OneFootball e Polymarket anunciam parceria para levar os mercados de previsão de futebol aos torcedores do mundo todo

A nova colaboração incorporará experiências de previsões da Polymarket no ecossistema de aplicativos, web, mídia, redes sociais e transmissão ao vivo da OneFootball antes dos maiores eventos globais do futebol

BERLIM e NOVA YORK, 10 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- OneFootball, a plataforma de mídia de futebol que alcança mais de 600 milhões de torcedores de futebol por mês, e a Polymarket, a maior plataforma de mercado de previsão do mundo, anunciaram hoje uma parceria emblemática projetada para levar experiências de previsões em tempo real aos torcedores de futebol em todo o mundo.

Por meio da parceria, usuários elegíveis da OneFootball poderão acessar as experiências de previsões da Polymarket vinculadas a partidas de futebol, transferências e resultados de torneios diretamente na plataforma OneFootball.

No lançamento, a parceria se concentrará na integração da Polymarket a espaços de alta visibilidade da OneFootball, incluindo páginas de partida, ambientes editoriais, canais de mídia de exibição e vídeo e jornadas personalizadas para os torcedores. As próximas fases explorarão integrações mais profundas de produtos nativos, incluindo widgets de previsão ao vivo, formatos de conteúdo baseados em probabilidades e experiências de previsão in-stream em transmissões de futebol ao vivo selecionadas, quando disponíveis.

Por meio da parceria, a Polymarket se integrará à plataforma global de propriedade e operação da OneFootball, aos canais sociais e à rede de mídia, alcançando mais de 645 milhões de torcedores de futebol por mês em todo o mundo. A colaboração incluirá experiências de marca em dias de jogo, campanhas direcionadas, conteúdo de mídia social e integrações futuras de previsões de transmissões ao vivo.

"A OneFootball sempre teve por objetivo aproximar os torcedores do jogo, onde quer que estejam e da forma como eles acompanham o futebol", declarou Patrick Fischer, CEO da OneFootball.

"Previsões já são uma parte natural do mundo dos torcedores de futebol: antes de cada jogo, cada transferência, cada momento do torneio, os torcedores têm uma visão. Junto com a Polymarket, queremos transformar essa energia dos torcedores em uma experiência mais rica e interativa em nossa plataforma e expandir o ecossistema global do OneFootball."

"A Polymarket é o lar definitivo para os mercados de previsões esportivas, e nossa parceria com a OneFootball amplia essa visão para um dos maiores públicos de futebol do mundo", disse Ari Borod, presidente de Desenvolvimento de Negócios Esportivos da Polymarket.

"Nossos mercados agora estarão presentes nos dias de jogo, transferências, torneios e histórias que os torcedores acompanham todos os dias, com sinais de informação em tempo real incorporados à experiência global do futebol."

À medida que o futebol entra em um grande ciclo global antes do calendário de torneios de 2026, a OneFootball e a Polymarket buscam construir uma plataforma escalável para experiências interativas de previsão em torno dos momentos do esporte mais importantes.

(Experiências de polimercado serão introduzidas em mercados e espaços elegíveis, em conformidade com as leis, regulamentos e requisitos de plataforma aplicáveis. )

Sobre a OneFootball

Fundada em 2008, a OneFootball é uma plataforma líder de mídia de futebol para uma nova geração de torcedores que priorizam os dispositivos móveis, com planos de se tornar o mercado de futebol para conteúdo, produtos e serviços do futuro. Ela atende mais de 200 milhões de pessoas por mês por meio de sua plataforma própria e da sua rede de distribuição de vídeos, aproximando os torcedores do jogo com notícias de última hora, clipes de destaque, transmissões ao vivo e muito mais.

A OneFootball conta com o apoio de alguns dos maiores clubes e organizações do futebol mundial, incluindo Real Madrid CF, FC Barcelona, Paris Saint-Germain, FC Bayern Munique, Borussia Dortmund, Manchester City FC, Chelsea FC, Arsenal, Liverpool FC, Juventus FC, Federação Alemã de Futebol e MLS. A empresa faz parcerias com mais de 200 clubes, ligas, federações, jogadores e emissoras para fornecer conteúdo em 194 mercados.

Sobre a Polymarket

A Polymarket é a maior plataforma de mercado de previsão do mundo, onde os participantes negociam com base nos resultados de eventos do mundo real. Ao aproveitar a sabedoria coletiva e a eficiência dos mercados, a Polymarket gera estimativas de probabilidade em tempo real que mostraram estar entre as ferramentas de previsão mais precisas disponíveis. Os mercados da Polymarket abrangem política global, economia, ciência, tecnologia, esportes, cultura e muito mais, atraindo centenas de milhares de participantes em todo o mundo. Para mais informações, acesse polymarket.com

Contatos de mídia

OneFootball

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Polymarket

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Entrevistas com a mídia podem ser solicitadas entrando em contato com as equipes de comunicação da OneFootball e da Polymarket.

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FONTE OneFootball