OneFootball y Polymarket anuncian su alianza para acercar los mercados de predicción de fútbol a los aficionados de todo el mundo

Esta nueva colaboración integrará las experiencias de predicción de Polymarket en el ecosistema de aplicaciones, web, medios, redes sociales y transmisiones en vivo de OneFootball ante los eventos futbolísticos más importantes a nivel mundial

BERLÍN y NUEVA YORK, 10 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- OneFootball, la plataforma de medios futbolísticos que llega a más de 600 millones de aficionados al mes, y Polymarket, la mayor plataforma de mercados de predicción del mundo, anunciaron hoy una alianza estratégica diseñada para ofrecer experiencias de predicción en tiempo real a los seguidores del fútbol en todo el mundo.

Mediante esta alianza, los usuarios de OneFootball que cumplan con los requisitos podrán acceder a las experiencias de predicción de Polymarket sobre partidos de fútbol, transferencias y resultados de torneos directamente desde la plataforma de OneFootball.

En su fase inicial, la colaboración se enfocará en integrar a Polymarket en las secciones de mayor tráfico de OneFootball, como las páginas de partidos, entornos editoriales, espacios publicitarios de video y display, y recorridos personalizados para los aficionados. Las etapas posteriores explorarán integraciones nativas más profundas, como complementos de predicción en vivo, formatos de contenido basados en cuotas y experiencias de predicción integradas en transmisiones de fútbol en vivo seleccionadas, según la disponibilidad.

Mediante esta alianza, Polymarket se integrará en la plataforma global propia, los canales sociales y la red de medios de OneFootball, alcanzando a más de 645 millones de aficionados al mes en todo el mundo. La colaboración incluirá experiencias personalizadas en días de partido, campañas segmentadas, contenido para redes sociales y futuras integraciones de predicción en transmisiones en vivo.

"El objetivo de OneFootball siempre ha sido acercar a los aficionados al deporte, sin importar dónde estén o cómo sigan el fútbol", señaló Patrick Fischer, director ejecutivo de OneFootball.

"Las predicciones ya forman parte natural de la cultura futbolística: antes de cada partido, transferencia o gran momento de un torneo, los aficionados siempre tienen una opinión. Junto con Polymarket, queremos transformar esa pasión de los seguidores en una experiencia más completa e interactiva dentro de nuestra plataforma y expandir el ecosistema global de OneFootball".

"Polymarket es el espacio definitivo para los mercados de predicción deportiva, y nuestra alianza con OneFootball extiende esa visión a una de las audiencias futbolísticas más grandes del mundo", afirmó Ari Borod, presidente de Desarrollo de Negocios Deportivos de Polymarket.

"Nuestros mercados ahora estarán presentes en los días de partido, las transferencias, los torneos y las historias que los aficionados siguen a diario, con indicadores de información en tiempo real integrados en la experiencia global del fútbol".

A medida que el fútbol inicia un ciclo global de gran relevancia ante el calendario de torneos de 2026, OneFootball y Polymarket buscan desarrollar una plataforma escalable para experiencias de predicción interactivas en torno a los momentos más destacados de este deporte.

(Las experiencias de Polymarket se habilitarán en los mercados y secciones pertinentes, conforme a las leyes, normativas y requisitos de plataforma aplicables).

Acerca de OneFootball

Fundada en 2008, OneFootball es una plataforma de medios futbolísticos líder para una nueva generación de aficionados que priorizan el uso de dispositivos móviles, con planes de convertirse en el mercado de referencia para contenidos, productos y servicios de fútbol en el futuro. La plataforma presta servicio a más de 200 millones de personas mensualmente mediante su red de distribución de video y activos propios, acercando a los aficionados al deporte con noticias de último minuto, resúmenes, transmisiones en vivo y más.

OneFootball cuenta con el respaldo de algunos de los clubes y organizaciones más importantes del fútbol mundial, como el Real Madrid CF, el FC Barcelona, el Paris Saint-Germain, el FC Bayern Munich, el Borussia Dortmund, el Manchester City FC, el Chelsea FC, el Arsenal, el Liverpool FC, la Juventus FC, la Federación Alemana de Fútbol y la Major League Soccer (MLS). La empresa colabora con más de 200 clubes, ligas, federaciones, jugadores y medios de comunicación para distribuir contenidos en 194 mercados.

Acerca de Polymarket

Polymarket es la plataforma de mercado de predicción más grande del mundo, donde los participantes operan sobre los resultados de eventos del mundo real. Al aprovechar el conocimiento colectivo y la eficiencia de los mercados, Polymarket genera estimaciones de probabilidad en tiempo real que han demostrado ser de las herramientas de pronóstico más precisas del mercado. Los mercados de Polymarket abarcan la política, la economía, la ciencia, la tecnología, los deportes, la cultura y más a nivel mundial, y atraen a cientos de miles de participantes en todo el mundo. Para más información, visite polymarket.com

Contactos para los medios

OneFootball

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Polymarket

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Se pueden solicitar entrevistas con los medios poniéndose en contacto con los equipos de comunicaciones de OneFootball y Polymarket.

Aquí puede encontrar material gráfico para acompañar el comunicado, destinado a fines editoriales.

FUENTE OneFootball