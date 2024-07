OANDA Prop Trader propose les paiements en cryptomonnaie et lance un concours doté de 10 000 $ de prix.

OANDA Prop Trader propose les paiements en cryptomonnaie pour payer les Challenges et lance un concours de 10 000 $.

LA VALETTE, Malte, 16 juillet 2024 /PRNewswire/ -- OANDA a annoncé aujourd'hui avoir introduit les cryptomonnaies* comme mode de paiement pour son activité de prop trading, OANDA Prop Trader, donnant aux clients du monde entier la possibilité de payer les Challenges de trading en utilisant des cryptomonnaies via le portail utilisateur du programme.

OANDA Prop Trader est un programme qui permet aux traders autonomes de devenir fournisseurs de signaux, sur la base d'un partage des bénéfices, pour les activités de trading pour compte propre d'OANDA. Pour pouvoir participer au programme, les participants doivent acheter et réussir un Challenge. Dans le cadre du Challenge, les fournisseurs de signaux potentiels démontrent leur capacité à générer des profits et à gérer les risques. Bénéficiant d'une variété de modes de paiement, les participants peuvent désormais acheter un Challenge avec des cryptomonnaies* et commencer à tester immédiatement leurs compétences en trading.

Lucian Lauerman, responsable des actifs numériques et directeur adjoint de l'exploitation chez OANDA, a déclaré : « Nous sommes heureux d'annoncer qu'en réponse à la demande mondiale croissante, nous ajoutons les cryptomonnaies comme mode de paiement. Dans les pays qui bénéficient d'OANDA Prop Trader, un grand nombre de consommateurs "tech-driven" adoptent les cryptomonnaies. Dès lors, nous ouvrons de nouvelles portes à ces traders qui souhaitent tirer le meilleur parti de l'économie numérique pour se lancer dans le prop trading. »

Le concours de 10 000 dollars élargit le champ des possibilités des futurs traders prop

Mais ce n'est pas tout. OANDA Prop Trader lance également un concours de 10 000 dollars, ouvert aux futurs traders résidant dans tous les pays où OANDA Prop Trader est disponible.

Pour participer au tirage au sort, il suffit de créer un compte sur OANDA Prop Trader, afin d'avoir une chance de gagner un bon d'achat de 100 dollars pour l'achat d'un Challenge. Chaque inscription donne droit à une participation au tirage au sort, et cent gagnants seront sélectionnés au hasard pour se partager une cagnotte totale de 10 000 dollars.

« Chez OANDA Prop Trader, nous accordons une grande importance à nos clients et nous nous engageons à récompenser leur parcours pour qu'ils deviennent des traders prospères. Le concours de 10 000 dollars représente un moyen amusant et abordable pour de nombreux futurs traders de tester leurs compétences dans un environnement de prop trading », a déclaré Crystal Lok, responsable des marchés émergents chez OANDA.

*Les paiements sont acceptés en stablecoins et en cryptomonnaies courantes : BTC, AAVE, ADA, BCH, BNB, BSV, DOGE, DOT, ETH, LINK, LTC, MATIC, NANO, QTUM, SHIB, SOL, TRX, TUSD, USDC, USDT20, USDTTRC20.

À propos d'OANDA

Fondé en 1996, OANDA est l'un des principaux groupes de trading en ligne au monde. Il offre des services de négociation multi-actifs, des données sur les devises et des services d'analyse aux particuliers et aux entreprises dans le monde entier.

Depuis ses débuts, où il fournissait gratuitement sur Internet des données sur les taux de change, jusqu'au lancement d'une plateforme de trading sur le marché des changes qui a contribué à ouvrir la voie au trading de devises en ligne, OANDA s'est toujours attaché à créer des expériences de trading plus intelligentes.

Avec des entités réglementées présentes sur les marchés financiers parmi les plus actifs du monde, y compris New York, Toronto, Londres, Varsovie, Singapour, Tokyo et Sydney, OANDA permet aux particuliers de négocier différentes classes d'actifs sur une plateforme de trading primée. Selon la région, il peut s'agir de dérivés d'indices boursiers mondiaux, d'actions, de matières premières, de bons du Trésor, de métaux précieux, de devises ou de cryptomonnaies.

