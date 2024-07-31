顛覆性人工智能交易工具AlgosOne.ai取得重大技術突破

AlgosOne人工智能交易解決方案採用降低風險並提高收益率的新架構向前邁進

捷克布拉格2024年8月1日 /美通社/ -- AlgosOne.ai欣然宣佈系統升級，以增強性能並提高客戶利潤。全新的AlgosOne解決方案可用於交易，好比ChatGPT4o可用於文字，Sora和Kling可用於影片。

利用內部開發的全新進階深度學習功能，AlgoSone升級演算法現正根據更大、更多元化的多模式資料數據來源作出決策。透過更廣泛地存取即時、優質資料數據，全新自我修正版本人工智能（AI）能從過去的活動中學習，並且能夠以更高的預測準確度偵測潛在的高風險和高概率交易。因此，AlgosOne本已無與倫比的交易成功率現在再升高近10%，對於某些用戶來說更達到90%。

AlgosOne社區關係經理Eray Erdogan表示：「我們很高興能利用下一代神經網絡架構和突破性的注意型模型的力量來完成我們的核心使命，使所有人都可以接觸各個市場，而無需編碼、創建策略或執行交易。」

2024年AlgosOne的另一項創新是高收益交易賬戶。這些賬戶鎖定24-36個月，所有交易都被自動批准，因此客戶無需在既定時間範圍內確認某些交易。高收益賬戶還產生比標準12到24個月合約更高的年度百分比收益，因為利潤在較長的期間複合，而且專門使用了針對長期交易最佳化的新開發人工智能（AI）版本。

Eray表示：「我們一直在改進演算法，使用戶承受更少的風險，並獲得越來越好的回報。AlgosOne的新版本正確實現了這一點，始終如一地提供業界無與倫比的盈利，而儲備基金餘額現在超過3700萬美元，提供了全面的客戶資本保障。」

一直向前邁進，在第四季度，AlgosOne將推出AiAO代幣銷售。代幣持有人將在人工智能（AI）模型中獲得部分擁有權，收取股息，並在其未來發展中表達意見。

欲了解詳情，請查看網站，或使用AlgosOne應用程式註冊。

關於Algosone.ai

Algosone.ai是一個受監管的平台，處於人工智能（AI）交易的前線。該平台將專有演算法與先進自然語言處理模型結合，以便分析龐大的數據集，並預測不同市場部門的價格軌跡。該平台利用其機器學習功能，能完全自動化，為客戶進行交易和管理風險，並且不斷提高準確性。

SOURCE AlgosOne.ai