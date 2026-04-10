تعهدت الدول بتقديم 3.9 مليار دولار لصالح مرفق البيئة العالمية، دعمًا لجهود طموحة ضمن الجولة التاسعة لتجديد موارده

يسهم هذا الالتزام التمويلي الممتد لأربع سنوات في تسريع وتيرة عمل الدول النامية نحو تحقيق الأهداف البيئية لعام 2030

واشنطن، 10 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- تعهّدت الدول المانحة بتقديم تمويل أولي قدره 3.9 مليار دولار لصالح مرفق البيئة العالمية (GEF)، وذلك ضمن الدورة التاسعة لتجديد موارده، في خطوة قوية تعكس التزامًا راسخًا بتحقيق الأهداف البيئية الدولية من خلال التعاون متعدد الأطراف.

سيُسهم هذا التمويل الكبير في تمكين مرفق البيئة العالمية (GEF) من تعزيز استثماراته في التنمية الإيجابية للطبيعة، بما يساعد الدول النامية على معالجة أولوياتها الأكثر إلحاحًا، وتحقيق فوائد بيئية عالمية تدعم الإنسان وتحافظ على النظم البيئية على حد سواء.

ومن المتوقع أن تُقدَّم تعهدات إضافية لدعم جولة تمويل قوية وطموحة تمتد لأربع سنوات، وذلك بحلول اجتماع مجلس مرفق البيئة العالمية (GEF) في نهاية شهر مايو، حيث سيتم اعتماد حزمة التجديد النهائية.

"تبعث هذه الجولة من تجديد الموارد رسالة واضحة: إن العالم لن يتخلى عن حماية الطبيعة، حتى في ظل تزاحم الأولويات. لقد ارتقت الدول المانحة إلى مستوى التحدي وقدّمت تعهدات جريئة نحو مستقبل أكثر إيجابية لكوكب الأرض. ستعكس السنوات الأربع المقبلة من دورة التجديد التاسعة لمرفق البيئة العالمية (GEF-9) هذا الزخم الطموح العالي لتحقيق الأهداف البيئية لعام 2030"، حسبما قال Claude Gascon، الرئيس التنفيذي بالإنابة ورئيس مجلس إدارة مرفق البيئة العالمية (GEF).

تمتد دورة الاستثمار التاسعة لمرفق البيئة العالمية (GEF-9) خلال الفترة من يوليو 2026 إلى يونيو 2030. ستحدد أربعة أولويات شاملة طموح ونهج مرفق البيئة العالمية (GEF) خلال السنوات الأربع المقبلة، وهي:

التكامل والبرامج المتكاملة

التمويل المختلط

نهج يشمل الحكومة بأكملها والمجتمع بأسره

تعزيز التمويل المخصص للدول الأقل نموًا (LDCs) والدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS)، وزيادة كبيرة في الدعم المقدم للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية (IPLCs)

سيُعقد الاجتماع الـ 71 لمجلس مرفق البيئة العالمية (GEF) في مدينة سمرقند، أوزبكستان، خلال الفترة من 31 مايو إلى 3 يونيو 2026. سيُعقد هذا الاجتماع قبيل انعقاد الجمعية الثامنة لمرفق البيئة العالمية (GEF)، حيث سيتم الإعلان بشكلٍ علني عن تعهدات كل دولة على حدة.

نبذة عن مرفق البيئة العالمية (GEF)

يُعدّ مرفق البيئة العالمية (GEF) أكبر صندوق متعدد الأطراف في العالم مخصص للبيئة. وتعمل مجموعة الصناديق التابعة له بشكلٍ متكامل لمعالجة أبرز التحديات المُلحّة التي تواجه كوكب الأرض. ويسهم تمويله في دعم الدول النامية لمواجهة التحديات المعقّدة، والعمل نحو تحقيق الأهداف البيئية الدولية. وخلال العقود الثلاثة الماضية، قدّم مرفق البيئة العالمية (GEF) أكثر من 27 مليار دولار من التمويل، في معظمه على شكل منح، وساهم في حشد نحو 155 مليار دولار إضافية لصالح مشاريع ذات أولويات تحددها الدول المستفيدة نفسها. لمزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة: www.thegef.org