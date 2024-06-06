中興通訊發布2023年可持續發展報告：引領數智創新，為可持續發展貢獻新動能

新聞提供者

中興通訊股份有限公司

06 6月, 2024, 17:11 CST

深圳2024年6月6日 /美通社/ -- 近日，中興通訊發布2023年度可持續發展報告，報告全面展現了2023年中興通訊秉承「數字經濟築路者」的生態定位，在綠色創新、社會貢獻、企業治理等領域的戰略佈局、實施舉措和進展成果。自2009年起，中興通訊已連續十六年每年主動向社會發布可持續發展報告。

中興通訊總裁徐子陽在報告中表示：「我們秉持『以人為本，科技向善』的理念，不斷探索數智化的新領域、新應用、新價值，與全球客戶、合作夥伴、投資者和社會各界人士一起，共建數智熱帶雨林生態，為推動產業革命、加速社會進步乃至全人類福祉，做出努力和貢獻。」

中興通訊發布2023年可持續發展報告：引領數智創新，為可持續發展貢獻新動能
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中興通訊2023年可持續發展主要進展和榮譽資質：

綠色創新

  • 荣登CDP氣候變化最高等級領導力A級榜單
  • 通過科學碳目標倡議（Science Based Targets initiative, SBTi）的1.5℃目標、長期淨零目標兩項認證
  • 全價值鏈溫室氣體絕對排放量（範圍1&2&3）同比下降9.7%
  • 售出系統產品使用階段碳排物理強度同比下降14.58%
  • 新增光伏發電裝機容量同比增長超過700%
  • 完成150多家供應商雙碳審核
  • 綠色物流碳排放強度下降3.26%
  • 開展過碳足跡評估的產品數量達101款，產品種類覆蓋公司所有產品類別

社會貢獻

  • 被國際電信聯盟（ITU）認定為首批P2C領軍者（P2C Champion），並承諾2025年前每年為最不發達國家（LDCs）、內陸發展中國家（LLDCs）和小島嶼發展中國家（SIDS）建設信息與通信技術基礎設施，在全球範圍內提供5萬小時的通信類講座，以賦能當地人才實現全球有意義連接。
  • 員工受訓平均時數達144.7小時
  • 公司共有註冊員工志願者10754名，累計志願服務29024小時

企業治理

  • 通過ISO37001反賄賂管理體系的再認證
  • 開展214次業務連續性高風險領域演練
  • 全球認證檢測中心全年開展安規測試達1372項，測試通過率達100%

榮譽資質

  • 聯合國全球契約組織（UNGC）和全球電子可持續發展倡議組織（GeSI）成員
  • 入選聯合國契約組織實現可持續發展目標企業案例
  • 第八次入選富時社會責任指數系列（FTSE4Good Index Series）
  • 連續三年入選《財富》中國ESG影響力榜
  • 入選「IDC中國可持續發展先鋒案例」
  • 荣獲由工信部頒發的「國家級綠色供應鏈管理企業」
  • 中興通訊河源工廠獲得「國家級綠色工廠」稱號
  • 荣獲領英「MostIn全球人才吸引力雇主」稱號

欲了解《中興通訊2023年度可持續發展報告》詳情，请訪問：
https://www.zte.com.cn/content/dam/zte-site/investorrelations/cn_announcement/ZTE_Sustainability_Report_2023_CN.pdf

歡迎登陸中興通訊可持續發展專題網站，查閱更多詳情動態：
https://www.zte.com.cn/china/about/sustainability.html

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