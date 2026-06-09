OneFootball y Polymarket anuncian una alianza para las predicciones de fútbol

-OneFootball y Polymarket anuncian una alianza para llevar los mercados de predicciones de fútbol a los aficionados de todo el mundo

Esta nueva colaboración integrará las experiencias de predicción de Polymarket en la aplicación, la web, los medios, las redes sociales y el ecosistema de transmisión en vivo de OneFootball antes de los momentos globales más importantes del fútbol.

BERLIN y NUEVA YORK, 9 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- OneFootball, la plataforma de medios de comunicación de fútbol que llega a más de 600 millones de aficionados al fútbol al mes, y Polymarket, la plataforma de mercado de predicciones más grande del mundo, anunciaron hoy una alianza estratégica diseñada para proporcionar experiencias de predicción en tiempo real a los aficionados al fútbol de todo el mundo.

Gracias a esta alianza, los usuarios elegibles de OneFootball podrán acceder a las predicciones de Polymarket relacionadas con partidos, fichajes y resultados de torneos directamente en la plataforma OneFootball.

En su lanzamiento, la alianza se centrará en integrar Polymarket en las superficies de OneFootball con mayor visibilidad, como las páginas de partidos, los entornos editoriales, los espacios publicitarios en display y vídeo, y las experiencias personalizadas para los aficionados. En fases posteriores se explorarán integraciones nativas más profundas, como widgets de predicciones en directo, formatos de contenido basados en cuotas y predicciones integradas en retransmisiones de fútbol en directo seleccionadas, cuando estén disponibles.

A través de esta alianza, Polymarket se integrará en la plataforma global, los canales sociales y la red de medios de OneFootball, llegando a más de 645 millones de aficionados al fútbol mensuales en todo el mundo. La colaboración incluirá experiencias personalizadas para los días de partido, campañas segmentadas, contenido para redes sociales y futuras integraciones de predicciones en retransmisiones en directo.

"OneFootball siempre se ha centrado en acercar a los aficionados al juego, estén donde estén y como sigan el fútbol," dijo Patrick Fischer, consejero delegado de OneFootball.

"Las predicciones ya son parte natural de la afición al fútbol: antes de cada partido, cada fichaje, cada momento del torneo, los aficionados tienen una opinión formada. Junto con Polymarket, queremos transformar esa energía de los aficionados en una experiencia más enriquecedora e interactiva en toda nuestra plataforma y expandir el ecosistema global de OneFootball".

"Polymarket es la plataforma definitiva para los mercados de predicción deportiva, y nuestra asociación con OneFootball extiende esa visión a una de las mayores audiencias de fútbol del mundo," comentó Ari Borod, presidente de Desarrollo de Negocios Deportivos en Polymarket.

"Nuestros mercados se integrarán en las jornadas de partidos, fichajes, torneos y las historias que los aficionados siguen a diario, con información en tiempo real incorporada a la experiencia global del fútbol".

A medida que el fútbol se adentra en un importante ciclo global de cara al calendario de torneos de 2026, OneFootball y Polymarket buscan crear una plataforma escalable para experiencias de predicción interactivas en torno a los momentos más importantes de este deporte.

(Las experiencias de Polymarket se implementarán en los mercados y plataformas elegibles, de acuerdo con las leyes, regulaciones y requisitos de la plataforma aplicables).

Acerca de OneFootball

Fundada en 2008, OneFootball es una plataforma líder de medios de comunicación futbolísticos para una nueva generación de aficionados que priorizan el uso del móvil, con planes para convertirse en el mercado futbolístico del futuro para contenido, productos y servicios. Atiende a más de 200 millones de personas al mes a través de su plataforma propia y red de distribución de vídeo, acercando a los aficionados al juego con noticias de última hora, resúmenes de los mejores momentos, retransmisiones en directo y mucho más.

OneFootball cuenta con el respaldo de algunos de los clubes y organizaciones más importantes del fútbol mundial, como el Real Madrid CF, el FC Barcelona, el Paris Saint-Germain, el FC Bayern Munich, el Borussia Dortmund, el Manchester City FC, el Chelsea FC, el Arsenal, el Liverpool FC, la Juventus FC, la Federación Alemana de Fútbol y MLS. La compañía colabora con más de 200 clubes, ligas, federaciones, jugadores y cadenas de televisión para ofrecer contenido en 194 mercados.

Acerca de Polymarket

Polymarket es la plataforma de mercado de predicción más grande del mundo, donde los participantes negocian sobre los resultados de eventos reales. Aprovechando la sabiduría colectiva y la eficiencia de los mercados, Polymarket genera estimaciones de probabilidad en tiempo real que han demostrado ser unas de las herramientas de pronóstico más precisas disponibles. Los mercados de Polymarket abarcan política global, economía, ciencia, tecnología, deportes, cultura y más, atrayendo a cientos de miles de participantes en todo el mundo. Para obtener más información, visite polymarket.com

Contactos para medios

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Polymarket

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