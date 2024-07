OANDA Prop Trader maakt betalingen in cryptogeld mogelijk en lanceert een prijstrekking van 10.000 dollar

OANDA Prop Trader ondersteunt betalingen met cryptogeld, biedt klanten de mogelijkheid om uitdagingen te betalen met cryptomunten en lanceert een prijstrekking van $10.000

VALLETTA, Malta, 17 juli 2024 /PRNewswire/ -- OANDA kondigde vandaag aan dat het cryptocurrencies* heeft geïntroduceerd als betaalmethode in zijn prop trading business, OANDA Prop Trader. Klanten over de hele wereld kunnen nu tradinguitdagingen betalen met cryptogeld via het gebruikersportaal van het programma.

OANDA Prop Trader is een programma waarmee zelfstandige handelaren op basis van winstdeling signaalaanbieders kunnen worden voor de eigen handelsactiviteiten van het bedrijf. Om in aanmerking te komen voor het programma moeten deelnemers een uitdaging kopen en voltooien. Door middel van de Challenge laten potentiële signaalaanbieders zien dat ze in staat zijn om winst te genereren en risico's te beheren. Met verschillende betalingsmethoden kunnen deelnemers nu een challenge* met cryptomunten kopen en direct beginnen met het beoordelen van hun handelsvaardigheden.

Lucian Lauerman, directeur van Digital Assets en plaatsvervangend COO van OANDA, licht toe. "We zijn verheugd te kunnen aankondigen dat we cryptocurrencies toevoegen als betaalmethode in antwoord op de groeiende wereldwijde vraag naar cryptogeld. Een groot aantal "tech-gedreven consumenten" in de landen waar OANDA Prop Trader service verleent, maken gebruik van cryptogeld. Dit opent dus nieuwe deuren voor handelaars die de digitale economie maximaal willen benutten als toegangspoort tot prop trading.

De $ 10.000 dollar prijstrekking opent meer mogelijkheden voor aspirant-zelfstandige handelaren

Maar dat is nog niet alles. OANDA Prop Trader lanceert ook een spannende prijstrekking van $ 10.000, die openstaat voor aspirant-handelaren die woonachtig zijn in alle landen waar OANDA Prop Trader beschikbaar is.

Deelnemers kunnen meedoen aan de prijstrekking door zich te registreren voor een OANDA Prop Trader-account en zo kans te maken op een voucher van $ 100 voor de aankoop van een uitdaging. Elke registratie geeft recht op één deelname aan de trekking en honderd winnaars worden willekeurig gekozen voor een totale prijzenpot van $ 10.000.

"Bij OANDA Prop Trader waarderen we onze klanten en willen we hen belonen op hun weg naar succes als handelaar. De trekking van $ 10.000 is een leuke en betaalbare manier voor veel aspirant-handelaren om hun vaardigheden te testen in een eigen handelsomgeving," zegt Crystal Lok, directeur van opkomende markten bij OANDA.

Ga voor meer informatie naar de website van OANDA Prop Trader: https://proptrader.oanda.com/en/

*Betalingen worden geaccepteerd in zowel stablecoins als in populaire crypto's: BTC , AAVE , ADA, BCH , BNB, , BSV, DOGE, DOT, ETH, LINK, LTC, MATIC, NANO, QTUM, SHIB, SOL, TRX, TUSD, USDC, USDT20, USDTTRC20.

Over OANDA

OANDA, opgericht in 1996, is een van 's werelds toonaangevende online handelsgroepen en biedt multi-asset trading, valutagegevens en analyses aan particuliere en zakelijke klanten over de hele wereld.

Vanaf het eerste aanbod van gratis wisselkoersgegevens op het internet tot het lanceren van een handelsplatform voor vreemde valuta dat een pionier was op het gebied van webgebaseerde vreemde valutahandel, blijft OANDA toegewijd aan het creëren van slimmere handelservaringen.

Met gereguleerde entiteiten in veel van 's werelds meest actieve financiële markten, waaronder New York, Toronto, Londen, Warschau, Singapore, Tokio en Sydney, stelt OANDA particuliere klanten in staat om te handelen in een verscheidenheid aan activaklassen op een bekroond handelsplatform. Afhankelijk van de geografische locatie kunnen dit derivaten op wereldwijde marktindexen, aandelen, grondstoffen, schatkistpapier, edele metalen, valuta's en cryptocurrencies zijn.

Ga voor meer informatie naar https://www.oanda.com/group/ of volg OANDA op LinkedIn.

