Os países prometem $ 3,9 bilhões ao Fundo Global para o Meio Ambiente para o ambicioso nono reabastecimento

Compromisso de financiamento de quatro anos apoia ação acelerada dos países em desenvolvimento em direção às metas ambientais de 2030

WASHINGTON, 10 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Os países doadores prometeram $ 3,9 bilhões iniciais ao Global Environment Facility (GEF) para seu nono ciclo de reabastecimento, em uma poderosa demonstração de compromisso com o cumprimento das metas ambientais internacionais por meio da cooperação multilateral.

O financiamento significativo permitirá ao GEF reforçar o investimento no desenvolvimento positivo para a natureza, ajudando os países em desenvolvimento a abordar as suas prioridades mais urgentes e a gerar benefícios ambientais globais que ajudem as pessoas e os ecossistemas.

Outras promessas de apoio a uma rodada de financiamento robusta e ambiciosa de quatro anos são esperadas para a reunião do Conselho do GEF no final de maio, quando o pacote final de reabastecimento será aprovado.

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"Esse reabastecimento envia uma mensagem clara: o mundo não está desistindo da natureza, mesmo em um momento de prioridades concorrentes. Nossos países doadores enfrentaram o desafio e assumiram compromissos ousados em direção a um futuro mais positivo para o planeta. Os próximos quatro anos do ciclo do GEF-9 refletirão esse impulso de alta ambição para atingir as metas ambientais de 2030 ", disse Claude Gascon, CEO interino e presidente do GEF.

O ciclo de investimentos do GEF-9 abrangerá o período de julho de 2026 a junho de 2030. Quatro prioridades gerais definirão a ambição e a abordagem do GEF nos próximos quatro anos:

Programas Integrados e de Integração

Blended Finance

Abordagens de todo o governo e de toda a sociedade

Financiamento robusto para PMA e PEID e um aumento significativo no apoio a PICLs

A 71ª reunião do Conselho do GEF será realizada em Samarcanda, Uzbequistão, de 31 de maio a 3 de junho de 2026. A reunião acontecerá antes da Oitava Assembleia do GEF, quando as promessas de cada país serão anunciadas publicamente.

Sobre o GEF

O Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF) é o maior fundo multilateral do mundo para o meio ambiente. Sua família de fundos trabalha em conjunto para enfrentar os desafios mais urgentes do planeta de forma integrada. Seu financiamento ajuda os países em desenvolvimento a enfrentar desafios complexos e a trabalhar para atingir as metas ambientais internacionais. Nas últimas três décadas, o GEF forneceu mais de $ 27 bilhões em financiamento, principalmente como subsídios, e mobilizou outros $ 155 bilhões para projetos prioritários nacionais. Para obter mais informações, acesse: www.thegef.org

FONTE Global Environment Facility