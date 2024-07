OANDA Prop Trader permite pagamentos em criptomoedas e lança sorteio de prêmio de US$ 10.000

O OANDA Prop Trader habilita pagamentos com criptomoedas, dando aos clientes a opção de pagar pelos Desafios usando criptomoedas, e lança um sorteio de prêmios de US$ 10.000

VALLETTA, Malta, 17 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A OANDA anunciou hoje que introduziu criptomoedas* como método de pagamento em seu negócio de prop trading, o OANDA Prop Trader, oferecendo aos clientes em todo o mundo a opção de pagar pela negociação de Desafios usando criptomoedas por meio do portal do usuário do programa.

O OANDA Prop Trader é um programa que permite que os traders autodirigidos se tornem provedores de sinais, com base na participação nos lucros, para o negócio de trading proprietário da empresa. Para se qualificar para o programa, os participantes precisam adquirir e concluir um Desafio. Com o desafio, os potenciais provedores de sinais demonstram sua capacidade de gerar lucros e gerenciar riscos. Contando com vários métodos de pagamento, os participantes agora podem comprar um Desafio com criptomoedas* e começar a avaliar suas habilidades de trading imediatamente.

Lucian Lauerman, chefe de ativos digitais e vice-diretor de operações da OANDA, comentou: "Temos o prazer de anunciar que estamos adicionando criptomoedas como método de pagamento em resposta à crescente demanda global. Muitos "consumidores tecnológicos" nos países atendidos pelo OANDA Prop Trader estão adotando as criptomoedas, com isso abrindo novas portas para os traders que desejam maximizar a economia digital como uma porta de entrada para o prop trading."

O sorteio de prêmio de US$ 10.000 abre ainda mais possibilidades para os aspirantes a Prop Trader

E não é só isso. O OANDA Prop Trader também está lançando um emocionante sorteio de prêmio de US$ 10.000, aberto a traders aspirantes residentes em todos os países onde a OANDA Prop Trader está disponível.

Os candidatos podem participar do Sorteio inscrevendo-se para obter uma conta OANDA Prop Trader para ter a chance de ganhar um voucher de US$ 100 e comprar um Desafio. Cada inscrição dá direito a uma participação no sorteio, e cem vencedores serão selecionados aleatoriamente para dividir um prêmio total de US$ 10.000.

"No OANDA Prop Trader, valorizamos nossos clientes e temos o compromisso de recompensar sua jornada para que venham a se tornar traders bem-sucedidos. A distribuição de US$ 10.000 em sorteio de prêmio representa um caminho divertido e acessível para que muitos aspirantes a traders tenham a chance de testar suas habilidades em um ambiente de prop trading", disse Crystal Lok, Diretor de Mercados Emergentes da OANDA.

Para obter mais informações, visite o site OANDA Prop Trader em https://proptrader.oanda.com/en/

*Os pagamentos são aceitos em stablecoins e criptomoedas populares: BTC, AAVE, ADA, BCH, BNB, BSV, DOGE, DOT, ETH, LINK, LTC, MATIC, NANO, QTUM, SHIB, SOL, TRX, TUSD, USDC, USDT20, USDTTRC20.

Sobre a OANDA

Fundada em 1996, a OANDA é um dos principais grupos de trading on-line do mundo, disponibilizando trading de múltiplos ativos, dados de moedas e análises para clientes corporativos e de varejo no mundo inteiro.

Desde suas origens, com o fornecimento de dados de taxa de câmbio gratuitos na Internet, até o lançamento de uma plataforma de trading forex que ajudou a criar o pioneirismo no trading de moedas pela Internet, a OANDA continua dedicada em criar experiências de trading mais inteligentes.

Com entidades regulamentadas em muitos dos mercados financeiros mais ativos do mundo, incluindo Nova York, Toronto, Londres, Varsóvia, Cingapura, Tóquio e Sydney, a OANDA permite que os clientes de varejo negociem em uma variedade de classes de ativos em uma plataforma de negociação premiada. Dependendo da localização geográfica, essas classes podem incluir derivativos de índices de mercado global, ações, matérias-primas, títulos do tesouro, metais preciosos, forex e criptomoedas.

Para obter mais informações, acesse https://www.oanda.com/group/ ou siga OANDA no LinkedIn.

