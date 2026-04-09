Los países miembros prometen USD 3 900 millones al Fondo para el Medio Ambiente Mundial con vistos a una ambiciosa novena reposición de recursos

El compromiso de financiamiento a cuatro años respalda una acción acelerada entre los países en desarrollo a fin de alcanzar los objetivos ambientales establecidos para 2030

CIUDAD DE WASHINGTON, 10 DE ABRIL DE 2026 /PRNewswire/ -- Los países donantes han prometido un monto inicial de USD 3 900 millones al Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) para su noveno ciclo de reposición (GEF-9), demostrando su contundente compromiso de alcanzar los objetivos ambientales internacionales a través de la cooperación multilateral.

Este considerable nivel de financiamiento permitirá al GEF impulsar la inversión en el desarrollo positivo para la naturaleza, ayudando a los países en desarrollo a abordar sus prioridades más urgentes y generar beneficios para el medio ambiente mundial que lleguen tanto a las personas como a los ecosistemas.

Se esperan promesas adicionales en apoyo de una ronda de financiamiento sólida y ambiciosa a cuatro años desde ahora y hasta cuando se celebre la reunión del Consejo del GEF a fines de mayo, momento en que se aprobará el paquete final de reposición.

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"Esta reposición contiene un mensaje claro: el mundo no va a abandonar a la naturaleza, ni siquiera en un momento de prioridades contrapuestas. Nuestros países donantes se han puesto a la altura del desafío y han asumido firmes compromisos para lograr un futuro más positivo para el planeta. Los próximos cuatro años del ciclo del GEF-9 reflejarán este esfuerzo sumamente ambicioso por alcanzar los objetivos ambientales de 2030", dijo Claude Gascon, director ejecutivo interino y presidente del GEF.

El ciclo de inversión del GEF-9 abarcará el período comprendido entre julio de 2026 y junio de 2030. Cuatro prioridades generales definirán el alcance y el enfoque del GEF en los próximos cuatro años:

Integración y programas integrados

Financiamiento mixto

Enfoques que abarcan todo el Gobierno y toda la sociedad

Financiamiento sólido para los países menos desarrollados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, y un aumento significativo del apoyo a los pueblos indígenas y comunidades locales

La 71ª reunión del Consejo del GEF se celebrará en Samarcanda (Uzbekistán) del 31 de mayo al 3 de junio de 2026. El encuentro tendrá lugar antes de la octava Asamblea del GEF, cuando se anunciarán públicamente los compromisos de cada país.

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