中興通訊發布2023年可持續發展報告：引領數智創新，為可持續發展貢獻新動能

深圳2024年6月6日 /美通社/ -- 近日，中興通訊發布2023年度可持續發展報告，報告全面展現了2023年中興通訊秉承「數字經濟築路者」的生態定位，在綠色創新、社會貢獻、企業治理等領域的戰略佈局、實施舉措和進展成果。自2009年起，中興通訊已連續十六年每年主動向社會發布可持續發展報告。

中興通訊總裁徐子陽在報告中表示：「我們秉持『以人為本，科技向善』的理念，不斷探索數智化的新領域、新應用、新價值，與全球客戶、合作夥伴、投資者和社會各界人士一起，共建數智熱帶雨林生態，為推動產業革命、加速社會進步乃至全人類福祉，做出努力和貢獻。」