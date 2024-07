AlgosOne.ai, la société de solutions de trading disruptives basées sur l'IA, annonce une avancée technologique majeure

La solution de trading optimisée par l'IA d'AlgosOne fait un bond en avant avec une nouvelle architecture qui réduit les risques et accroît les rendements

PRAGUE, 31 juillet 2024 /PRNewswire/ -- AlgosOne.ai a le plaisir d'annoncer une mise à niveau du système qui améliore les performances et augmente les bénéfices des clients. La nouvelle solution d'AlgosOne fait pour le trading ce que ChatGPT4o a fait pour le texte et ce que Sora et Kling ont fait pour la vidéo.

S'appuyant sur de nouvelles capacités avancées d'apprentissage profond, développées en interne, les algorithmes mis à niveau d'AlgosOne fondent désormais leurs décisions sur des sources de données multimodales plus vastes et plus diversifiées. Grâce à un accès élargi à des données de qualité en temps réel, la nouvelle version auto-correctrice de l'IA apprend de son activité passée et est capable de détecter des transactions potentiellement à haut risque et à forte probabilité, avec une plus grande précision prédictive. En conséquence, le taux de réussite des transactions d'AlgosOne, déjà inégalé, est désormais supérieur de près de 10 %, atteignant 90 % pour certains utilisateurs.

Eray Erdogan, responsable des relations avec la communauté d'AlgosOne, déclare : « Nous sommes ravis d'exploiter la puissance de l'architecture des réseaux neuronaux de nouvelle génération et des modèles révolutionnaires basés sur l'attention pour remplir notre mission première, qui est de rendre les marchés accessibles à tous, sans qu'il soit nécessaire de coder, de créer une stratégie ou d'exécuter des transactions. »

Les comptes de trading à haut rendement constituent une autre innovation d'AlgosOne en2024. Ces comptes sont bloqués pour des périodes de 24 à 36 mois et toutes les transactions sont approuvées automatiquement, de sorte que les clients n'ont pas besoin de confirmer certaines transactions dans un délai donné. Les comptes à haut rendement génèrent également un rendement annuel en pourcentage plus élevé que les contrats standard de 12 à 24 mois, car les bénéfices sont composés sur une période plus longue. Ils utilisent exclusivement une nouvelle version de l'IA, optimisée pour le trading long termiste.

Et Eray d'ajouter : « Nous améliorons sans relâche nos algorithmes afin que nos utilisateurs courent moins de risques et obtiennent des rendements de plus en plus impressionnants. C'est exactement ce que fait la nouvelle version d'AlgosOne, en réalisant des profits inégalés dans le secteur, tandis que le solde du fonds de réserve, qui dépasse désormais 37 millions de dollars, assure une couverture totale du capital des clients ».

Toujours à la pointe du progrès, AlgosOne lancera au quatrième trimestre la vente de tokens AiAO. Les détenteurs de tokens deviendront copropriétaires du modèle d'IA, recevront des dividendes et auront leur mot à dire dans son développement futur.

Pour en savoir plus, consultez le site web ou inscrivez-vous via l'application AlgosOne.

À propos d'Algosone.ai

Algosone.ai est une plateforme réglementée à l'avant-garde du trading optimisé par l'IA. La société associe des algorithmes exclusifs à des modèles avancés de traitement du langage naturel pour analyser de vastes ensembles de données et prédire les trajectoires de prix dans divers secteurs du marché. Grâce à ses capacités d'apprentissage automatique, la plateforme est entièrement automatisée, négociant et gérant les risques pour les clients, avec une précision toujours plus grande.

