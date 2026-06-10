OneFootballとPolymarket、サッカー予測市場を世界中のファンに届ける提携を発表

今回の新たな提携により、サッカー界最大級のグローバルな節目を前に、OneFootballのアプリ、ウェブ、メディア、ソーシャル、ライブストリーミングのエコシステム全体に、Polymarketの予測体験が組み込まれる

ベルリンおよびニューヨーク, 2026年6月10日 /PRNewswire/ -- 月間6億人以上のサッカーファンにリーチするサッカーメディアプラットフォームであるOneFootballと、世界最大の予測市場プラットフォームであるPolymarketは本日、世界中のサッカーファンにリアルタイムの予測体験を提供することを目的とした主要なパートナーシップを発表しました。

この提携により、対象となるOneFootballユーザーは、サッカーの試合、移籍、トーナメントの結果に関連したPolymarketの予測体験を、OneFootballプラットフォーム内で直接利用できるようになります。

本提携の開始当初は、試合ページ、編集環境、ディスプレイ広告や動画広告の掲載枠、ターゲットを絞ったファン向け体験など、OneFootballの注目度の高い掲載面にPolymarketを組み込むことに注力します。今後の段階では、ライブ予測ウィジェット、オッズに基づくコンテンツ形式、および利用可能な一部のサッカー生中継における配信中の予測体験など、より深いネイティブなプロダクト統合を模索していく予定です。

この提携により、PolymarketはOneFootballの自社運営のグローバルプラットフォーム、ソーシャルメディア・チャンネル、メディアネットワーク全体に統合され、世界中の月間6億4,500万人以上のサッカーファンにリーチすることになります。この協業には、ブランド化された試合当日の体験、ターゲットを絞ったキャンペーン、ソーシャルコンテンツ、そして今後予定されているライブストリーミングでの予測体験の統合などが含まれます。

「OneFootballは常に、ファンがどこにいても、どのような形でサッカーを追っていても、サッカーというスポーツをより身近に感じてもらうことを目指してきました」と、OneFootballのCEOであるPatrick Fischerは述べました。

「予測はすでにサッカーファン文化の自然な一部となっています。すべての試合、移籍、大会のあらゆる重要な場面を前に、ファンはそれぞれの見方を持っています。Polymarketとともに、当社はこうしたファンの熱量を、当社プラットフォーム全体でより豊かで双方向性の高い体験へと変え、OneFootballのグローバルなエコシステムを拡大していきたいと考えています。」

「Polymarketはスポーツ予測市場の中心的な場であり、OneFootballとの提携により、そのビジョンを世界最大級のサッカーファン層へと広げることができます」と、Polymarketのスポーツ事業開発担当プレジデントであるAri Borodは述べました。

「当社のマーケットは今後、ファンが日々追っている試合当日、移籍、トーナメント、ストーリーラインの中に組み込まれ、リアルタイムの情報指標が世界的なサッカー体験の一部となります。」

2026年の大会日程を控え、サッカー界が世界的に重要な時期に入る中、OneFootballとPolymarketは、サッカー界最大級の瞬間を巡るインタラクティブな予測体験を提供する、拡張性の高いプラットフォームの構築を目指しています。

（Polymarketの予測体験は、適用される法律、規制、およびプラットフォーム要件に従い、対象となる市場および掲載面で導入されます。）

OneFootballについて

2008年に設立されたOneFootballは、新世代のモバイルファーストなサッカーファンに向けた主要なサッカーメディアプラットフォームであり、将来のコンテンツ、製品、サービスのためのサッカー・マーケットプレイスとなる計画を掲げています。同社は、自社運営のプラットフォームおよび動画配信ネットワークを通じて、毎月2億人以上の人々にサービスを提供しており、最新ニュース、ハイライト映像、ライブ配信などを通じて、サッカーをファンにとってより身近なものにしています。

OneFootballは、Real Madrid CF、FC Barcelona、Paris Saint-Germain、FC Bayern Munich、Borussia Dortmund、Manchester City FC、Chelsea FC、Arsenal、Liverpool FC、Juventus FC、German Football Federation、MLSなど、世界サッカー界を代表する主要クラブや組織から支援を受けています。同社は200以上のクラブ、リーグ、連盟、選手、放送局と提携し、194市場でコンテンツを提供しています。

Polymarketについて

Polymarketは、参加者が現実世界の出来事の結果を対象に取引を行う世界最大の予測市場プラットフォームです。Polymarketは、集合知と市場の効率性を活用することで、現在利用可能な予測ツールの中でも最も高い精度を持つことが実証されているリアルタイムの確率推定値を生成します。Polymarketのマーケットは、世界政治、経済、科学、技術、スポーツ、文化など多岐にわたり、世界中から数十万人の参加者を集めています。詳細については、polymarket.comをご覧ください。

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SOURCE OneFootball