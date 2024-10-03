香港大型商場海港城與英國設計公司Paul Smith攜手打造亞洲首間 Bar Paul 及「Stripe Illuminated」經典條紋主題裝置，維多利亞港下呈獻美酒與時尚交織的體驗

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海港城置業有限公司

03 10月, 2024, 18:32 CST

香港2024年10月3日 /美通社/ -- 著名英國設計公司 Paul Smith 在世界各地展開一糸列以其經典條紋為主題的活動。今次香港站，海港城與 Paul Smith 攜手打造以香港街頭霓虹招牌為靈感的「Stripe Illuminated」裝置，以及首次於亞洲登場的 Bar Paul，在飽覽270度維多利亞港景色的海運觀點，為大家獻上美酒佳釀與時尚美學交織的體驗。

Bar Paul 啟發自 Paul Smith 於1960年代經常光顧的蘇豪區意大利咖啡館，原本是 Paul Smith 在佛羅倫斯發佈 2025 春夏系列時的一個概念空間。落戶於香港海港城的亞洲首間 Bar Paul，則搖身一變成期間限定酒吧，更以氈酒為基調，特別炮製以 Paul Smith 為主題的全新雞尾酒，同場亦有由海港城精選餐廳準備的精緻美食。大家可於2024年9月28日至10月27日期間的周末到訪 Bar Paul，一邊欣賞日落與夜景，一邊品嚐美酒佳釀，同時獲贈獨一無二的個人化禮品，包括人像手繪畫作及香港特色匙扣。

以 Paul Smith 經典條紋為主題的「Stripe Illuminated」裝置及首次於亞洲登場的Bar Paul，於香港海港城海運觀點獻上美酒與時尚交織的體驗。
以 Paul Smith 經典條紋為主題的「Stripe Illuminated」裝置及首次於亞洲登場的Bar Paul，於香港海港城海運觀點獻上美酒與時尚交織的體驗。
Bar Paul 特別炮製 Paul Smith 主題雞尾酒，配搭海港城餐廳準備的美食，讓大家一邊欣賞維多利亞港的日落與夜景，一邊品嚐美酒佳釀。
Bar Paul 特別炮製 Paul Smith 主題雞尾酒，配搭海港城餐廳準備的美食，讓大家一邊欣賞維多利亞港的日落與夜景，一邊品嚐美酒佳釀。
「Stripe Illuminated」裝置不僅展示 Paul Smith 的品牌故事與美學，更完美融入香港的霓虹招牌及復古燈箱。
「Stripe Illuminated」裝置不僅展示 Paul Smith 的品牌故事與美學，更完美融入香港的霓虹招牌及復古燈箱。
以 Paul Smith 經典條紋為主題的「Stripe Illuminated」裝置及首次於亞洲登場的Bar Paul，於香港海港城海運觀點獻上美酒與時尚交織的體驗。 Bar Paul 特別炮製 Paul Smith 主題雞尾酒，配搭海港城餐廳準備的美食，讓大家一邊欣賞維多利亞港的日落與夜景，一邊品嚐美酒佳釀。 「Stripe Illuminated」裝置不僅展示 Paul Smith 的品牌故事與美學，更完美融入香港的霓虹招牌及復古燈箱。

「Stripe Illuminated」裝置取材自五光十色的霓虹招牌，不但結合 Paul Smith 的品牌故事與經典條紋的美學，更完美融入這座城市的本土文化。三個3x3米的空間裝置，致敬 Paul Smith 在1970年於故鄉諾定咸 Byard Lane 開設的第一家小店。復古風的燈箱及招牌則反映著其對生命各種事物的熱情 — 童年時的單車運動員夢想、由縫紉開展的時裝事業，以及對攝影的熱愛。除此之外，懷舊理髮店的彩色條紋旋轉燈及閃爍的霓虹燈條也是必拍的打卡位。「Stripe Illuminated」裝置會於2024年9月28日至11月10日期間每日免費開放給公眾參觀。

無論你鍾情時尚抑或熱愛美食，都必定要到此充滿格調的 Bar Paul 享受微醺時刻！

#HarbourCity #PaulSmith #BarPaul @HarbourCity @PaulSmithDesign

SOURCE 海港城置業有限公司

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