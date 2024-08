Ontwrichtende AI-handelaar, AlgosOne.ai zorgt voor belangrijke technologische doorbraak

AI-handelsoplossing van AlgosOne maakt sprong voorwaarts met nieuwe architectuur die risico's vermindert en opbrengsten verhoogt

PRAAG, 1 augustus 2024 /PRNewswire/ -- AlgosOne.ai kondigt met trots een systeemupgrade aan die de prestaties verbetert en de winst van klanten doet stijgen. De nieuwe AlgosOne-oplossing doet voor trading wat ChatGPT4o deed voor tekst en Sora en Kling voor video.

De verbeterde algoritmen van AlgosOne maken gebruik van nieuwe, geavanceerde deep learning-mogelijkheden die intern zijn ontwikkeld en baseren beslissingen nu op grotere en meer diverse multimodale gegevensbronnen. Met een bredere toegang tot realtime gegevens van hoge kwaliteit leert de nieuwe zelfcorrigerende versie van de AI van zijn activiteiten in het verleden. Mogelijke risicovolle en zeer waarschijnlijke transacties worden nu gedetecteerd met een grotere voorspellende nauwkeurigheid. Als gevolg hiervan ligt het toch al ongeëvenaarde handelssucces van AlgosOne nu bijna 10% hoger, tot 90% voor sommige gebruikers.

Eray Erdogan, Community Relations Manager bij AlgosOne, verklaarde: "We zijn verheugd om de kracht van neurale netwerkarchitectuur van de volgende generatie en baanbrekende op aandacht gebaseerde modellen in te zetten. Hiermee kunnen wij onze belangrijkste missie vervullen, namelijk de markten toegankelijk maken voor iedereen, zonder dat codering, het creëren van strategieën of het uitvoeren van transacties nodig is."

Een andere innovatie van AlgosOne in 2024 zijn hoogrentende handelsrekeningen. Ze zijn vergrendeld gedurende perioden van 24-36 maanden en alle transacties worden automatisch goedgekeurd, zodat klanten bepaalde transacties niet hoeven te bevestigen binnen een bepaald tijdsbestek. Hoogrentende rekeningen genereren ook een hoger jaarlijks rendement dan standaardcontracten van 12 tot 24 maanden. Met samengestelde winsten gedurende een langere periode, maken de accounts uitsluitend gebruik van een nieuw ontwikkelde versie van de AI, geoptimaliseerd voor de langetermijnhandel.

Eray merkt op: "We zijn altijd bezig met het verbeteren van onze algoritmes, zodat onze gebruikers minder risico lopen en een steeds indrukwekkender rendement behalen. De nieuwe versie van AlgosOne doet precies dat en levert consequent winsten die ongeëvenaard zijn in de sector. Het reservefonds, dat nu meer dan $ 37 miljoen bedraagt, biedt volledige dekking voor het klantenkapitaal."

Atijd vooruitstrevend lanceert AlgosOne in Q4 de AiAO token sale. Houders van een token worden mede-eigenaar van het AI-model, ontvangen dividenden en hebben een stem in de toekomstige ontwikkeling ervan.

Bekijk de website voor meer informatie of registreer u met de AlgosOne app.

Over Algosone.ai

Algosone.ai is een gereguleerd platform in de voorhoede van de AI-handel. Het combineert eigen algoritmen met geavanceerde natuurlijke taalverwerkingsmodellen om brede datasets te analyseren en prijstrajecten in diverse marktsectoren te voorspellen. Met behulp van machine-learning is het platform volledig geautomatiseerd en handelt en beheert het risico's voor klanten met een steeds grotere nauwkeurigheid.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2472639/AlgosOne_Logo.jpg