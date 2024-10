Das Hongkonger Einkaufszentrum Harbour City und das britische Designunternehmen Paul Smith arbeiten zusammen, um die erste Bar Paul in Asien und die Signature Stripe Installation am Victoria Harbour zu eröffnen

HONG KONG, 4. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Das renommierte britische Designunternehmen Paul Smith hat eine Reihe von globalen Aktivitäten gestartet, die sich mit seinem Signature Stripe befassen. In Hongkong hat sich Harbour City mit Paul Smith zusammengetan, um die Stripe Illuminated-Installation mit Neonlichtern und die erste Bar Paul in Asien zu enthüllen, die auf dem Ocean Terminal Deck mit faszinierendem Blick auf den Victoria Harbour ein einzigartiges Weinverkostungserlebnis in Verbindung mit lokaler Kultur und Modeästhetik bietet.

Stripe Illuminated installation themed with Paul Smith Signature Stripe and the first Bar Paul in Asia offer a classy tipsy experience at Ocean Terminal Deck of Harbour City in Hong Kong. Bar Paul presents brand-new cocktails created for Paul Smith, paired with culinary delights prepared by restaurants in Harbour City, allowing everyone to enjoy their drinks from dusk till night by Victoria Harbour. Stripe Illuminated installation showcases Paul Smith’s brand story and aesthetics blended in the style of Hong Kong’s iconic neon signs and nostalgic lightboxes.

Inspiriert von den italienischen Cafés, die Paul Smith in den 1960er Jahren in Soho besuchte, wurde Bar Paul ursprünglich als Konzept für die SS25-Präsentation von Paul Smith in Florenz entwickelt. Die erste Bar Paul in Asien wurde jetzt in Harbour City als zeitlich begrenzte Pop-up-Bar eröffnet, die vom 28. September bis zum 27. Oktober 2024 jedes Wochenende Gäste empfängt. Die Bar Paul serviert nicht nur edle Weine und spezielle Drinks, sondern stellt auch brandneue Gin-Cocktails vor, die speziell für Paul Smith kreiert wurden. Dazu gibt es eine große Auswahl an köstlichen Delikatessen, die von ausgewählten Restaurants in Harbour City zubereitet werden. Darüber hinaus können die Besucher personalisierte Geschenke in Form von Karikaturporträts und Schlüsselanhängern im HK-Stil erhalten!

Inspiriert von den leuchtenden Neonschildern, die die belebten Straßen Hongkongs schmücken, verbindet die Installation Stripe Illuminated die Geschichte und Ästhetik der Marke mit der lokalen Kultur der Stadt. Die drei 3x3 m großen Würfel sind eine Hommage an die bescheidene Größe von Paul Smiths erstem Geschäft in seiner Heimatstadt Nottingham im Jahr 1970 und zeigen jeweils auf einzigartige Weise den Paul Smith Signature Stripe. Die Installation spiegelt Paul Smiths Leidenschaften wider und zeigt Leuchtkästen, die seinen Kindheitstraum vom Radfahren, das Kurzwarengeschäft, mit dem seine Karriere begann, und seine lebenslange Liebe zur Fotografie in einem nostalgischen Hongkong-Stil präsentieren. Außerdem bieten leuchtende Neonschilder und ein stilvoller, gestreifter Friseurpfahl reizvolle Fotomotive. Die Installation ist vom 28. September bis zum 10. November 2024 jeden Tag geöffnet, der Eintritt ist frei.

Egal, ob Sie Mode-Fan oder Weinliebhaber sind, feiern Sie mit Paul Smith Signature Stripe in der Harbour City!

