas de treinamento por funcionário atingiu 144,7.

O número de funcionários voluntários registrados alcançou 10.754, contribuindo com um total de 29.024 horas de voluntariado.

Governança corporativa

Foi aprovada na auditoria de recertificação do sistema de gestão antissuborno e manteve a certificação ISO 37001 do Sistema de Gestão Antissuborno.

Conduziu 214 exercícios conjuntos de BCP (Plano de Continuidade de Negócios) em campos de alto risco.

O Centro Global de Certificação e Testes da ZTE realizou 1.372 testes de segurança ao longo do ano, com uma taxa de aprovação de 100%.

Honrarias e prêmios

Membro do Pacto Global das Nações Unidas (UNGC) e da Iniciativa Global de Sustentabilidade (GeSI).

Selecionada em Casos do Setor Privado do UNGC por alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Incluída na Série de Índices FTSE4Good por oito anos.

Nomeada para a Lista de Impacto ESG da Fortune China por três anos consecutivos.

Homenageada com o Caso Pioneiro de Desenvolvimento Sustentável da IDC China.

Premiada como Empresa Nacional de Gestão de Cadeia de Suprimentos Verde.

A Base Heyuan da ZTE foi reconhecida como uma Fábrica Verde Nacional .

. Recebeu o prêmio LinkedIn MostIn Awards - Global Talent Magnet Employer.

