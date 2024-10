Le centre commercial Harbour City de Hong Kong et l'entreprise de design britannique Paul Smith collaborent pour lancer le premier Bar Paul d'Asie et l'installation inspirée de la Signature Sripe dans le port de Victoria.

HONG KONG, 4 octobre 2024 /PRNewswire/ -- La célèbre société de design britannique Paul Smith a lancé une série d'activations mondiales inspirées de sa Signature Stripe. À Hong Kong cette fois, Harbour City s'associe à Paul Smith pour dévoiler l'installation Stripe Illuminated à base de néons et le premier Bar Paul d'Asie, qui propose une expérience unique mêlant dégustation de vin, culture locale et esthétique de la mode sur l'Ocean Terminal Deck, qui offre une vue imprenable sur le port de Victoria.

Stripe Illuminated installation themed with Paul Smith Signature Stripe and the first Bar Paul in Asia offer a classy tipsy experience at Ocean Terminal Deck of Harbour City in Hong Kong. Bar Paul presents brand-new cocktails created for Paul Smith, paired with culinary delights prepared by restaurants in Harbour City, allowing everyone to enjoy their drinks from dusk till night by Victoria Harbour. Stripe Illuminated installation showcases Paul Smith’s brand story and aesthetics blended in the style of Hong Kong’s iconic neon signs and nostalgic lightboxes.

Inspiré par les cafés italiens que Paul Smith fréquentait à Soho dans les années 60, le Bar Paul a à l'origine été conçu comme un concept pour la présentation SS25 de Paul Smith à Florence. Le premier Bar Paul d'Asie vient d'ouvrir à Harbour City sous la forme d'un bar pop-up à durée limitée, ouvrant ses portes tous les week-ends du 28 septembre au 27 octobre 2024. Le Bar Paul sert non seulement des grands vins et des boissons spéciales, mais il présente également de tout nouveaux cocktails à base de gin spécialement créés pour Paul Smith, le tout accompagné d'une grande variété de délices appétissants préparés par des restaurants sélectionnés à Harbour City. En outre, les visiteurs peuvent recevoir des cadeaux personnalisés sous la forme de portraits caricaturaux et de porte-clés dans le style de Hong Kong !

Inspirée des enseignes au néon aux couleurs vives qui ornent les rues animées de Hong Kong, l'installation Stripe Illuminated fusionne admirablement l'histoire et l'esthétique de la marque avec la culture locale de la ville. Les trois cubes de 3x3m rendent hommage aux dimensions modestes de la toute première boutique de Paul Smith dans sa ville natale de Nottingham en 1970, arborant chacun de manière unique la Signature Stripe de Paul Smith. Reflétant les passions de Paul Smith, l'installation laisse apparaître des caissons lumineux qui mettent en avant son rêve d'enfant de faire du vélo, la mercerie qui a marqué le début de sa carrière, et son amour de toujours pour la photographie, le tout présenté dans un style nostalgique hongkongais. En outre, des enseignes au néon scintillantes et un élégant poteau de barbier rayé offrent de charmantes occasions de prendre des photos. L'installation est ouverte en entrée libre tous les jours du 28 septembre au 10 novembre 2024.

Que vous soyez un amoureux de la mode ou un buveur passionné, enivrez-vous avec classe entouré de la Signature Stripe de Paul Smith à Harbour City !

