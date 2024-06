ZTE's Duurzaamheidsverslag 2023 benadrukt het bevorderen van digitale innovatie voor een duurzamere toekomst

SHENZHEN, China, 7 juni 2024 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een wereldwijd toonaangevende leverancier van geïntegreerde oplossingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie, heeft onlangs zijn Sustainability Report 2023 gepubliceerd. Hierin belicht het bedrijf de strategieën, acties en vooruitgang op het gebied van groene innovaties, sociale bijdragen en corporate governance. Als drijvende kracht achter de digitale economie brengt ZTE al 16 opeenvolgende jaren duurzaamheidsverslagen uit, waarin de niet-aflatende inzet voor duurzaam ondernemen wordt benadrukt.

Xu Ziyang, CEO bij ZTE, verklaarde in het rapport: "We houden de Human-Centric en Tech for Good filosofie hoog en verkennen voortdurend nieuwe gebieden, toepassingen en waarde van digitale en intelligente transformatie. Samen met wereldwijde klanten, partners, investeerders en mensen uit alle lagen van de bevolking bouwen we aan een digitaal en intelligent ecosysteem, en leveren we inspanningen om bij te dragen aan het bevorderen van industriële revolutie, het versnellen van sociale ontwikkeling en het verbeteren van het welzijn van de hele mensheid."

De vooruitgang en prestaties van ZTE op het gebied van duurzaamheid in 2023 omvatten:

Groene innovaties

Opgenomen in de A-lijst van het CDP (Carbon Disclosure Project), het hoogste niveau van erkenning voor milieutransparantie en -prestaties van bedrijven.

Goedkeuring op de korte en lange termijn van zijn doelstellingen op het gebied van de reductie van de broeikasgasuitstoot door het Science Based Targets-initiatief (SBTi).

9,7% jaar-op-jaar-daling van absolute broeikasgasemissies (scope 1&2&3) in de hele waardeketen.

14,58% jaar-op-jaar-daling van de fysieke intensiteit van broeikasgasemissies tijdens de gebruiks- en onderhoudsfasen van de verkochte telecomproducten van het bedrijf.

Meer dan 700% jaar-op-jaar-groei van de geïnstalleerde capaciteit voor PV-energieopwekking bereikt.

Meer dan 150 leveranciers ontvingen een CO2-reductieaudit.

3,26% reductie in koolstofemissie-intensiteit door groene logistiek.

CO2-voetafdrukbeoordelingen uitgevoerd voor 101 producten, in alle productcategorieën.

Sociale bijdragen

Erkend als een van de eerste P2C-kampioenen door de Internationale Telecommunicatie-Unie (ITU), met de belofte om tegen 2025 jaarlijks ICT-infrastructuur aan te leggen voor de minst ontwikkelde landen (MOL's), de niet aan zee grenzende ontwikkelingslanden (LLDC's) en de kleine eilandstaten in ontwikkeling (SIDS) en wereldwijd 50.000 uur aan ICT-lezingen te wijden ten behoeve van lokale arbeidskrachten in nood om wereldwijd zinvolle connectiviteit te stimuleren.

Het gemiddelde aantal cursusuren per werknemer bedroeg 144,7.

Het aantal geregistreerde werknemersvrijwilligers bedroeg 10.754, met een totale bijdrage van 29.024 vrijwilligersuren.

Corporate Governance

Geslaagd voor de hercertificeringsaudit van het anti-omkopingsbeheersysteem en behoud van de ISO 37001-certificering voor het anti-omkopingsbeheersysteem.

214 gezamenlijke BCP-oefeningen (Business Continuity Plan) uitgevoerd in hoogrisicogebieden.

Het ZTE Global Certification and Testing Center voerde het hele jaar door 1.372 veiligheidstests uit met een slagingspercentage van 100%.

Prijzen en Awards

Lid van het United Nations Global Compact (UNGC) en het Global Enabling Sustainability Initiative (GeSI)

Geselecteerd op UNGC Private Sector Cases voor het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's)

Voor het achtste achtereenvolgende jaar opgenomen in de FTSE4Good Index Series

Voor het derde achtereenvolgende jaar opgenomen in de Fortune China ESG Impact List

Onderscheiden met IDC China Sustainable Development Pioneer Case

ZTE werd bekroond tot Green Supply Chain Management Enterprise op nationaal niveau

ZTE Heyuan Base werd erkend als een Nationale Groene Fabriek

LinkedIn MostIn Awards ontvangen - Global Talent Magnet Employer

