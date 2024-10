O shopping center Harbour City de Hong Kong e a empresa de design britânica Paul Smith se uniram para lançar o primeiro Bar Paul na Ásia e a instalação temática Signature Stripe no Victoria Harbour

HONG KONG, 4 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- A renomada empresa britânica de design Paul Smith lançou uma série de ativações globais temáticas com suas Signature Stripe. Desta vez, em Hong Kong, o Harbour City se associou a Paul Smith para revelar a instalação Stripe Illuminated com luzes de neon e o primeiro Bar Paul na Ásia, oferecendo uma experiência única de degustação de vinhos entrelaçada com a cultura local e a estética da moda no Ocean Terminal Deck, com a vista hipnotizante do Victoria Harbour.

A instalação Stripe Illuminated, com o tema Stripe Signature de Paul Smith e o primeiro Bar Paul na Ásia oferecem uma experiência elegante e embriagante no Ocean Terminal Deck do Harbour City em Hong Kong. (PRNewsfoto/Harbour City Estates Limited) O Bar Paul oferece novos coquetéis criados especialmente para Paul Smith, combinados com pratos deliciosos preparados por restaurantes no Harbour City, permitindo que todos desfrutem de seus drinques do entardecer até a noite no Victoria Harbour. (PRNewsfoto/Harbour City Estates Limited) A instalação Stripe Illuminated mostra a história e a estética da marca Paul Smith combinadas com o estilo dos icônicos letreiros de neon e das nostálgicas caixas de luz de Hong Kong. (PRNewsfoto/Harbour City Estates Limited)

Inspirado nos cafés italianos que Paul Smith frequentava no Soho na década de 1960, o Bar Paul foi originalmente concebido como um conceito para a apresentação SS25 de Paul Smith em Florença. O primeiro Bar Paul na Ásia foi inaugurado em Harbour City como um bar pop-up por tempo limitado, recebendo convidados todos os finais de semana de 28 de setembro a 27 de outubro de 2024. O Bar Paul serve vinhos finos e drinques especiais, mas também apresenta novos coquetéis de gim criados especialmente para Paul Smith, todos combinados com uma ampla variedade de iguarias de dar água na boca preparadas por restaurantes selecionados no Harbour City. Além disso, os visitantes podem receber brindes personalizados como caricaturas e chaveiros no estilo HK!

Inspirada nos vibrantes letreiros de neon que enfeitam as movimentadas ruas de Hong Kong, a instalação Stripe Illuminated é uma bela fusão da história e da estética da marca com a cultura local da cidade. Os três cubos de 3x3m homenageiam as modestas dimensões da primeira loja de Paul Smith em sua cidade natal, Nottingham, em 1970, cada um exibindo exclusivamente a Paul Smith Signature Stripe. Refletindo as paixões de Paul Smith, a instalação exibe caixas de luz que destacam seu sonho de infância de andar de bicicleta, a loja de armarinhos que marcou o início de sua carreira e seu amor pela fotografia, tudo apresentado no estilo nostálgico de Hong Kong. Além disso, há letreiros de neon cintilantes e um elegante poste de barbearia listrado, oferecendo oportunidades encantadoras para fotos. A instalação abre para entrada gratuita todos os dias, de 28 de setembro a 10 de novembro de 2024.

Não importa se você é um amante da moda ou um apaixonado por bebidas, vamos ficar elegantes e embriagados com o Paul Smith Signature Stripe no Harbour City!

