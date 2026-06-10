OneFootball et Polymarket annoncent un partenariat visant à proposer des marchés de prédictions footballistiques aux supporters du monde entier

Cette nouvelle collaboration permettra d'intégrer les expériences de prédictions de Polymarket à l'ensemble de l'écosystème de OneFootball (application, site Web, médias, réseaux sociaux et diffusion en direct) à l'approche des plus grands événements internationaux de football.

BERLIN et NEW YORK, 10 juin 2026 /PRNewswire/ -- OneFootball, la plateforme médiatique dédiée au football qui touche plus de 600 millions de supporters de football chaque mois, et Polymarket, la plus grande plateforme de marché de prédiction au monde, ont annoncé aujourd'hui un partenariat phare visant à offrir des expériences de prédiction en temps réel aux supporters du monde entier.

Grâce à ce partenariat, les utilisateurs éligibles de OneFootball pourront accéder aux expériences de prédictions de Polymarket liés aux matchs de football, aux transferts et aux résultats des tournois, directement depuis la plateforme OneFootball.

Dans un premier temps, ce partenariat aura pour objet d'intégrer Polymarket dans les espaces les plus consultés de OneFootball, notamment les pages consacrées aux matchs, les rubriques rédactionnelles, les placements dans les médias sur les supports d'affichage et vidéo, ainsi que les parcours personnalisés des supporters. Les prochaines étapes permettront d'approfondir l'intégration native des produits, notamment par le biais de widgets de prédiction en direct, de formats de contenu axés sur les cotes et d'expériences de prédictions intégrées au flux vidéo lors de certaines retransmissions de football en direct, lorsque cela sera possible.

Dans le cadre de ce partenariat, Polymarket sera intégré à la plateforme mondiale, aux réseaux sociaux et au réseau médiatique détenus et gérés par OneFootball, touchant ainsi plus de 645 millions de supporters de football chaque mois à travers le monde. Ce partenariat comprendra des expériences de marque les jours de match, des campagnes ciblées, du contenu sur les réseaux sociaux et, à l'avenir, l'intégration de prédictions en direct.

« OneFootball a toujours eu pour objectif de rassembler les supporters de football, où qu'ils se trouvent et quelle que soit la manière dont ils suivent ce sport », a déclaré Patrick Fischer, PDG de OneFootball.

« Les prédictions font déjà naturellement partie de la culture footballistique : avant chaque match, chaque transfert, chaque moment fort d'un tournoi, les supporters ont leur avis. Avec Polymarket, nous souhaitons transformer cette énergie en une expérience plus riche et plus interactive sur l'ensemble de notre plateforme, et développer l'écosystème mondial de OneFootball. »

« Polymarket est la référence incontournable en matière de marchés de pronostics sportifs, et notre partenariat avec OneFootball nous permet d'étendre cette vision à tous les amoureux du football dans le monde », a déclaré Ari Borod, Président du développement commercial sportif chez Polymarket.

« Nos marchés s'intégreront désormais aux journées de match, aux transferts, aux tournois et aux actualités que les supporters suivent au quotidien, grâce à des flux d'informations en temps réel intégrés à l'expérience footballistique mondiale. »

Alors que le football s'apprête à entrer dans une phase cruciale à l'échelle mondiale en vue du calendrier des compétitions de 2026, OneFootball et Polymarket ont pour objectif de créer une plateforme évolutive proposant des expériences interactives de pronostics autour des moments forts de ce sport.

(Les expériences Polymarket seront déployées sur les marchés et les interfaces concernés, conformément à la législation, à la réglementation et aux exigences de la plateforme en vigueur.)

À propos de OneFootball

Fondée en 2008, OneFootball est une plateforme médiatique de référence dédiée au football, qui s'adresse à une nouvelle génération de supporters pour qui le mobile est une priorité, et qui ambitionne de devenir le marché de référence pour les contenus, les produits et les services liés au football de demain. Chaque mois, elle touche plus de 200 millions de personnes grâce à sa plateforme et à son réseau de diffusion vidéo, dont elle est le propriétaire et qu'elle exploite elle-même, permettant ainsi aux supporters de se sentir plus proches du jeu grâce à des informations de dernière minute, des extraits des meilleurs moments, des diffusions en direct et bien plus encore.

OneFootball bénéficie du soutien de certains des plus grands clubs et organisations du football mondial, notamment le Real Madrid CF, le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain, le FC Bayern de Munich, le Borussia Dortmund, le Manchester City FC, le Chelsea FC, Arsenal, le Liverpool FC, la Juventus FC, la Fédération allemande de football et la MLS. L'entreprise collabore avec plus de 200 clubs, ligues, fédérations, joueurs et diffuseurs pour proposer du contenu sur 194 marchés.

À propos de Polymarket

Polymarket est la plus grande plateforme de marché prédictif au monde, où les participants parient sur l'issue d'événements réels. En tirant parti de la sagesse collective et de l'efficacité des marchés, Polymarket génère des estimations de probabilité en temps réel qui se sont révélées être parmi les outils de prévision les plus précis qui soient. Les marchés de Polymarket couvrent la politique internationale, l'économie, les sciences, la technologie, le sport, la culture et bien d'autres domaines, attirant ainsi des centaines de milliers de participants à travers le monde. Pour plus d'informations, rendez-vous sur polymarket.com

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