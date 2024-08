O trader de IA disruptivo, AlgosOne.ai tem um grande avanço tecnológico

A solução de trading com IA da AlgosOne dá um salto à frente com uma nova arquitetura que reduz o risco e aumenta os rendimentos

PRAGA, 1 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A AlgosOne.ai tem o prazer de anunciar uma atualização do sistema que melhora o desempenho e aumenta os lucros dos clientes. A nova solução AlgosOne faz para a negociação o que o ChatGPT4o fez para o texto e Sora e Kling fizeram para o vídeo.

Explorando novos e avançados recursos de aprendizagem profunda, desenvolvidos internamente, os algoritmos atualizados da AlgosOneagora estão baseando as decisões em fontes de dados multimodais maiores e mais diversas. Com acesso mais amplo a dados de alta qualidade em tempo real, a nova versão autocorretiva da IA aprende com sua atividade passada e é capaz de detectar negociações potencialmente de alto risco e alta probabilidade, com maior precisão preditiva. Como resultado, a taxa de sucesso comercial já inigualável da AlgosOne agora é quase 10% maior, chegando a 90% para alguns usuários.

Eray Erdogan, Gerente de Relações com a Comunidade da AlgosOne, declarou: "Estamos muito satisfeitos em aproveitar o poder da arquitetura de rede neural de última geração e dos modelos inovadores baseados em atenção para cumprir nossa missão principal, tornando os mercados acessíveis a todos, sem necessidade de codificação, criação de estratégia ou execução comercial."

Outra inovação da AlgosOne em 2024 são as contas de trading de alto rendimento. Elas são bloqueadas por períodos de 24 a 36 meses e todas as negociações são aprovadas automaticamente, para que os clientes não precisem confirmar certas negociações dentro de um determinado período. As contas de alto rendimento também geram um rendimento percentual anual maior do que os contratos padrão de 12 a 24 meses, uma vez que os lucros são compostos por um período mais longo e usam exclusivamente uma versão recém-desenvolvida da IA, que é otimizada para negociação de longo prazo.

Eray observa: "Estamos sempre aprimorando nossos algoritmos para que nossos usuários incorram em menos riscos e obtenham retornos cada vez mais impressionantes. A nova versão da AlgosOne faz exatamente isso, entregando consistentemente lucros incomparáveis no setor, enquanto o saldo do fundo de reserva, agora superior a US $ 37 milhões, fornece cobertura total de capital do cliente."

Sempre avançando, no quarto trimestre, a AlgosOne lançará a venda de tokens AiAO. Os detentores de tokens ganharão propriedade parcial no modelo de IA, receberão dividendos e terão voz em seu desenvolvimento futuro.

Para saber mais, veja o site ou se inscreva com o aplicativo AlgosOne.

Sobre a Algosone.ai

A Algosone.ai é uma plataforma regulamentada que está na vanguarda do trading com IA. Ela combina algoritmos proprietários com modelos avançados de processamento de linguagem natural para analisar vastos conjuntos de dados e prever trajetórias de preços em diversos setores do mercado. Usando seus recursos de aprendizado de máquina, a plataforma é totalmente automatizada, negociando e gerenciando riscos para os clientes, com uma precisão cada vez maior.

